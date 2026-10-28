Lula e il nuovo ordine senile: quando la rivolta dei giovani serve a conservare i vecchi

Roma, 28 ott – Il futuro della sinistra brasiliana ha compiuto 81 anni. Il giorno dopo aver conquistato il suo quarto mandato presidenziale, Luiz Inácio Lula da Silva ha festeggiato il compleanno con una nuova investitura politica: il 25 ottobre ha sconfitto Flávio Bolsonaro ottenendo il 51,79% dei voti contro il 48,21% del suo avversario, secondo i risultati ufficiali del Tribunale superiore elettorale brasiliano. Una vittoria che riporta al centro della scena un uomo entrato nella politica nazionale alla fine degli anni Settanta, fondatore del Partito dei Lavoratori nel 1980 e candidato alla presidenza per la prima volta nel 1989. La sua rielezione offre una manifestazione internazionale di quello che, a proposito del ritorno di Pier Luigi Bersani nelle fantasie del centrosinistra italiano, avevamo definito il nuovo ordine senile: la difficoltà di una cultura politica che identifica se stessa con il progresso a produrre figure capaci di rappresentarne il futuro senza ricorrere continuamente al proprio passato.

I giovani in piazza per il ritorno dei vecchi leader

Il paradosso acquista un significato particolare nel clima politico degli ultimi mesi. Le mobilitazioni della Generazione Z hanno attraversato diversi Paesi, dal Bangladesh al Nepal, dove nel settembre 2025 le proteste contro corruzione, privilegi e mancanza di opportunità hanno contribuito alla caduta del governo di K. P. Sharma Oli. Sebbene differenti per rivendicazioni e composizione, questi movimenti hanno riportato al centro del dibattito il conflitto tra le nuove generazioni e classi dirigenti percepite come incapaci di rispondere alle loro aspettative. La giovinezza è tornata a essere rappresentata come una risorsa di trasformazione politica, frequentemente celebrata anche negli ambienti progressisti europei.

In Brasile, tuttavia, una parte consistente della mobilitazione studentesca ha assunto una direzione diversa. L’Unione nazionale degli studenti (UNE) ha promosso nell’ottobre 2026 una campagna a sostegno della rielezione di Lula, organizzando manifestazioni in dieci Stati e nel Distretto Federale. Il 13 ottobre migliaia di studenti hanno attraversato l’Esplanada dos Ministérios di Brasilia, sostenendo l’istruzione pubblica, i programmi sociali, la riduzione della settimana lavorativa e la riconferma del presidente. Come documentato da Agência Brasil e Folha de S.Paulo, la mobilitazione si è presentata anche come una difesa della democrazia contro il ritorno del bolsonarismo. Il risultato è una singolare convergenza tra attivismo generazionale e conservazione della leadership. Gli studenti reclamano nuove condizioni sociali, ma affidano la loro realizzazione all’uomo che ha dominato la storia della sinistra brasiliana per quasi mezzo secolo. La partecipazione giovanile diventa così una delle risorse attraverso cui si riproduce un’autorità politica consolidata. Non è l’età del presidente a definire questo fenomeno, quanto l’assenza di una successione capace di trasformare il consenso accumulato da Lula in una nuova generazione dirigente.

Un partito senza successione

Il problema era emerso prima ancora della vittoria elettorale. Il 31 luglio, in un’analisi pubblicata da Reuters, Lisandra Paraguassu osservava che Lula si preparava ad accettare la settima candidatura presidenziale con una sinistra più unita che mai: per la prima volta in quasi quarant’anni, tutti e cinque i principali partiti del centrosinistra convergevano sul suo nome. Quella compattezza, costruita in opposizione alla destra, lasciava però irrisolto l’interrogativo sulla sopravvivenza della coalizione dopo il suo fondatore. Juliano Medeiros, già presidente del Partito Socialismo e Libertà, ammetteva che mantenere tale convergenza senza Lula non sarebbe stato semplice. La storia del Partito dei Lavoratori aiuta a comprendere questo meccanismo. Dilma Rousseff, scelta da Lula per succedergli nel 2010, riuscì a conquistare due mandati prima di essere destituita nel 2016 attraverso una controversa procedura di impeachment. Fernando Haddad, candidato nel 2018 mentre Lula si trovava in carcere, venne sconfitto da Jair Bolsonaro. Quando il PT è tornato al governo nel 2022, lo ha fatto riproponendo il proprio fondatore, divenuto nuovamente indispensabile per ricomporre il campo progressista.

