José Antonio e la Falange: un’idea oltre il tempo

Roma, 29 ottobre – Ci sono date che non sono semplici pagine del calendario, ma giorni che sono destinati a entrare nella storia; non concetti confinati, ma richiami in una terre più o meno vasta come può esserla quella di un continente. Il 29 ottobre 1933 è strettamente connesso al 23 marzo 1919. Come la Spagna con l’Italia. L’idea che diventa voce e azione e si propaga a di là dei confini nazionali e che viene ascoltata dai propri simili.

La nascita della Falange Española è, forse, l’espressione europea più pura del fascismo italiano, seppur con delle peculiarità inevitabilmente locali. Quando l’avvocato madrileno Josè Antonio Primo de Rivera, figlio del generale Miguel che aveva guidato la Spagna negli anni Venti, si presenta al Teatro de la Comedia di Madrid si propone di costruire un movimento capace di rigettare gli equilibri della politica tradizionale per poter restituire alla Spagna una missione storica: l’unità e la grandezza imperiale.

Unità di destino nell’universale

La Spagna degli anni Trenta doveva fare i conti con una situazione interna disastrosa: la caduta della monarchia, l’avvento della cosiddetta seconda repubblica, i conflitti agrari, le tensioni religiose e una profonda incapacità di ritrovarsi. In questo contesto, la Falange si presentò come il superamento rivoluzionario della crisi liberale, la Falange, appunto, intesa come “unità greca di combattimento” per spazzare via, tutti insieme, la crisi del parlamentarismo, superare tanto l’individualismo liberale quanto il marxismo e riportare la grandezza della nazione fondata sulla storia, sulla disciplina e sulla solidarietà nazionale. La terza via. Un’esplosione poetica e guerriera volta alla restaurazione di una Patria concepita non come sterile dato geografico, ma come “unità di destino nell’universale”. Il poeta armato non pronuncia un discorso imbalsamato da vecchio programma elettorale, ma la sua è una dichiarazione di guerra allo spirito del secolo. È lo stesso spirito che ha animato gli arditi d’Italia in trincea prima e le camicie nere di Piazza San Sepolcro poi e, non ultimi, i manipoli di combattenti della Fiume di d’Annunzio. “Il nostro posto è all’aria aperta, sotto la notte limpida, con il fucile in braccio e le stelle sopra di noi. Che altri continuino con i loro festini borghesi” sarà un passaggio dello storico discorso. E la nota espressione “España es unidad de destino en lo universal” sarà un caposaldo del pensiero joseantoniano che tanto richiama quell’unione che fa la forza, quel corporativismo italiano o quelle comunità organiche di destino dei giorni nostri, ma che abbiamo ereditato da quel passato comune. La Patria concepita come tradizione evoliana, come coniugazione del passato del presente, come continuità ideale delle varie generazioni che concorrono corporativamente a un progetto comune. Per attuare questa rivoluzione e concorrere a quella unità della Nazione da ogni punto di vista, in primis economico, si avvalse anche del sindacalismo nazionale della FE del las JONS di Ramiro Ledesma Ramos e Onesimo Redondo che guardavano all’Italia corporativa con venerazione, essendo la terra non una semplice risorsa, ma l’anima sacra della Spagna.

