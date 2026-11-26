Roma, 26 nov – C’è una certa ironia nel fatto che siano proprio i segretari di Forza Italia e della Lega a riscoprire, nel novembre del 2026, il valore della sovranità libica. A suscitare le preoccupazioni di Antonio Tajani e Matteo Salvini sono stati gli attacchi ucraini del 22 novembre contro due navi russe nelle acque della Cirenaica. Il primo ha richiamato il rispetto dell’integrità territoriale della Libia, il secondo ha paventato il rischio che Kyiv porti la guerra alle porte dell’Italia. Entrambe le dichiarazioni meritano di essere messe in relazione con quanto accaduto negli ultimi quindici anni sulla sponda meridionale del Mediterraneo.

Quando a bombardare la Libia erano Lega e Pdl

Il 4 maggio 2011 la Camera dei deputati approvava, con 309 voti favorevoli e 294 contrari, la mozione presentata congiuntamente dai capigruppo della Lega Nord, del Popolo della Libertà e dei Responsabili, che autorizzava azioni militari contro obiettivi libici. Nonostante le iniziali resistenze del Carroccio, anche quest’ultimo finì per avallare la partecipazione italiana all’intervento. Appena tre anni prima, il 30 agosto 2008, proprio a Bengasi, Silvio Berlusconi e Muammar Gheddafi avevano sottoscritto il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra Italia e Libia. Un accordo che, al di là delle personalità dei due contraenti, rispondeva alla necessità italiana di consolidare la propria influenza politica ed economica nel Mediterraneo, garantendosi un interlocutore privilegiato sulla sponda nordafricana. Nel 2011 l’Italia partecipò alla demolizione di quell’assetto, assecondando un’iniziativa militare promossa principalmente da Francia e Gran Bretagna. Persino una commissione d’inchiesta del Parlamento britannico, nel 2016, riconobbe che l’intervento, originariamente giustificato dalla protezione della popolazione civile, era degenerato in un’operazione di cambio di regime senza un’adeguata pianificazione delle sue conseguenze. È da questa vicenda che occorrerebbe partire per discutere della sovranità libica con gli attuali segretari di Forza Italia e della Lega.

Di quale sovranità parla Tajani?

Intervistato dal Corriere della Sera, il ministro degli Esteri ha ribadito l’impegno italiano a sostegno dell’integrità territoriale della Libia, manifestando al suo omologo ucraino le proprie preoccupazioni. Il problema che gli sfugge è che da anni l’integrità territoriale della Libia non corrisponde a una realtà politica unitaria di fatto. La sua sovranità, pur riconosciuta dal diritto internazionale, è condizionata dalla presenza di potenze straniere, dalla proliferazione di milizie armate e dall’esistenza di autorità politiche e militari contrapposte. In Cirenaica operano i russi, in Tripolitania i turchi. Egitto ed Emirati Arabi Uniti esercitano a loro volta una significativa influenza sugli equilibri interni del Paese. La Libia è diventata uno spazio di competizione tra potenze, alcune delle quali hanno occupato posizioni che l’Italia aveva interesse a preservare. Richiamare il principio dell’integrità territoriale libica è legittimo ma fuori tempo massimo, se non anacronistico. Ma una politica estera che si pretenda realista dovrebbe interrogarsi anzitutto sulle condizioni materiali che rendono possibile l’esercizio della sovranità. E soprattutto sulle responsabilità italiane nel venir meno di quelle condizioni.

Salvini scopre la guerra nel Mediterraneo

Ancora più indicativa è la dichiarazione di Matteo Salvini, secondo cui qualcuno starebbe «portando la guerra alle porte dell’Italia». Peccato che il gruppo Wagner era presente in Libia già prima del 2020. Il 26 maggio di quell’anno, il Comando africano delle forze armate statunitensi documentava il trasferimento di aerei militari russi sul territorio libico. Da allora Mosca ha consolidato la propria presenza in Cirenaica, trasformando la regione in uno dei principali snodi della sua proiezione strategica nel continente africano. Chi spiega a Salvini che la presenza militare russa alle porte dell’Italia precede di anni l’invasione su vasta scala dell’Ucraina? Nella rappresentazione proposta da Salvini, tuttavia, il fattore di destabilizzazione del Mediterraneo emerge soltanto nel momento in cui quella presenza militare diventa oggetto di un attacco ucraino. L’insediamento di una potenza straniera in un’area di fondamentale interesse strategico italiano passa così in secondo piano rispetto alle iniziative militari di Kyiv. Si può naturalmente discutere, ma sarebbe alquanto singolare che il giudizio italiano sulla presenza militare russa nel Mediterraneo dipendesse dalle vicende della guerra in Ucraina anziché da un’autonoma valutazione dei nostri interessi nazionali.

Il Mediterraneo degli altri

La vicenda libica mette in evidenza un limite più generale di una parte del sovranismo italiano: la difficoltà di tradurre il richiamo alla sovranità in una concezione concreta della potenza nazionale. Nel 2011 l’Italia subordinò i propri interessi mediterranei a un’iniziativa franco-britannica. Negli anni successivi, Russia e Turchia hanno acquisito posizioni strategiche nel vuoto di potere determinato dalla dissoluzione dello Stato libico. Oggi Roma deve confrontarsi con la possibilità che le rivalità tra potenze straniere producano conseguenze militari a poche centinaia di chilometri dalle sue coste. La questione, dal punto di vista italiano, non può esaurirsi nella ripicca retorica contro l’Ucraina. Qual è la capacità dell’Italia di determinare gli equilibri politici e militari di uno spazio geografico essenziale alla propria esistenza come potenza regionale? Prima ancora di chiedersi perché gli ucraini abbiano attaccato delle navi russe a Bengasi, Salvini e Tajani dovrebbero chiedersi perché a Bengasi ci siano delle navi militari russe. E quale contributo abbiano dato le forze politiche che oggi rappresentano affinché ciò diventasse possibile.

Sergio Filacchioni