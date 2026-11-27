Roma, 27 nov – Nell’ordinamento penale italiano, l’infanticidio è disciplinato dall’articolo 578 del Codice penale e riguarda “la madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale, connesse al parto. Tale reato è punito con la reclusione da quattro a dodici anni”.

Le segnalazioni

Sono state 17 le segnalazioni di reato per infanticidio dal 2016 al 2025. Di queste, 8 riguardano donne di cittadinanza straniera. Questo è quanto emerge dall’estrazione dei dati Istat relativi agli ultimi dieci anni, consultabili nella banca dati dedicata agli autori dei delitti denunciati dalle Forze di polizia all’autorità giudiziaria. Il dato è significativo: quasi la metà delle segnalazioni considerate, precisamente il 47,1 per cento, riguarda autrici straniere.

È importante distinguere la definizione giuridica italiana da quella statistica internazionale. Secondo la classificazione Iccs (International classification of crime for statistical purposes), adottata anche da Istat nei rapporti sugli omicidi, sono considerati infanticidi anche gli omicidi di bambini nell’arco del primo anno di vita. Quindi, le due definizioni non coincidono necessariamente. Un bambino di tre mesi ucciso dalla madre può rientrare nella definizione statistica internazionale, ma non integra automaticamente il reato di infanticidio previsto dall’articolo 578.

Mentre si parla ossessivamente di violenza di genere, quella nei confronti dei più piccoli viene sottovalutata, minimizzata e spesso censurata. Il possibile motivo è che l’infanticidio viene perpetrato da donne. Se queste sono straniere, la notizie viene spesso relegata alle cronache locali. Negli ultimi anni, infatti, i media si sono concentrati solo su due casi: quello di Chiara Petrolini, condannata in primo grado per aver ucciso il suo secondogenito e per la soppressione del cadavere del primogenito, e quello di Alessia Pifferi, condannata con sentenza definitiva per la morte della figlia Diana di 18 mesi.

I casi di cronaca

Il 20 luglio 2016, a Orte Scalo, in provincia di Viterbo, si consumò una tragedia familiare. Mariana Golovataia, cittadina moldava di 30 anni, annegò la figlia Giulia di quattro mesi durante il bagnetto. Il marito Ghenadie Stavila, rientrando dal lavoro, trovò la porta chiusa, la neonata senza vita, la moglie in coma dopo aver ingerito psicofarmaci e il figlio di cinque anni chiuso in una stanza in stato di shock. Le indagini accertarono che la donna soffriva di una grave depressione post-partum. Le perizie psichiatriche, disposte in incidente probatorio, confermarono la totale incapacità di intendere e di volere al momento del fatto. Nel luglio 2017, in rito abbreviato, la donna venne assolta perché non punibile per vizio totale di mente. Fu però sottoposta a misura di sicurezza con ricovero in Rems, senza limiti di tempo e con verifiche periodiche.

Il 4 ottobre 2016, in un appartamento del quartiere San Paolo di Torino, venne trovato il corpo di un neonato all’interno di un armadio, avvolto in un sacchetto di nylon. La madre, una donna peruviana di 36 anni, era stata ricoverata all’ospedale Maria Vittoria per una grave emorragia conseguente al parto. Gli accertamenti successivi stabilirono che il bambino era nato vivo e che la morte era stata provocata da uno schiacciamento cranico, lesioni non compatibili con un trauma da parto. La donna aveva poi sostenuto di non sapere di essere incinta. Accusata di infanticidio e occultamento di cadavere, nel dicembre 2017, la peruviana venne condannata in primo grado a due anni e dieci mesi di reclusione.

Da Viterbo a Bolzano

Il 16 settembre 2019, a Lana, in provincia di Bolzano, fu trovato il corpo senza vita di un neonato in un frutteto. Il bambino, un maschietto appena partorito, era stato abbandonato tra la vegetazione, avvolto in un panno. Gli accertamenti medico-legali stabilirono che era nato vivo e che la morte era stata provocata da soffocamento. Le indagini portarono a una donna rumena di 25 anni, lavoratrice stagionale nella raccolta delle mele, identificata come la madre del piccolo. La vicenda si concluse il 17 marzo 2021, quando la donna patteggiò davanti al giudice di Bolzano una pena di due anni di reclusione.

Due bambini, Alice e Mattia, morirono a distanza di circa un anno l’uno dall’altra. È la drammatica vicenda di Monia Bortolotti, 29enne di origini indiane, residente a Pedrengo, in provincia di Bergamo, arrestata nel novembre 2023 con l’accusa di aver ucciso i propri figli, rispettivamente di quattro e due mesi. La prima bambina morì il 15 novembre del 2021, il fratellino il 25 ottobre dell’anno successivo. Secondo l’accusa, la madre li avrebbe soffocati, non riuscendo a tollerare il loro pianto e il peso della maternità.

La procura chiese per lei l’ergastolo. Il 13 novembre 2025, però, la Corte d’Assise di Bergamo assolse la donna da entrambe le accuse. Per la morte di Alice, perché il fatto non sussiste, non essendo stato provato l’omicidio. Per quella di Mattia, la donna venne ritenuta totalmente incapace di intendere e di volere al momento dei fatti. I giudici disposero per la donna dieci anni in una Rems, con verifiche periodiche della pericolosità sociale.

