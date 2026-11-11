L’impero e il diluvio di Dario Fabbri: la fine della storia e il destino dell’Europa

Roma, 11 nov – Gli Stati Uniti rimproverano oggi agli europei di essere diventati ciò che per decenni hanno contribuito a farli diventare. Dopo il 1945, e soprattutto dopo il 1989, prosperità economica e integrazione dei mercati sono state presentate come l’approdo di una società emancipata dalla politica di potenza. Ora Washington pretende riarmo e disponibilità a sostenere il confronto con la Cina. Non è mutata la necessità americana di conservare l’egemonia, ma il tipo di europeo che quell’egemonia ritiene utile. È il paradosso attorno sul quale Dario Fabbri, giornalista e analista geopolitico, costruisce L’impero e il diluvio (Rizzoli, 2026). Un testo schietto e di rara lucidità nel panorama editoriale italiano, troppo impegnato nella storiografia, o peggio, nella cronaca riportata nei libri di storia. Una lettura che impone una domanda altrettanto schietta: come può il risveglio dei satelliti tradursi in autonomia, anziché in una subordinazione più esigente?

L’egemonia e la promessa di un tempo immobile

Nella ricostruzione di Fabbri la fine della storia non coincide con la previsione di Francis Fukuyama in The End of History? (1989). Appartiene a una tradizione più lunga e, se vogliamo, antropologicamente innata: gli imperi giunti al vertice tentano di rappresentare il proprio ordine come definitivo. Dalla Roma dell’imperium sine fine agli universalismi francese e britannico, fino al comunismo sovietico, mutano i contenuti ma resta la pretesa di collocare il presente al termine di un processo necessario. Si tratta di quella «finzione dell’immortalità», che il sociologo Asher Colombo ha definito così: «Sebbene destinate presto o tardi a fallire, tutte le unità politiche si rappresentano (e sono comunemente percepite da chi vive al loro interno) come se non dovessero mai venire meno». Insomma, se la storia ha raggiunto il suo compimento ultimo e migliore, modificare i rapporti di forza sul quale si era fondato appare irrazionale. E così la subordinazione cessa di essere percepita come condizione reversibile e diventa l’ambiente naturale dell’esistenza.

L’originalità americana, per Fabbri, consiste nell’aver fatto interiorizzare questa promessa agli alleati meglio di chiunque altro. L’Europa occidentale ha creduto che l’economia potesse sostituire la potenza e che il conflitto sarebbe sopravvissuto ai margini dell’ordine liberale. Non è soltanto un problema di arsenali, ma delle categorie con cui una società interpreta sé stessa. Nelle sue pagine, infatti, l’autore ricorda il lavoro del pedagogista statunitense Carleton Washburne, impegnato nella riorganizzazione della scuola italiana dopo il 1943. Legge quell’intervento, orientato alla formazione democratica e pacifica, come parte della riconversione dei vinti in società produttive e subordinate. Inutile dire che l’Europa aveva elaborato ben prima dell’egemonia americana una storia destinata a risolversi in un ordine finale. Già nel 1975, Giorgio Locchi, individuava la continuità escatologica tra cristianesimo, capitalismo e marxismo. La promessa americana ha incontrato un terreno già dissodato e ha saputo dare forza istituzionale a tendenze già presenti nella cultura europea. Lo ricorda lo stesso Fabbri, quando individua in Kant, Hegel e Marx le radici di quel pensiero post-storico che avrebbe poi assoggettato tutta Europa. Oppure quando ricorda il fervore con cui, in Italia, i crociani si dedicarono alla pedagogia democratica. Insomma, non possiamo trasferire a Washington tutta la responsabilità.

Il risveglio voluto dall’impero

Proprio questa pedagogia diventa un problema quando la competizione strategica richiede risorse che Washington non vuole impiegare da sola. Fabbri riconduce a ciò le pressioni economiche e le richieste di riarmo. L’America non intende abbandonare l’Europa: vuole che i satelliti sostengano più oneri della sicurezza, mentre concentra capacità sull’Indopacifico. Non chiede soltanto industrie capaci di produrre armamenti, ma popolazioni disposte a concepire rischio e sacrificio come possibilità collettive. Ovviamente, nessuna percentuale di bilancio può garantire una simile trasformazione, ma la domanda è lecita: si può rientrare nella storia? In uno dei capitoli capitoli finali, Fabbri esamina i casi irlandese e bengalese, nei quali popolazioni subordinate recuperarono capacità di mobilitazione. Il controesempio è Roma: l’impero che aveva disarmato le province finì, secondo l’autore, per perdere la disposizione a sostenere il proprio dominio. Insomma, non vi è garanzia che una società possa essere risvegliata a comando. E alla fine, neppure un risveglio “riuscito” potrebbe assicurare una reale emancipazione. Se un continente tornasse disposto a combattere, ma per obiettivi decisi altrove, passerebbe dalla passività del consumatore alla mobilitazione del satellite, senza modificare il proprio posto nel sistema imperiale. Non si tratta semplicemente di scegliere tra pacifismo e riarmo, come vorrebbe farci credere la sinistra e anche qualche “sovranista”. Chi affida ad altri la sicurezza rinuncia a una parte della libertà di scelta; ma chi si arma per eseguire strategie altrui non la recupera del tutto. Esercito e industria diventano quindi strumenti di sovranità, a patto che una comunità sappia riordinarli alle proprie finalità. Ed è proprio sulla formazione possibile di questo soggetto che emerge una divergenza necessaria con l’analisi di Fabbri.

