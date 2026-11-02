Kimi Antonelli nella storia: il trionfo italiano e il precedente dimenticato di Andretti

Roma, 2 nov – Più che un pilota, un direttore d’orchestra, un’esecuzione magistrale del suo primo violino e il rombo dei motori che diviene una sinfonia che ormai plasma, che racconta ciò che egli vuole. La Formula 1 quest’anno ha avuto la sua colonna sonora più bella. A domeniche alterne ha risuonato sempre la stessa: il Canto degli Italiani e il Canto dei Tedeschi, un inno che segue l’altro, intrecciati, fusi, sul gradino più alto del podio con il nostro tricolore issato al cielo.

Grazie, Kimi

A rendere possibile tutto questo un ragazzo italianissimo che ha compiuto 20 anni lo scorso agosto: Andrea Kimi Antonelli. Che ieri, con quattro gare di anticipo 123 punti sul diretto avversario, il suo compagno di scuderia, George Russel, non ha fallito il primo match point utile, quello che non sarebbe dipeso anche dal posizionamento degli altri, e si è laureato campione del mondo. Il più forte di tutti. Senza se e senza ma. Arrivato in cima alla classifica senza sosta, senza chiedere il permesso a nessuno. Smentendo persino i numeri che sanno essere più freddi di un box tedesco: dopo il terzo posto di Singapore, il vantaggio su Russell è salito a 102 punti. Otto vittorie, una continuità impressionante e l’aver realizzato il sogno di diventare campione del mondo, che non è ancora abbastanza perché Kimi è il campione del mondo ma quello più giovane in assoluto. Ed è italiano!

I numeri del sogno

Una carriera, la sua, che comincia da lontano – se così si può dire tenendo presente i suoi vent’anni – che affonda le radici nei kart della provincia bolognese. È il papà Marco che gli trasmette la passione, che gli fa (s)correre la benzina nelle vene, che gli regala le domeniche dedicate alle trasferte, i consigli, l’esperienza e quel sogno del professionismo da lui mai accarezzato, ma restato tale. Il resto deve farlo Kimi. E il ragazzo lo fa. Troppo giovane a 11 anni per entrare nella scuola Ferrari, un anno dopo, nel 2019, entra nell’accademia Mercedes. Nel 2020 conquista il titolo europeo FIA di karting nella categoria superiore. Nel ’22 fa suoi sia il campionato italiano che quello tedesco nella Formula 4, con 21 pole position e 2 vittorie. Nel 2023 vince anche la Formula Regional Middle East e il campionato europeo della categoria. Una successione di traguardi, forse addirittura di record, che convincono la scuderia delle Frecce d’argento a fargli saltare la Formula 3 e farlo approdare in Formula 2. Un’altra scommessa vinta.

Iniezione di fiducia

Sfide sempre nuove, di difficoltà crescente, dalle quali Kimi impara, fa esperienza in fretta, a 300 km/h, fin quando la Formula 1 gli presenta il conto più impegnativo: quando Lewis Hamilton si trasferisce a Maranello, Toto Wolff, il responsabile di squadra, non ha dubbi: “rimpiazza” il sette volte campione del mondo con un giovanissimo sconosciuto ai più, con esperienza zero e una responsabilità che toglierebbe il sonno a qualsiasi adulto. Pochi giorni dopo aver compiuto la maggiore età, davanti al pubblico italiano a Monza, Mercedes ufficializza la sua promozione. Solo poche ore prima, durante le prove, Antonelli aveva finito il suo giro contro le barriere all’uscita della Parabolica. Un episodio che avrebbe scoraggiato chiunque, soprattutto nello sport, dove ogni errore viene analizzato, amplificato, discusso. E spesso compromette il futuro. Non per Toto Wolff, però, che decide di insistere.

Decide di perseverare lungo il cammino della coerenza. Decide che una scommessa fatta su quel ragazzino italiano accolto nella squadra quando aveva solo dodici anni non può essere persa. E aveva ragione. Diversamente, sarebbe stato come in Ferrari, come in Italia. Purtroppo. Una vicenda che dovrebbe indurci a chiederci quanta fiducia siamo disposti a concedere a un giovane di talento, ma senza esperienza nel Belpaese. Se si è disposti a pazientare per raccogliere i frutti o non si ha tempo né pazienza di vedere crescere la pianta. Se si ha il fiuto di attendere. E prendersene cura.

Costruire il futuro

Il 2025 per Antonelli è stato l’anno dell’esperienza. Kimi si è fatto le ossa, i muscoli, come quelli del collo che ormai tendono a più non posso la collanina dove è appesa la coda di balena portafortuna regalata dalla mamma; ha imparato a domare un mostro da oltre 600 cavalli con gli stessi guanti che non cambia per tutto la stagione e a “capire dove staccare un po’ più tardi rispetto al giro precedente”. Non un anno di successi, ma 150 punti e tre podi sono l’iniezione di fiducia per Toto Wolff che sa di aver fatto bene a insistere e dargli fiducia. Solo un anno dopo, infatti, il trionfo. A Shanghai Kimi conquista la sua prima pole e la sua prima vittoria in Formula 1: non deve più dimostrare di poter stare nella massima serie; deve dimostrare di saper vincere. E lui lo fa e nel modo più spettacolare possibile. A casa sua. A Monza. Rendendo ancora più straordinaria una vittoria: parte diciannovesimo per scontare una penalità per il cambio di motore e arriva primo. Davanti a tutti. E, se ancora non basta, durante gli ultimi giri, quando non ne avrebbe avuto più bisogno, continua a spingere e guadagna pure il giro più veloce. La sua gara più spettacolare. Il capolavoro che lo porta a oltre trecento all’ora dritto nella leggenda.

