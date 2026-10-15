L’immigrazione non è una ricchezza per l’Italia: il peso reale sui conti pubblici

Roma, 15 ott – Il rapporto 2026 sull’economia dell’immigrazione della Fondazione Leone Moressa fornisce una fotografia quantitativa della presenza straniera in Italia basata su elaborazioni di dati Istat, Eurostat, Mef e Inps. Questo documento, ancora una volta, dimostra che l’immigrazione non è una ricchezza per l’Italia.

Il fronte occupazionale e permessi di soggiorno

Al primo gennaio 2025, i residenti stranieri erano 5,4 milioni (circa il 9 per cento della popolazione). Sul fronte occupazionale, rappresentano il 10,7 per cento degli occupati totali. Come si legge nell’ultimo rapporto del ministero del Lavoro, il tasso di disoccupazione si attesta al 9,6 per cento per gli extracomunitari e al 7,8 per cento per i cittadini Ue. Valori entrambi superiori rispetto a quello degli italiani che è del 5,8 per cento. Il tasso di inattività (persone che non hanno un lavoro e non lo stanno cercando) degli stranieri è del 33,3 per cento. Ma tra le donne extracomunitarie raggiunge il 48,3 per cento.

Il 29,9 per cento degli stranieri svolge professioni non qualificate, contro l’8 per cento degli italiani. Il 31,2 per cento lavora come operaio e artigiano. Gli italiani concentrano invece il 39,4 per cento delle professioni qualificate e tecniche, percentuale che scende al 9,1 per cento tra gli stranieri.

Nel 2024, il 51 per cento dei nuovi permessi di soggiorno, più di 346mila, è stato rilasciato ai beneficiari di protezione internazionale e speciale (ex umanitaria), il 32 per cento per ricongiungimento familiare, l’11 per cento per lavoro e la quota restante per altre motivazioni, come lo studio. Tra i principali Paesi di origine, si registrano aumenti rilevanti da Bangladesh, Tunisia, Egitto e Perù.

Immigrazione, il saldo positivo scende a un miliardo

Il bilancio fiscale stimato per la popolazione straniera residente è positivo e si è attestato a un miliardo di euro, in netta diminuzione rispetto all’anno precedente (1,2 miliardi): 45 miliardi di entrate contro 44 miliardi di uscite. Le entrate includono contributi sociali netti (26,5 miliardi), Irpef (5,7 miliardi), Iva (4,7 miliardi), imposte sui consumi (4,3 miliardi), Irap (2 miliardi) e altre voci minori. Le uscite comprendono la protezione sociale, ovvero malattia, famiglia e disoccupazione (19,4 miliardi), la scuola (8,3 miliardi), la sanità (5,7 miliardi), giustizia e sicurezza (3,3 miliardi), previdenza sociale, ovvero invalidità, vecchiaia e pensioni di reversibilità (3,1 miliardi), accoglienza e integrazione degli immigrati (2,5 miliardi) e servizi sociali/locali/edilizia pubblica (1,7 miliardi).

Il saldo positivo è quindi modesto rispetto ai volumi complessivi e dipende da una popolazione ancora giovane con una bassa incidenza sulla previdenza sociale. Al momento, su circa 235.000 pensionati extracomunitari, il 64 per cento percepisce quella assistenziale, ovvero indipendentemente dal versamento di contributi lavorativi.

La ricchezza italiana drenata dalle rimesse

Un elemento rivalente per la disponibilità di risorse interne, ma non incluso nel bilancio fiscale dalla Fondazione Leone Moressa, è il flusso di rimesse dei lavoratori stranieri verso i Paesi d’origine. Nel 2025, secondo la Banca d’Italia, hanno raggiunto 8,6 miliardi di euro, con un aumento del 2,5 per cento rispetto all’anno precedente. Il Bangladesh è la principale destinazione (1,7 miliardi), seguito da India e Marocco (ciascuno poco sotto i 600 milioni). Alle rimesse regolari, andrebbero aggiunte quelle effettuate attraverso circuiti illegali. Come le Chinese underground banking. Si stima che almeno 4 miliardi di euro vengano inviati in Cina tramite tali banche clandestine. Queste risorse escono dall’economia italiana. Non alimentano consumi, risparmi e investimenti interni, riducendo drasticamente il moltiplicatore del reddito generato sul territorio.

L’immigrazione non è una ricchezza per l’Italia

Il bilancio contabile diretto non esaurisce i costi. La concentrazione in professioni a bassa qualifica si associa a redditi inferiori. Infatti, il 38,2 per cento degli stranieri hanno un reddito inferiore ai 10mila euro. Il reddito medio è di 17.670 euro, 9.250 in meno rispetto a quello degli italiani. A ciò corrisponde un minore versamento dell’Irpef, 3.310 contro 6.100, una differenza di 2.790 euro. Minore gettito pro capite significa un maggiore ricorso a prestazioni di protezione sociale.

La sovrarappresentazione statistica degli stranieri nelle segnalazioni di reato (35 per cento) e nei detenuti (32 per cento) implica costi aggiuntivi di giustizia, sicurezza e ordine pubblico. Cifre non pienamente isolabili nelle stime aggregate, oltre a effetti di dissuasione e pressione sui servizi. La pressione demografica degli stranieri, inoltre, incide sulla domanda di alloggi (con effetti sui prezzi e sulla disponibilità di case popolari per gli italiani a reddito medio-basso). Ma anche sulle classi scolastiche e su servizi sanitari di base. Con possibili ricadute sulla qualità media e sui tempi di attesa. I costi di integrazione, mediazione culturale e gestione dei flussi irregolari o di protezione restano parzialmente stimati e spesso sottostimati nelle voci contabili.

A lungo termine, l’invecchiamento della popolazione immigrata aumenterà l’incidenza delle prestazioni previdenziali e sanitarie. Il fabbisogno di manodopera può essere affrontato anche con aumenti di produttività, automazione e politiche di natalità, che hanno effetti diversi sulla composizione e sul capitale umano della popolazione. Il saldo fiscale positivo di 1 miliardo di euro, le rimesse in uscita e i costi indiretti non monetizzabili o non attribuiti (pressione abitativa, ordine pubblico, coesione sociale, qualità dei servizi) mostrano che il contributo misurato non si traduce automaticamente in un saldo netto positivo per la società ospitante quando si considerano tutti i fattori. I dati della Fondazione Leone Moressa documentano un apporto occupazionale e demografico rilevante, ma evidenziano anche la polarizzazione, bassi redditi medi e un bilancio pubblico solo marginalmente positivo, insufficiente a compensare le uscite di capitale e gli effetti non contabilizzati.

Francesca Totolo