Dalle nazioni all’Europa

L’autore critica giustamente l’europeismo che confonde integrazione amministrativa e comunità storica. Nessuna moneta o trattato può produrre automaticamente popolazioni disposte a condividere rischi. Ma quando definisce «europeo» un «mero toponimo» e considera la nazione continentale un artificio costruito sopra i popoli, sembra attribuire alle identità politiche esistenti una stabilità che la storia stessa invita a discutere. Le nazioni non sono nate con confini, lingua pubblica e coscienza politica già coincidenti. Il caso italiano, ricordato da Fabbri, è eloquente: dopo il 1861 lo Stato contribuì, attraverso scuola, leva e racconto del passato, a legare comunità locali e nazione. Non significa che nascerà necessariamente una nazione europea da una nuova pedagogia. Significa che le identità politiche possono essere anche il risultato dell’azione, quando una volontà organizzata dà forma nuova ad appartenenze preesistenti.

L’Europa non è un vuoto che Bruxelles dovrebbe soltanto riempire di nozioni. Possiede una storia di rapporti e influenze reciproche anteriore all’Unione e perfino agli stati-nazionali. Ma come abbiamo ricordato altre volte, questa esperienza nel passato non determina una volontà comune nel futuro: offre materiali su cui la politica, la cultura e la propagazione delle idee può intervenire.

Oltre l’Unione Europea

L’Unione Europea, soprattutto nella configurazione assunta dopo Maastricht, è stata probabilmente l’espressione istituzionale più compiuta della fine della storia: una costruzione nata nella convinzione che l’integrazione economica, la convergenza normativa e l’amministrazione degli interessi potessero sostituire la necessità di una sovranità politica. Eppure, proprio questa struttura si trova oggi a confrontarsi con il ritorno di quelle categorie che aveva contribuito a considerare superate. La contraddizione è dunque più profonda di una generica inadeguatezza istituzionale: un’organizzazione nata per amministrare la fine della storia si trova nella necessità di tornare nella storia, senza possedere ancora gli strumenti politici e culturali per farlo.

Ma è precisamente in questa contraddizione che potrebbe aprirsi una possibilità di trasformazione. Le istituzioni non sono condannate a riprodurre indefinitamente le finalità per le quali sono state fondate, né la loro origine determina una volta per tutte gli sviluppi successivi. L’Unione potrebbe attraversare in senso rivoluzionario le proprie contraddizioni, trasformando strumenti concepiti per l’integrazione economica nelle fondamenta di una soggettività politica nuova. Un simile passaggio non coinciderebbe con il semplice rafforzamento di Bruxelles, tantomeno con la costruzione amministrativa di un popolo europeo, ma richiederebbe un rovesciamento del rapporto tra politica ed economia, tra volontà e regolamentazione, tra sovranità e gestione. In questa prospettiva, un’Europa Potenza non rappresenterebbe il naturale compimento dell’integrazione comunitaria, come vorrebbe una nuova versione del determinismo progressista, ma il suo possibile superamento storico. L’istituzione che ha più di ogni altra interiorizzato la fine della storia potrebbe diventare, attraverso una trasformazione delle proprie finalità, lo strumento della sua negazione. Naturalmente, nulla garantisce un simile esito: le contraddizioni possono produrre trasformazioni, ma anche disgregazione, e soltanto una volontà politica organizzata può orientarne la risoluzione.

Sulla necessità di un soggetto politico

Nelle pagine conclusive del saggio, Dario Fabbri richiama l’ultimo uomo di Nietzsche e invita gli europei ad «abitare l’epoca corrente», riconoscendo che il ritorno della storia impone di abbandonare le illusioni nelle quali ci siamo rifugiati. Ed è proprio l’imperativo nietzschiano a doverci spingere oltre la diagnosi geopolitica. Se la storia non procede verso un compimento necessario, neppure le forme politiche che abbiamo ereditato possono essere considerate definitive. La possibilità di una nuova soggettività europea dipende dalla capacità di attribuire al passato una funzione creativa e alle istituzioni esistenti finalità che non erano previste al momento della loro fondazione. L’impero e il diluvio mostra perché gli americani abbiano oggi bisogno di riportarci nella storia; resta da comprendere se gli europei sapranno approfittare di questa congiuntura per trasformare la propria condizione, anziché limitarsi a rispondere alle esigenze dell’egemone. Il problema, in ultima analisi, non è soltanto recuperare una capacità di potenza, ma costruire il soggetto politico in grado di esercitarla secondo una volontà propria.

Sergio Filacchioni