L’impresa che unisce

Dal 1953, per oltre sessant’anni, a Monza non aveva più vinto un pilota italiano. L’ultimo è stato Alberto Ascari e non vi era ancora la diretta tivvù della gara, ci ripetono tivvù e giornali ormai da quando la festa per Antonelli è cominciata. Nulla di più falso. Una svista gigantesca o, forse, il solito riflesso di una nazione ridotta a Paese che deve dimenticare. In realtà, l’ultimo pilota italiano ad avere conquistato il titolo mondiale di Formula 1 è stato Mario Andretti, nel 1978. Istriano di Montona, (oggi Croazia) esodato, vissuto nei campi IRO, prima di approdare negli Usa. Pur di non fare i conti con la storia e con quel confine orientale, ci si dimentica o meglio si cancella persino un campione del mondo a cui è stata dedicata persino una targa in lingua italiana nella sua casa natìa. chi ama l’Italia oggi dovrebbe festeggiare due volte: per la vittoria di Kimi e per la verità che non si cancella. Il miracolo, quello nazionale, di un italiano d’Emilia raccolto a un italiano d’Istria, si compie quando Kimi sfila il casco costruito a quattro mani con il fenomeno delle due ruote, Valentino Rossi, e indossa il berretto azzurro, come quello di Ayrton Senna. Sulle note di Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno, in quel cielo azzurro per l’occasione colorato di verde, bianco e rosso, scie tricolori della pattuglia acrobatica nazionale, in omaggio al vincitore.

Sotto Il palco della premiazione di Monza si forma una macchia rossa letteralmente in delirio. Un gran premio, purtroppo da dimenticare per la Ferrari, e il suo pubblico che applaude un pilota che corre per la stella tedesca a tre punte. Un pilota italiano che, a differenza di altri grandi come ad esempio Michele Alboreto, non divide, ma unisce. Tutti gli italiani. Di ogni tifoseria. Due nazioni, Italia e Germania.

La lezione tedesca all’Italia

È proprio questo il punto politico, nell’accezione più ampia e meno propagandistica del termine. Questo confronto Italia–Germania dovrebbe far capire che una Nazione che punta a essere (di nuovo) grande non deve pretendere che i suoi talenti vincano da soli per dimostrare il proprio valore. Deve costruire le condizioni perché le giovani promesse, i valorosi possano crescere e convincere tutti col proprio talento. Dentro i propri confini e non permettere che siano all’estero capaci di apprezzare chi in Patria viene rimandato. Ecco perché la vittoria di questo ventenne italiano è più di una operazione celebrativa. Deve ricordare all’Italia che il prestigio, sportivo e no, non si costruisce con gli slogan o la visita celebrativa nei palazzi istituzionali a impresa compiuta. Deve essere l’occasione per rimettere il talento dei giovani al centro delle osservazioni. Bisogna cercare in casa prima di guardare fuori. Senza guardare necessariamente fuori. Va data fiducia alle nuove generazioni e va investito su di loro. Vanno create le occasioni e data loro ogni possibilità affinché possano emergere. E salire sul tetto del mondo. Come ha fatto Kimi che forse è un predestinato, ma è stato innanzitutto coraggioso.

Artefice del proprio destino

E a chi oggi si chiede a che cosa debba il suo successo, la risposta è nel suo nome: Andrea. Il primo. Il nome affonda la sua etimologia nel termine greco andreîos che significa valoroso, coraggioso, virile. Quindi, l’uomo, il guerriero per antonomasia. Audentes fortuna iuvat, il destino favorisce chi osa. E Antonelli ha osato. L’inosabile. Seppur ancora così giovane da poter affermare «It would be a dream», di parlare di sogno a chi solo ieri gli chiedeva del mondiale. Così giovane che mentre vince il titolo mondiale dei piloti della Formula 1, non sa ancora fare bene la marcia indietro nella guida civile o da non poter festeggiare il primo posto conquistato a Austin perché “troppo piccolo” per potere bere alcolici . Così forte che il titolo darebbe stato suo pure arrivando nono, con soli due punti. E, invece, lui si presenta ugualmente sul podio.

Lunga vita ai sogni e questo è un sogno realizzato, la Vittoria del mondiale è arrivata. Ed ha i colori del tricolore verde, bianco e rosso. Toto Wolff ormai parla italiano e parla di cicli. Questo si è chiuso nel migliore dei modi e pure con quattro gare di anticipo. La bandiera a scacchi che Kimi oggi ha visto ancora una volta per primo non è affatto una fine, ma l’inizio di altri traguardi, di altri successi, di altre vittorie. A 300 chilometri all’ora. E a tutta velocità verso la prossima tappa che sarà il Brasile, terra di predestinati, terra in cui raccogliere il testimone, terra emotivamente più difficile. Dove Kimi si presenta da campione e non con il blasonato numero 1 sulla cadrega della monoposto, ma col 12, il suo, che è stato anche quello di Senna. Ayrton che per lui ha rappresentato l’idolo, il numero uno, nonostante fosse ancora troppo giovane per vederlo di persona. O, forse, proprio in Kimi anche ieri si è “visto” di nuovo Senna. Sul podio c’era l’epta-campione Hamilton, il quattro volte campione Verstappen e la prima volta di Kimi. Dodici titoli mondiali su un podio. Ancora il 12 che ritorna. Ma questi sono numeri, da oggi tutto questo sarà già storia. Italiana.

Ad maiora, ragazzo! Ad maiora, Italia!

Tony Fabrizio