Ancora più indicativa è la scelta del vicepresidente Geraldo Alckmin, riconfermato nella candidatura del 2026. Settantatreenne, già governatore di San Paolo ed esponente storico del centrodestra, Alckmin era stato l’avversario di Lula alle presidenziali del 2006. Nel 2022 è diventato suo alleato per allargare la coalizione contro Bolsonaro, rassicurare gli investitori e recuperare consensi nell’elettorato moderato. La continuità del lulismo passa dunque anche attraverso il recupero di un antico antagonista, mostrando come il consolidamento dell’alleanza prevalga sulla formazione di un nuovo equilibrio interno al progressismo.

Il Lula reale e quello immaginato dalla sinistra

La lunga biografia politica del presidente brasiliano rivela inoltre una distanza tra il suo pragmatismo e l’immagine di antagonista dell’ordine americano che spesso accompagna la sua celebrazione internazionale. Nel marzo 2007 Lula ricevette George W. Bush in Brasile per sottoscrivere un accordo sulla cooperazione nei biocarburanti, prima di essere accolto a Camp David. La dichiarazione congiunta dei due governi richiamava esplicitamente commercio, liberalizzazione economica, cooperazione energetica e dialogo strategico. Nel settembre dello stesso anno Bush definì pubblicamente Lula un amico, riconoscendone il ruolo nella politica energetica e nella stabilizzazione di Haiti. Non si trattava di una parentesi estranea alla sua concezione politica, ma dell’espressione di una strategia di autonomia brasiliana perseguita attraverso rapporti variabili con le grandi potenze. Anche gli scontri successivi con Washington, soprattutto durante la presidenza Trump, si inseriscono in questa continuità: Lula difende gli interessi nazionali brasiliani e cerca contemporaneamente margini di negoziazione. Il suo profilo sfugge dunque alla contrapposizione elementare tra progressismo e conservatorismo occidentale, proprio mentre la sua figura viene investita di significati simbolici che spesso ne semplificano la storia.

Questo scarto contribuisce a spiegare il suo fascino presso la sinistra internazionale. Lula dispone di una biografia politica riconoscibile, di un’origine sindacale e di un’esperienza di governo che gli consentono di rappresentare una continuità storica difficilmente riproducibile dai dirigenti più giovani. La sua autorevolezza, tuttavia, nasce proprio da un patrimonio politico accumulato in un mondo precedente alle attuali trasformazioni sociali. Celebrarlo come risposta al presente significa quindi affidare ancora una volta a quella storia la definizione del futuro.

La restaurazione come orizzonte del progresso

Il parallelismo con il caso italiano emerge a questo punto con maggiore chiarezza. Bersani viene evocato come possibile figura di mediazione tra le ambizioni concorrenti di Schlein e Conte; Lula continua invece a esercitare direttamente l’autorità che il suo partito non è riuscito a trasferire stabilmente ad altri. Sono situazioni differenti, accomunate dal ricorso a personalità del passato per garantire la coesione di coalizioni che faticano a trovare un nuovo centro politico. La differenza tra il Brasile e le rivolte giovanili che attraversano altre parti del mondo rende il contrasto ancora più evidente. La domanda di cambiamento può produrre una rottura con le élite esistenti, ma può anche essere assorbita nella difesa di una leadership storica quando questa viene identificata con la protezione delle conquiste sociali e democratiche. Nel secondo caso, l’energia delle nuove generazioni non si traduce necessariamente in una diversa distribuzione del potere.

Il nuovo ordine senile assume così una dimensione che supera l’anagrafe dei suoi protagonisti. È un sistema di continuità politica nel quale il passato costituisce la principale fonte di legittimazione del presente e la competizione per il futuro viene subordinata alla conservazione delle autorità consolidate. Mentre una parte del mondo giovanile scende in piazza per contestare le vecchie classi dirigenti, in Brasile gli studenti hanno contribuito alla rielezione del leader che guida la loro area politica dagli anni Ottanta. E una sinistra che continua a rivendicare il progresso si ritrova, ancora una volta, a celebrarne il ritorno.

Sergio Filacchioni