Falange e Fascismo a confronto

Il nacionalisindacalismo non fu il solo punto di contatto della Spagna con l’Italia fascista. Se al posto del fascio littorio, espressione dell’autorità, della giustizia e del potere dello Stato, in Spagna la forza della Falange si concretizzò nell’utilizzo del giogo con (il fascio di) le frecce. Il Giogo, associato a Ysabel, e il fascio di frecce a Fernando, la cui unione dinastica aveva posto le basi per la costruzione della monarchia cattolica spagnola, richiamava l’idea di una Spagna capace di superare le divisioni interne, anteponendo, con l’unione, la grandezza della nazione. Ma se per la Falange e per lo stesso Josè Antonio il Cattolicesimo fu la linfa vitale del movimento della “cattolicissima” Spagna, pur privo di ogni sudditanza ecclesiastica, Mussolini concepì la dottrina religiosa mantenne un pragmatismo politico con la Chiesa che portò alla stipula dei Patti lateranensi. Ma l’adozione della camisa azul – la camicia azzurra dei lavoratori – come la camicia nera, il saluto romano, il culto della nazione, il corporativismo come colonna portante di una Patria forte, il voler forgiare l’homo novus imprimevano un’identità precisa e riconoscibile ai due movimenti che erano concordi anche nel concepire la democrazia liberale come un cadavere in decomposizione.

Verso la Revoluciòn Pendiente

La tragedia della fine della Falange sta tutta nella sua genesi. Paradossalmente. Il movimento, tuttavia, non riuscì a tradurre in numeri che misuravano il consenso elettorale la forza del proprio linguaggio politico e delle idee. Con molta probabilità, non era nemmeno questo il suo vero obiettivo. La guerra civile che ormai, dall’inizio del 1936, imperversava nella nazione trasformò irrimediabilmente il suo destino: la fucilazione del suo ideatore Jose Antonio, che morì al grido di “Arriba España” diventato una figura martoriale, l’unico a essere ricordato col grido di “Assente” il 20 novembre di ogni anno, e la morte dei migliori quadri dirigenziali – come dimenticare Manuel Hedilla, successore e braccio destro di Josè Antonio condannato a morte per tradimento nel 1938 e poi incarcerato sino al 1947 per non aver voluto aderire al Movimento Unificado – fece sì che il movimento fosse decapitato. Lo fagocitò il generalissimo Francisco Franco che impose l’unificazione con altre componenti del fronte nazionalista e tradizionalisti carlisti. Durante il regno del caudillo i simboli, il linguaggio e le strutture falangiste furono utilizzate per veicolare il consenso e promuovere un modello familiare approvato dal Regime. La Secciòn Femenina che, diretta da Pilar Primo de Rivera, sorella di Josè Antonio, diffondeva un modello sulla famiglia e sul servizio alla comunità nazionale, è solo un esempio dell’operazione politico-militare che Francisco Franco portò a termine con pragmatismo interessato a discapito di quella creazione romantica nata il 29 ottobre di novantatré anni fa. La Revoluciòn Pendente – la rivoluzione sociale mai portata a compimento – fu sacrificata a vantaggio del cuore gentile della borghesia e degli altri comandi militari. I falangisti della prima ora, quelli che al grido di Cara al Sol andava o all’assalto della trincea durante la guerra civile o la Divisione Azul costo il loro sogni di giustizia sociale atrofizzarsi nelle maglie della burocrazia franchista.

Una perenne giovinezza

Cosa resta oggi della Falange, quale la sua eredità? Non un partito di centometristi che danno l’assalto alla cadrega né la nostalgia di quel che poteva essere e non è stato. Ma la bellezza di un sogno accarezzato, in un certo senso vissuto e incarnato, mentre si profondeva ogni sforzo per rigettare il compromesso con la palude; la concezione di una Patria che non è un vuoto a perdere di consumatori, ma una comunione di intenti. Soprattutto oggi che Patria e istituzioni sono usate da patrioti a gettone, da tecnici e contabili che sono la fredda opposizione a quella che può essere l’essenza dell’uomo, spirito e passione, la lezione di José Antonio è più attuale che mai e che solo i (pochi) fortunati, nel senso romano del termine, sono in grado di fare propria: la Patria è un atto di fede e di amore o non è. Quella Patria che insieme al “pane alla giustizia per tutti gli spagnoli, specie per i miseri e i diseredati” erano il sogno ucciso sulle sue labbra dal plotone d’esecuzione il 20 novembre 1936. Quell’Idea per cui si è disposti a correre anche il rischio più grande.

Tony Fabrizio