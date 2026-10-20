Maranza, le due grandi illusioni: la rivoluzione della sinistra e la “guerra ibrida” di Crosetto

Roma, 20 ott – Dopo le manifestazioni e gli scontri con la polizia che nel fine settimana hanno causato incendi e saccheggi in molte città del Nord Italia, la polizia ha fermato 271 giovani: 32 gli arresti, fra cui 23 minorenni e 13 cittadini stranieri. Il dibattito politico e culturale ha subito cercato di attribuire a quelle immagini un significato generale. Una parte della sinistra vi cerca una rivolta sociale, mentre Guido Crosetto indica nella «guerra ibrida» e nei social la chiave degli scontri. Due interpretazioni che più che ad un’analisi dei fatti corrispondono a due illusioni che rischiano di oscurare le scelte politiche ed economiche maturate in Italia, attraverso le sue classi dirigenti.

La rivoluzione immaginaria dei maranza

In un intervento pubblicato su Repubblica il 19 ottobre, il regista Daniele Vicari sostiene che i giovani «sbagliano a rompere le vetrine», ma aggiunge che gli adulti avrebbero lasciato loro «solo questo spazio di manovra». La protesta per la precarietà, il caro affitti e la crisi dei servizi diventa così la cornice entro cui leggere anche la devastazione, attribuendo un significato politico a comportamenti che evidentemente non lo possiedono. In controluce a questa inclinazione si può leggere la ricerca ossessiva della sinistra di un nuovo «soggetto rivoluzionario»: perchè nei gruppi che praticano quella che è a tutti gli effetti una «violenza apolitica di piazza», alcuni intellettuali credono di riconoscere un’avanguardia? Perchè i ceti urbani, dopo averci spiegato che gli immigrati devono raccogliere i pomodori e prostituirsi al posto nostro, vogliono subappaltare anche la rivoluzione? Dovrebbe essere evidente a chiunque che una condotta antagonista spesso non rappresenta un conflitto politico. C’è una differenza abissale fra contestare un ordine sociale, anche violentemente, e approfittare del disordine per svuotarne le vetrine. Saccheggiare articoli sportivi e telefoni non significa sottrarsi alla società dei consumi; può essere, al contrario, un modo violento di partecipare al suo sistema di desideri e riconoscimenti.

Il bisogno di riconoscere un soggetto antagonista può allora proiettarsi su una ribellione priva di organizzazione, obiettivi e responsabilità collettiva, confondendo le rivendicazioni di chi manifesta con gli atti di chi devasta. La figura dell’immigrato viene così investita di aspettative contraddittorie: forza lavoro disponibile per gli uni, riserva di antagonismo per gli altri. In entrambi i casi, le persone reali scompaiono dietro la funzione che qualcuno vuole assegnargli.

La guerra ibrida non basta

Sul fronte opposto, Crosetto ha definito i fatti di Milano il «frutto» di una guerra ibrida condotta mediante TikTok, YouTube e altri social network. Il ministro, intervenuto il 20 ottobre al Defense Procurement Forum, ha specificato di riferirsi soprattutto a giovani italiani, e non ai «maranza» o ai ragazzi di seconda generazione, parlando di una «controeducazione» maturata fuori dalla famiglia e dalla scuola. Non ha indicato nazioni estere come organizzatrici dei saccheggi, ma ha collegato influenza digitale ostile e violenza di piazza. Ora, le operazioni straniere di manipolazione informativa sono documentate e sono senz’altro una minaccia. Il rapporto ENISA Threat Landscape 2025, elaborato anche con il Servizio europeo per l’azione esterna, censisce 86 operazioni contro istituzioni e soggetti dell’Unione, molte riconducibili a reti filorusse. Da questa evidenza generale, tuttavia, non discende una spiegazione specifica dei fatti di cronaca, così come non discende che ogni maranza presente in piazza sia stato “deviato” dalla sana integrazione da qualche contenuto online. Insomma, la diffusione di video e l’emulazione online descrivono un meccanismo di propagazione, ma non bastano a identificare l’origine del fenomeno. La categoria securitaria rischia così di spostare lo sguardo dalle condizioni interne a un soggetto esterno, reale o presunto. Il problema non è negare che qualcuno possa sfruttare un conflitto sociale ma cercare di comprendere perché quel conflitto fosse già disponibile a essere sfruttato.

Le domande che restano senza risposta

La parola «maranza» confonde spesso appartenenza etnica, cittadinanza e responsabilità penale. Nei numeri di Milano convivono minorenni, cittadini italiani e stranieri; e non sappiamo quanti fossero figli di immigrati. Possiamo però valutare le condizioni strutturali che le scelte pubbliche hanno contribuito a creare. Nel 2024, secondo l’Istat, l’abbandono scolastico precoce riguardava il 24,3% dei residenti tra i 18 e i 24 anni con cittadinanza straniera, contro l’8,5% di quelli con cittadinanza italiana. Il dato misura una difficoltà che nessuna retorica dell’integrazione può dissolvere. È su questi risultati, oltre che sulla concentrazione territoriale dei flussi, sul mercato del lavoro e sull’effettiva capacità della scuola, che si misura la sostenibilità delle politiche migratorie adottate dall’Italia negli ultimi trent’anni, non da qualche fantasmino hacker che mobiliterebbe i maranza contro il governo.

Da qui discende una questione politica che non può più essere elusa con la solita retorica dell’ordine contro il disordine. Le violenze di Milano e Bologna non sono l’avanguardia di una rivoluzione, né basta evocare una regia straniera per spiegarle. Sono soprattutto il risultato di un modello che ha subordinato la politica migratoria alle esigenze del mercato, senza interrogarsi sulle conseguenze sociali, culturali e demografiche delle proprie scelte. Per questo la risposta non può esaurirsi nella gestione dell’ordine pubblico o nella contabilità dei rimpatri. Serve un piano organico di Remigrazione, ma serve soprattutto una politica di riconquista sociale: casa, salari dignitosi, lavoro stabile, sostegno alla natalità e un diritto concretamente esercitabile a restare nella propria terra. Perché la questione demografica non riguarda soltanto chi entra, ma anche chi è costretto ad andarsene, chi non può permettersi una famiglia e chi vede negata ogni possibilità di radicamento. Un Paese che importa manodopera mentre esporta i propri giovani non sta risolvendo il proprio declino: lo sta amministrando. Ed è proprio questa scelta politica, prima ancora del maranza, che bisogna combattere.

Sergio Filacchioni