Roma, 17 nov – Il mio nome è Bond. James Bond. E poi via di musica targata John Barry. È una delle presentazioni più iconiche della storia del cinema che rimane tale nonostante venga ripetuta da qualunque attore indossi il ruolo e in qualunque sequel o remake. E tornerà nel 2028 nella nuova incarnazione diretta da Denis Villeneuve, già noto per aver diretto capolavori dello stampo di Arrival, Blade Runner 2049 e la saga di Dune, e scritta da Steven Knight, creatore dell’acclamata serie Peaky Blinders. Ma la notizia del giorno – il giorno in realtà era ieri, ma l’onda lunga delle reazioni sta ovviamente proseguendo – è l’annuncio dell’attore che darà il volto all’agente segreto più famoso della letteratura romanzesca e cinematografica. Dopo almeno tre anni di voci e smentite, finalmente l’annuncio ufficiale: James Bond avrà il volto di Robert Pattinson.

Robert Pattinson, un Bond all’apice della carriera

Pattinson oramai da anni si è scrollato di dosso l’etichetta di “belloccio imbalsamato” impostogli dalla saga adolescenziale di Twilight ed è invece uno degli attori più elogiati del mondo del cinema, grazie soprattutto a Christopher Nolan che gli ha dato il ruolo di coprotagonista in Tenet e quello di villain nell’Odissea, dove interpretava l’infido Antinoo. Ma ha convinto la critica anche interpretando l’ultimo Batman cinematografico diretto da Matt Reeves e lavorando con Robert Eggers in The Lighthouse e con il coreano Bong Joon-ho nel distopico Mickey 17. E a giorni lo vedremo lavorare proprio con Villeneuve nel terzo capitolo di Dune, nei panni del cospiratore mutaforma Scytale. La scelta di Pattinson non è stata accolta da particolare entusiasmo dai fan di 007, ma al contempo ha fatto loro fare un grande sospiro di sollievo. Perché se da una parte l’attore londinese non è uno di quegli attori che scalda i cuori di chi da anni aspetta con ansia il ritorno di Bond – ma va detto che questo accade sempre a ogni nuova scelta, anche perché quando si pensa a 007 si ha sempre in mente Sean Connery e nessuno è come il grande attore scozzese – è anche vero che la scelta di Pattinson è sembrata subito “conservativa”.

Non nel senso reazionario del termine, quanto piuttosto di difesa di un franchise, di un personaggio e di un’icona che da anni, praticamente dall’ultimo Bond movie di Brosnan, ogni intellettuale, giornalista, regista, produttore e influencer del mondo del cinema prova a sovvertire in nome dell’ideologia dei freaks. A ogni nuovo capitolo arriva sempre il giro di frasi fatte del tipo “è finalmente giunto il momento di avere uno 007 donna/nero/gay/trans/indiano/pakistano/arabo” e via così con il generatore casuale di minoranze più o meno reali. La scelta di un attore che sembra piuttosto classico, forse fin troppo classico, non è certo passata inosservata. Così come non è passata inosservata l’età di Pattinson: 40 anni, ne avrà 41 quando girerà il primo film, il che vuol dire che arriverà over 50 alla fine della saga – sempre se gli incassi lo permetteranno – andando in controtendenza con la stessa direttiva della MGM, la casa di produzione che detiene i diritti di Bond, che inizialmente aveva indicato per il casting un attore giovane, possibilmente sotto i 30, in modo da poter creare un percorso dal giovane Bond fino alla maturità.

Se così non è stato è perché, evidentemente, nessun giovane convinceva appieno. Meglio un “usato sicuro” per non correre rischi con un franchise iconico che evidentemente vuole difendersi dai continui cecchinaggi di chi vuole stravolgerlo. Politica ancor più esplicita considerando il fatto che Pattinson è forse il primo attore dopo Roger Moore che viene scelto come 007 all’apice della sua carriera e non ai suoi esordi da “semisconosciuto” o da attore di nicchia. Nessuno voleva rischi, insomma.

L’eredità di Daniel Craig e la lezione di Casino Royale

E questo, appunto, ha tolto un peso allo stomaco a tutti quelli che amano 007 e che si erano già rassegnati a veder soccombere il loro agente preferito sotto le picconate del cosiddetto woke. Picconate già iniziate con il vomitevole ultimo capitolo della saga di Craig, in cui il regista Cary Fukunaga ha voluto uccidere non solo fisicamente ma anche idealmente un personaggio che odiava visceralmente, definendolo in più di un’intervista “stupratore” e “maschio tossico” e che infatti ha totalmente stravolto in un finale di saga che ha del tutto rovinato il primo capitolo di Martin Campbell. Il bellissimo Casino Royale, con la meravigliosa interpretazione di Eva Green come Bond Girl quasi definitiva, andrebbe studiato in tutti i corsi di letteratura e cinematografia come esempio perfetto di come si rinnova del tutto un franchise senza tradirlo.

Ecco, se la scelta di sceneggiatore, regista e attore in qualche modo ha fatto tirare un sospiro di sollievo, ora l’ansia è tutta proprio per loro: le Bond Girls, altra cartina di tornasole di importanza nient’affatto secondaria. Ovviamente, dopo aver “perso” sulla scelta del protagonista, da ieri c’è già chi spinge per attorə come Hunter Schafer, forse il trans più famoso a Hollywood. Ma al di là del casting è proprio il “come” verranno scritti i personaggi femminili che sarà indicativo della direzione che vorranno dare alla saga. Se appunto la Vesper Lynd di Eva Green è stata l’apice di un filone che dalla Honey di Ursula Andress è passato per la Domino di Claudine Auger, la Tracy di Diana Rigg, la Anya Amasova di Barbara Bach e la Jinx di Halle Berry – e siamo stati molto sintetici fin quasi al sacrilego nel non nominarne molte altre – possiamo bollare la Paloma interpretata da Ana de Armas, bravissima e bellissima ma sprecata fin quasi all’offesa nell’interpretare un personaggio scritto con i piedi, come l’archetipo di ciò-che-non-deve-mai-essere-fatto. Il cliché monodimensionale e macchiettistico della “strong independent woman”, senza un minimo di spessore e di carattere, che a seconda dei casi risulta ridicola o noiosa.

James Bond deve tornare a essere James Bond

Ovviamente il modo in cui scriveranno le Bond Girls dipenderà molto dal tipo di James Bond che si vorrà mettere su schermo. È ovvio che nel 2028 sarà impossibile avere l’originale di Fleming o anche il personaggio di Connery. Ma da qui al maschio beta e complessato come era finito il Bond di Craig ce ne passa. Se non altro la scelta “conservativa” fa ben sperare. Ma fa anche pensare il fatto che, proprio nell’era della svirilizzazione, delle “lezioni sessuo-affettive”, della decostruzione e colpevolizzazione del maschio, il mondo si sia fermato, mettendo in secondo piano le crisi internazionali, per commentare la scelta dell’attore che avrebbe interpretato quello che è di fatto l’archetipo del seduttore virile, scaltro, ironico, elegante, spietato e combattivo. È un altro segnale. Speriamo che la MGM, Knight e Villeneuve l’abbiano colto e diano vita a un vero, seppur nuovo, Bond, James Bond.

Carlomanno Adinolfi