Jack Grealish e l’antico compagno di vizio britannico

Roma, 14 nov – Da grande tifoso dell’Everton quale sono sono stato ben felice quando, la scorsa stagione, prendemmo in prestito dal Manchester City il talentuoso centrocampista inglese Jack Peter Grealish. Ed infatti Jack fece una prima parte di stagione davvero ottima, prima di bloccarsi per un grave infortunio. Rinnovato il prestito quest’estate, ero davvero curioso di vedere che apporto avrebbe potuto dare alla metà blu di Liverpool. Ed invece siamo caduti nei soliti vizi comuni a tanti calciatori britannici, quelli che nascono al pub…

Il beniamino dei Villans

Grealish nasce a Birmingham il 10 settembre 1995 da genitori di origini irlandesi (tanto che fino all’Under 21 giocherà in maglia verde). Cresciuto nel settore giovanile dell’Aston Villa, dopo un anno in prestito al Notts County, riesce a diventare un assoluto beniamino dei Villans, rimanendo con loro dal 2014 al 2021. Nel 2020 l’esordio nella nazionale dei Tre Leoni, con la quale partecipa all’Europeo del 2021, laureandosi vice campione d’Europa, con l’Inghilterra che viene sconfitta in finale ai rigori dall’Italia.

A questo punto per lui il cammino verso una carriera gloriosa pare in discesa. Tanto che arriva la chiamata dai giganti del Manchester City. La prima stagione con i Citizens è molto faticosa, in quanto l’adattamento al gioco di Guardiola si rivela più arduo del previsto. Nonostante ciò viene sempre difeso dai compagni, in quanto è considerato un bravo ragazzo. Inoltre, è adorato dai tifosi per via del suo atteggiamento umile e non da irraggiungibile star (è nota la sua dedizione alle cause di beneficenza, non solamente staccando assegni, ma tramite gesti di vicinanza concreta). La seconda stagione è quella della sua esplosione, in quanto contribuisce in maniera importante al trionfo dei Citizens in Champions League, Premier League ed FA Cup. Ma qui iniziano i problemi…

I festeggiamenti di Grealish

Dopo la vittoria contro l’Inter, Grealish dà il via ai festeggiamenti alcolici per giorni interi, con tanto di viaggio nella sua adorata Ibiza (ha sempre sostenuto che, se non avesse fatto il calciatore, avrebbe voluto diventare un promoter di eventi musicali alle Baleari), circondato da orde di belle ragazze. Poco male, direte voi, con quello che ha vinto. Il problema però è che Jack non la smette più di festeggiare per settimane intere. Ai nastri di partenza della nuova stagione si presenta in condizioni pietose. Ne seguirà un’annata mediocre che lo vede perdere il treno della nazionale per Euro 2024, delusione che decide di sconfiggere trasferendosi per un mese ad Ibiza per darsi a folli libagioni.

L’anno successivo sarà ancora peggiore: il City non crede più in lui, cedendolo in prestito all’Everton. E quindi torniamo all’inizio della nostra storia. La stagione 2026/27 pare iniziare bene, ma poi un piccolo infortunio lo ferma al palo ed è qui che i suoi vecchi demoni, un paio di settimane fa, tornano a batter cassa. Viene immortalato sul Sun svenuto a causa dell’alcol, circondato come al solito da belle donne, in un rooftop bar di Manchester ed i bagordi si protraggono poi per un altro paio di giorni, finché non viene messo fuori squadra dall’Everton, il cui allenatore David Moyes, peraltro, è bravissimo nel continuare a proteggere il ragazzo, auspicandosi presto un suo ritorno in rosa.

La Premier Drunk League

La vicenda di Jack Grealish purtroppo non è certo una novità nel panorama calcistico britannico. Da George Best a Robin Friday, da Paul Gascoigne a Vinnie Jones, da Paul McGrath a Brian Clough, sono infiniti gli esempi che hanno portato a ribattezzare la Premier League come Premier Drunk League. Per non parlare poi del famigerato Tuesday Club dell’Arsenal degli anni Novanta. Avendo sovente il mercoledì libero dagli allenamenti, il capitano Tony Adams radunava i compagni al pub (in particolar modo Paul Merson, Lee Dixon e Perry Groves) per infinite sessioni alcoliche.

Alcuni dei casi citati hanno avuto un esito positivo, altri tragico, ma tutti sono stati caratterizzati dall’incapacità di riuscire a separare il ruolo pubblico dai propri demoni privati. Non ci resta che auspicare che Grealish possa riprendere in mano al più presto la propria vita e tornare a far sognare noi tifosi.

Roberto Johnny Bresso