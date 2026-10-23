Mario Draghi “benedice” la rivolta dei giovani e le dà il suo bacio mortale

Roma, 23 ott – Se c’è un effetto immediato, un cambiamento, una trasformazione che si può cogliere dalle proteste degli “studenti” è quello di aver trasformato giornalisti, opinionisti e politici in pedagoghi e sociologi. Tutti, tra quelli che stanno a sinistra o che stanno contro il governo, a partire dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si sono uniformati al diktat “bisogna capirli”. Ma se la categoria dei “politici di professione” possono essere per evidenti motivi interessati a intercettare il loro consenso, appoggiarli, coccolarli e magari anche favorirli in qualche modo, dalla solidarietà per aver messo a ferro e fuoco città come Milano, Torino, Bologna, sino a fare pressione mediatica per “orientare” sentenze giuridiche che non saranno certo di giustizia né di punizione – ops, stavolta le sentenze devono essere di riabilitazione – sorprende una semplice intervista. Forse solo per il singolare fatto che l’intervistato non è un papabile candidato di quel cosiddetto “campo largo”, sempre sinonimo di accoglienza identitaria indiscriminata. Candidato non diretto, perché se il disegno precostituito di fare degli “studenti” – diciamolo pure, italiani di seconda generazione cioè immigrati e maranza – il bacino elettorale del campo largo, l’intervistato che risponde al nome di Mario Draghi, potrebbe avanzare di sedere al Quirinale, proprio con i voti di chi è stato eletto dagli “studenti”.

Le scusanti di Draghi

“Il vile affarista” come ebbe a definirlo Francesco Cossiga, il “liquidatore di stato” since 1992 che nel giorno del “birthday of Repubblica” ne decretava la sua fine dal largo di Civitavecchia, dove era ormeggiato il panfilo Britannia, qualche giorno fa dalle colonne del Bloomberg, il network della finanza anglosassone, insomma non proprio dalle prime pagine della cronaca di un quotidiano di Milano, in due parole (s)monta tutto: “vanno capiti”.

Dichiara Draghi: «I giovani protestano perché le dinamiche sociali sono bloccate. Fanno fatica a trovare lavoro e si sentono impreparati davanti alla trasformazione tecnologica. Nessuno li ascolta».

Sembrerebbe quasi un abbraccio paternalistico, una difesa dei giovani che sa tanto per loro del bacio della morte. L’esponente più alto dell’oligarchia finanziaria che accoglie tra le sue braccia la gioventù che ne resterà prigioniera. Il difensore d’ufficio che ne neutralizzerà ogni tentativo di ribellione. Che propone e appone la pietra tombale su ogni velleità di rivoluzione. Anzi, di protesta. Perché, alla fine, la protesta non propone. La contestazione del Capitale è solo un modo per accaparrarsi quella verghiana roba di cui gli studenti sono già schiavi. Dall’outfit alla filiale bancaria incendiata di papà, da dove parte il bonifico per la retta del convitto frequentato.

Una rivoluzione nata morta

Le parole dell’incarnazione del Capitale, nel momento in cui non teme la piazza, ma la benedice, sono solo un l’ulteriore spunta all’agenda del suo sistema. Perché non c’è nulla che spenga la carica sovversiva della gioventù quanto le parole del potere che si finge comprensivo. Se il disagio dei giovani, di più generazioni di giovani viene ridotto allo sterile adeguamento tecnologico, alle fredde competenze sul mercato del lavoro e allo sviluppo di carriere, il tecnocrate ha portato a termine il proprio compito. Ha cancellato la politica.

La svendita della Nazione, l’impossibilità di realizzarsi professionalmente e la distruzione del futuro, proprio e nazionale, viene risolto con qualche corso di digitalizzazione, con l’erogazione dell’ennesimo bonus che non serve a niente e un pizzico di conformismo globale. Se si vuole spezzare il blocco sociale e pensare di fare qualcosa di diverso per prima cosa va rigettata la benedizione di Mario Draghi. Finché sarà lui o chi per lui a spiegare le ragioni della loro rabbia e, magari, tracciare la strada in cui incanalarla, la rabbia rimarrà solo una nota a piè di pagina del più vecchio e polveroso libro contabile. La rivoluzione presuppone l’identificazione chiara di un nemico da combattere. Se il sistema stesso che si vuole combattere ascolta, comprende e fa addirittura proprie, almeno a parole, le ragioni della protesta, elimina l’antagonismo che è il protagonista principale della rivolta.

Ribelli o rivoluzionari?

Ma la strada per protestare contro le scuole che cadono a pezzi non passa necessariamente per la distruzione dell’arredo urbano, di statue che raccontano la storia. Che è la stessa strada che ti porta a incendiare la banca che è l’emblema della ricchezza, se poi assalti il negozio griffato e fai razzia di abbigliamento il cui unico obiettivo è la pubblica ostentazione del marchio, della griffe, del nome. Il loro consumo esasperato è già una imposizione, collettiva e per nulla personale.

A differenza del ribelle di jüngeriana memoria, che è un ribelle che difende la propria libertà interiore e la propria dignità umana contro l’alienazione, fondandosi sulla profondità di veri valori e su una severa autodisciplina, il saccheggio di massa cui abbiamo assistito sabato scorso – e che rischia di diventare un appuntamento fisso dei fine settimana, come abbiamo assistito durante il periodo del Covid – è per principio un appuntamento collettivo. Nato sulle chat e sui social. Orientato al consumo dei beni di “lusso”, in cui mancano una elaborazione etica e politica autonoma, personale, identitaria. Gli assalti ai grandi marchi non combattono la società dei consumi e del lusso. Attrazione feticista che porta alla loro fagocitazione.

La differenza? Nelle azioni

Forse, alla fine, la differenza tra pseudo-ribelli e rivoluzionati sta proprio nelle loro azioni. I primi possono pure incendiare banche, piazze e mettere a soqquadro un intero quartiere. I secondi hanno una visione del mondo che da quelle ceneri vogliono costruire. Perché sfondare una vetrina non significa combattere e abbattere il sistema. Soprattutto se quella vetrina espone la merce che tu stesso desideri avere addosso, in cui identificarti e con la quale farti riconoscere. La rivoluzione sta proprio nel non dipendere dalla rabbia. Anzi nell’evitare questa si trasformi nella logica d’azione e trasformi i protagonisti della rivoluzione in meri consumatori. E se la rabbia può diventare un marchio, la ribellione un bilancio e il disagio un programma di formazione professionale, allora Draghi ha compiuto il suo gioco.

La comprensione diventa un controllo, la (finta) partecipazione solo la mortale promessa di cambiare qualcosa perché mai nulla cambi davvero. D’altronde Draghi è l’uomo del «whatever it takes». Tutto il necessario, persino se il necessario è quello di non essere forgiatori del proprio destino. Persino se chi forgia il proprio destino sia altro da noi stessi. Allora, la domanda è una sola. Pensano davvero di cambiare il mondo o vogliono soltanto che nel mondo ci sia un posto anche per loro? Perché nel primo caso non basterà il più rappresentativo dei banchieri. Nel secondo, sarà sufficiente una semplice banca ad assumerli.

Tony Fabrizio