Il Labour socchiude le porte agli immigrati: in Gran Bretagna fino a 30 anni per il soggiorno permanente

Roma, 3 nov – Per ottenere il soggiorno permanente nel Regno Unito non basterà più aver trascorso cinque anni nel Paese. Bisognerà dimostrare di aver contribuito alla società britannica, rispettato le regole e raggiunto determinati requisiti economici. Per alcune categorie di immigrati il periodo di attesa potrebbe arrivare addirittura a trent’anni. A presentare la nuova stretta sull’immigrazione non è stato Nigel Farage, né un esponente dei conservatori, ma Shabana Mahmood, ministro dell’Interno del governo laburista britannico. Una revisione delle politiche migratorie che segna un cambiamento significativo nel rapporto tra immigrazione, diritti e appartenenza nazionale.

Il soggiorno permanente non sarà più automatico

Il progetto, denominato Earned Settlement, introduce un principio preciso: la permanenza definitiva nel Regno Unito dovrà essere conquistata attraverso il contributo economico e sociale dell’immigrato. Il semplice trascorrere del tempo sul territorio britannico non costituirà più il criterio prevalente per ottenere l’indefinite leave to remain, il permesso che consente di stabilirsi nel Paese senza limiti temporali. Secondo le nuove disposizioni annunciate dal governo, il periodo ordinario di attesa passerà da cinque a dieci anni. La durata varierà però in funzione del reddito e dell’occupazione: chi guadagna oltre 125mila sterline annue potrà richiedere il soggiorno permanente dopo tre anni, mentre per i lavoratori con redditi superiori a 50.271 sterline e per alcune professioni considerate essenziali, come medici, infermieri e insegnanti, resterà la soglia dei cinque anni. Per tutti gli altri, invece, il percorso si allungherà. Saranno inoltre richiesti una conoscenza elevata della lingua inglese, il rispetto di rigorosi requisiti penali, l’assenza di debiti verso lo Stato e una storia contributiva documentabile.

La stretta più significativa riguarderà tuttavia gli ingressi irregolari. Chi ha violato le norme sull’immigrazione potrebbe dover attendere almeno vent’anni, mentre per alcuni rifugiati arrivati attraverso rotte clandestine, comprese le traversate della Manica, il periodo necessario per ottenere il soggiorno permanente potrebbe raggiungere i trent’anni. Una distinzione che il governo intende utilizzare per scoraggiare gli attraversamenti irregolari e incentivare l’impiego dei canali autorizzati. Le misure non equivalgono a un’espulsione automatica, né cancellano la protezione riconosciuta ai rifugiati. Riguardano principalmente le condizioni per trasformare una presenza temporanea in una residenza definitiva. Il nuovo impianto normativo, inoltre, deve ancora essere attuato: le prime modifiche sono previste a partire da dicembre, con un’applicazione progressiva nel corso del 2027.

La svolta del Labour e il principio del contributo

A rendere politicamente rilevante la proposta è soprattutto il linguaggio utilizzato dal ministro dell’Interno. Presentando la riforma alla Camera dei Comuni, Mahmood ha sostenuto che il soggiorno permanente rappresenta uno dei diritti più preziosi che il Regno Unito possa concedere e che, proprio per questo, non debba essere riconosciuto quasi automaticamente. Il ragionamento si fonda su una concezione della solidarietà sociale subordinata alla reciprocità: chi arriva nel Paese può beneficiare della sua organizzazione economica e istituzionale, ma deve anche assumersi responsabilità nei confronti della comunità che lo accoglie. Mahmood ha rivendicato esplicitamente questa impostazione come coerente con la propria appartenenza laburista. Una posizione significativa per un partito che, storicamente, ha fatto della tutela dei lavoratori immigrati e dell’integrazione due elementi importanti del proprio discorso politico.



