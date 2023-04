Roma, 7 mar – La maestra non può far recitare l’Ave Maria. Dal momento che la “reazione” può essere molto severa, a giudicare da quanto accaduto ad Oristano, in Sardegna, come riportato anche da Tgcom24.

Cara maestra, quest’Ave Maria “non s’ha da fare”

La maestra in questione aveva fatto, per l’appunto, recitare l’Ave Maria ai bambini, permettendosi pure di aggiungerci un Padre nostro. Non si può fare. “Non s’ha da fare” per dirla con tono manzoniano in questo caso particolarmente calzante. L’insegnante della scuola primaria di San Vero Milis, dove è impegnata a seguire tre classi, l’ha pagata carissima: sospensione di 20 giorni e decurtazione dello stipendio. Le festività natalizie del 2022, periodo in cui è avvenuto “il fattaccio”, per la donna sono state una brutta tegola. Ma perché tutto ciò? Due mamme hanno protestato contro l’iniziativa dell’insegnante, la quale si era permessa un ulteriore “oltraggio” ai loro occhi: far realizzare un rosario con le perline agli alunni.

La replica: “Mi sento vittima di un’ingiustizia”

Marisa Francescangeli, così si chiama la donna, replica risentita: “Per me è stato uno shock. Nella mia carriera non ho mai avuto problemi. Mi sento vittima di un’ingiustizia. Avevo i figli piccoli, così ho iniziato come assistente amministrativa ma il mio desiderio era di fare la maestra, quindi ho ripreso come supplente a Cagliari dove ho passato 5 anni. Poi, visto che mio marito è dell’Oristanese, ho accettato la cattedra qui a San Vero Milis, dove sono passata di ruolo da tre anni e tra due anni spero di andare in pensione”. La donna, 58 anni, fa parte dell’Associazione italiana maestri cattolici: di questi tempi, chissà che non diventi punibile a norma di legge.

Stelio Fergola