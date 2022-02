Roma, 5 feb – Gli studenti vogliono “un’altra Maturità”, ma nella sostanza non vogliono gli esami scritti, appena reitrodotti dal ministero, come si legge anche sulla Nazione.

Studenti, no a “questa Maturità”, ma soprattutto agli esami scritti

Gli studenti protestano, scendono in piazza. E lo fanno rivestendo di presunta “giustizia” la loro manifestazione di presunto dissenso. Non si potrebbe fare altrimenti, perché specialmente in giovane età, nessuno ammetterà mai di desiderare qualcosa di più facile e comodo. Nessuno ammetterà mai di sfruttare – consciamente o inconsciamente poco importa – una situazione come quella venutasi a creare negli ultimi anni per avere un’esistenza più leggera e meno impegnativa.

Il pretesto è piuttosto debole: “Non siamo stati preparati a questo per colpa della dad”, è il sunto. Ma una prova scritta è semplicemente una prova scritta, ci si può preparare a casa. All’università è una realtà comune, e questi ragazzi dovranno affrontarla già il prossimo anno, l’università. Senza contare che nelle settimane precedenti alle prove di ogni esame di Maturità ci si è sempre formati in casa. Puntare sulle difficoltà della scuola, e sul vergognoso modo in cui essa è stata trattata (a danno, tra l’altro, anzitutto degli studenti stessi) puzza di una sola cosa: vigliaccheria.

Ma la colpa, che ci si creda o meno, non prioritariamente dei ragazzi. Essi sono il frutto di tante componenti olistiche e pedagogiche di massa. Le stesse di una società che ha fallito tutto.

Una società che ha fallito tutto



Abbiamo a lungo criticato la politica criminale del governo contro la scuola e sì, anche contro i ragazzi. Non solo per l’importanza dello studio nella vita di un giovane, ma anche per i suoi aspetti sociali, barbaramente compromessi per inseguire un virus dello zerovirgola, tra l’altro – nel loro caso – praticamente innocuo. Adesso critichiamo la sempreverde tendenza dei giovani ad approfittarsi degli spazi di debolezza che gli adulti gli concedono, e da sempre più tempo. Da decenni, oseremmo dire.

Perché se gli studenti non se la sentono neanche di affrontare una prova scritta (o meglio, preferiscono non “averla tra i piedi”, per trovare una strada più facilmente spianata verso la promozione: perché questa è la cruda verità, nella stragrande maggioranza dei casi) la colpa è di due elementi della società che negli ultimi cinquant’anni hanno smesso di formare le generazioni: i genitori e la scuola.

Ma i genitori laschi, deboli e indifferenti all’educazione sono a loro volta frutto delle scuole sempre più deboli, in un processo di contaminazione reciproca che ci ha portati, dopo tanti anni, alla situazione tragica che osserviamo adesso: giovani che non solo pretendono di dettare legge, ma anche giovani ignoranti, superbi, che manifestano per avere la vita più facile (senza confessarlo apertamente, perché – per carità – nessuno è fesso, per italianizzare una celebre espressione napoletana).

Il fallimento della liberaldemocrazia sta tutto qui. Anche nella formazione di generazioni sempre più deboli e ignoranti. Ma soprattutto con nessuna voglia di uscire dall’ignoranza e la mediocrità.

Stelio Fergola