Il punto di svolta è il riconoscimento che l’immigrazione non possa essere valutata soltanto attraverso i diritti individuali di chi arriva, ma anche considerando gli interessi della comunità nazionale che riceve. È un cambiamento di prospettiva che investe il rapporto tra accesso al welfare, contribuzione fiscale e sostenibilità dei servizi pubblici. Il governo britannico sembra così prendere atto di una questione che ha attraversato per anni il dibattito politico europeo: l’esistenza di un sistema di protezione sociale presuppone anche la possibilità di stabilire condizioni e limiti all’accesso permanente.

Le eccezioni per i lavoratori e la rivolta dei sindacati

La svolta laburista, tuttavia, è tutt’altro che priva di contraddizioni. La proposta ha provocato forti tensioni all’interno dello stesso partito di governo, soprattutto per il trattamento riservato ai lavoratori stranieri del settore assistenziale. Nella versione originaria della riforma, questi ultimi avrebbero dovuto attendere quindici anni prima di ottenere il soggiorno permanente. Dopo le proteste dei sindacati e le pressioni di diversi esponenti laburisti, Mahmood ha però accettato una deroga: i lavoratori dell’assistenza arrivati attraverso il relativo canale prima del maggio 2025 potranno conservare il percorso quinquennale, purché rispettino i requisiti previsti, tra cui una retribuzione annua di almeno 25mila sterline. Secondo le stime riportate dal Guardian, il compromesso potrebbe riguardare circa 280mila persone, compresi i familiari. Una concessione accolta favorevolmente dal Trades Union Congress e dal sindacato Unison, pur con ulteriori richieste di tutela contro lo sfruttamento lavorativo.

Non mancano, però, le critiche provenienti dalla sinistra laburista. Alcuni parlamentari contestano soprattutto l’intenzione di applicare i nuovi requisiti anche agli immigrati già presenti nel Paese, modificando le condizioni sulle quali avevano costruito i propri progetti di vita e di lavoro. Secondo le stime dell’Home Office, oltre mezzo milione di persone potrebbe dover attendere più dei cinque anni originariamente previsti. Sul fronte opposto, conservatori e Reform UK accusano il governo di aver ceduto alle pressioni sindacali, indebolendo una riforma che avrebbe dovuto segnare una discontinuità ancora più netta.

Quando anche la sinistra deve fare i conti con l’immigrazione

La vicenda britannica racconta qualcosa che va oltre le singole modifiche amministrative. Un governo laburista, sottoposto alle pressioni dell’opinione pubblica e alle difficoltà di gestione dei flussi migratori, arriva a rivendicare la necessità di subordinare la stabilizzazione degli immigrati a criteri di merito, responsabilità e utilità sociale. È un orientamento che non coincide necessariamente con una riduzione degli ingressi. Il sistema proposto da Mahmood continua infatti a favorire l’arrivo e la permanenza di lavoratori qualificati e figure professionali richieste dal mercato, mentre diventa più restrittivo nei confronti di chi presenta un contributo economico giudicato insufficiente o ha utilizzato canali irregolari. La contraddizione resta evidente: la Gran Bretagna intende rendere più difficile stabilirsi definitivamente sul proprio territorio, ma continua a importare manodopera straniera in settori essenziali della propria economia. È precisamente questa dipendenza ad aver costretto il governo a rivedere parte delle misure annunciate.

Resta comunque il significato politico della riforma. Per anni, nel dibattito europeo, la richiesta di collegare immigrazione, doveri e interesse nazionale è stata associata prevalentemente alla reazione della destra. Ora è un governo laburista a sostenere che la residenza permanente non debba derivare automaticamente dal tempo trascorso nel Paese. Non significa certo che il Labour abbia abbandonato il proprio modello di integrazione, piuttosto che anche la sinistra britannica si trova a doverne ridefinire le condizioni, riconoscendo implicitamente che l’accoglienza non può essere disgiunta dalla capacità dello Stato di governarne le conseguenze.

Sergio Filacchioni