Gli ultimi casi di infanticidio

Aveva appena tre mesi Rayan, il bambino morto il 25 agosto 2023 all’ospedale di Padova, dove era ricoverato da dieci giorni in condizioni gravissime. La vicenda era iniziata il 15 agosto a Rosolina, in provincia di Rovigo, quando il piccolo era stato soccorso e trasportato in ospedale. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la madre marocchina Fouzia El Ghoufairi lo aveva scosso violentemente, provocandogli un grave trauma cranico. In un primo momento, la donna aveva riferito che il figlio era caduto dal letto. Gli accertamenti medici e investigativi ricostruirono una dinamica diversa. Il piccolo era nato prematuro ed era affetto dalla sindrome di Sotos. Il 14 marzo 2025, la Corte d’Assise di Rovigo condannò la madre a otto anni di reclusione per omicidio preterintenzionale aggravato.

Il corpo di un neonato prematuro fu ritrovato in un tombino collegato alle tubature di scarico di un’abitazione a Monte Compatri, alle porte di Roma. La vicenda risale al 12 ottobre 2024, ma era emersa nel maggio 2025, quando la polizia aveva arrestato la 29enne nigeriana Jennifer Umen con l’accusa di omicidio.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la donna avrebbe indotto il parto con l’assunzione di medicinali, quando era alla ventiseiesima settimana di gravidanza, mentre si trovava nel bagno di una casa di amici. Dopo aver dato alla luce il bambino, lo avrebbe spinto nel water, azionando lo scarico. Il piccolo sarebbe morto per annegamento. A far partire le indagini, furono i sospetti dei medici del pronto soccorso, dove la donna si era presentata per un malore, negando di aver partorito. Decisivi gli esami del Dna, che identificarono il neonato come suo figlio. La donna, madre di altri due bambini, è stata così arrestata e condotta nel carcere di Rebibbia, in attesa del processo.

Anche una circoncisione casalinga…

Un anno prima, sempre a Monte Compatri, un bimbo nigeriano di appena 21 giorni perse la vita, dopo una circoncisione eseguita clandestinamente in un’abitazione. L’intervento, praticato senza assistenza sanitaria, provocò una grave emorragia che risultò fatale per il piccolo. Secondo la ricostruzione investigativa, la procedura era stata richiesta dalla famiglia per motivi religiosi. Per la vicenda finirono sotto processo tre donne nigeriane: quella che aveva materialmente eseguito la circoncisione, una sua collaboratrice e la madre del neonato. Il tribunale di Velletri, con rito abbreviato, le condannò nel febbraio 2024. Le pene riportate furono rispettivamente di otto anni e sei mesi, sei anni e sei mesi e quattro anni e sei mesi di reclusione. Dopo la sentenza d’appello dell’ottobre dello stesso anno, la Cassazione, nel giugno 2025, annullò parzialmente la decisione disponendo un nuovo esame.

La notte tra il 28 e il 29 ottobre 2024, a Piove di Sacco, in provincia di Padova, Melissa Russo Machado, 29enne italo-brasiliana, partorì una bambina nell’appartamento sopra il night club in cui lavorava. Secondo la ricostruzione giudiziaria, dopo il parto avrebbe lasciato la neonata nel water e azionato più volte lo scarico, provocandone la morte per annegamento. La successiva autopsia accertò che la piccola era nata viva e aveva respirato prima di morire. La procura contestò alla donna l’omicidio volontario aggravato dal rapporto di parentela. Il 25 marzo 2026, la Corte d’Assise di Padova ha condannata la donna in primo grado a 16 anni di reclusione. La difesa ha annunciato ricorso in appello.

Una realtà che richiede attenzione

I numeri dell’Istat non mentono. Su 17 segnalazioni di infanticidio in dieci anni, 8 erano a carico di donne straniere. In un Paese in cui i cittadini stranieri rappresentano circa il 9 per cento della popolazione, questa quota non è un dettaglio marginale, né un caso isolato. È un dato che merita di essere dichiarato senza filtri. Eppure, quando le autrici sono straniere, la tendenza è quella di relegare la notizia alle cronache locali, di enfatizzare la depressione post-partum o il vizio di mente e di chiudere in fretta la vicenda. Quando invece il caso è italiano diventa mediatico e scatta l’attenzione nazionale.

I casi ricostruiti nell’articolo mostrano pattern ricorrenti: negazione della gravidanza, parti clandestini, abbandono o soppressione del neonato, talvolta con dinamiche che vanno oltre il puro disturbo psichiatrico. Questa sovrarappresentazione statistica, se ignorata per non urtare la narrazione progressista, impedisce qualsiasi analisi seria su integrazione, condizioni sociali, reti di supporto e, in alcuni casi, differenze culturali sul valore della vita neonatale.

Mentre si continua a parlare di violenza di genere quasi esclusivamente in chiave maschile e italiana, la violenza contro i più piccoli, perpetrati da donne e in misura sproporzionata da donne straniere, rimane sottotraccia. Non è una questione di odio o di razzismo rilevare i numeri. È una questione di realtà. Se i dati continuano a essere letti solo quando confermano la retorica dominante e minimizzati quando la contraddicono, non si proteggono né le donne, né i bambini, né la verità. Si protegge solo un’ideologia.

Francesca Totolo