La via italiana alla poltrona: il campo largo secondo Matteo Renzi

Roma, 10 nov – «A chi l’Italia? A noi!». Parola del campo largo. Sì, insomma, quell’accozzaglia formata da Pd, M5S e Avs che ha vomitato tutto il vomitabile per una legislatura intera. E poi anche Italia Viva, il partito col logo simile a quello degli assorbenti, e Più Uno di Ernesto Maria Ruffini e Franco Gabrielli: un esperimento ardito, sulla falsariga del duo Bonelli-Fratoianni, con cui intercettare i voti dei centri sociali e portarli verso quello che è stato il capo della Polizia. Bile a iosa per i cinque anni della Meloni che stanno per concludersi. Allora la parola d’ordine è una sola, categorica e impegnativa per tutti: vincere! E a suonare la carica ci pensa mister 2%: Matteo Renzi. Colui che conta meno di tutti, ma che conta e canta più di tutti. E oggi canta dalle pagine del Corsera, dirige il «maestro» Fabrizio Ronconi. Un vero e proprio programma politico, nella piena accezione sinistra del termine, mentre Renzi parla per tutti e, forse, dice addirittura le cose che gli altri non hanno intenzione di dire.

La Meloni, intanto, cerca di tenere insieme una maggioranza in cui ogni componente va in una direzione diversa dalle altre. La Lega è sfasciata di suo, Forza Italia è divisa tra famiglie: in primis quella dei Berluschini, che non vogliono più Tajani tra i piedi e minacciano di far partire il partito, sempre più un participio passato, se anche il generale Vannacci dovesse far parte della coalizione. Meloni è battibile, ma solo se l’unione fa la forza. E per unione si intende tutti insieme, indistintamente.

Il programma. E che programma!

Ma mentre Elena, la versione riveduta, corretta e confermata della Schlein, preferita alla riscaldata Salis in barba a ogni precarietà che vince la battaglia contro il posto fisso, e Giuseppi Conte fanno il tour elettorale cercando di convincere gli elettori a votarli, Renzi svela il vero progetto: Quirinale, nomine delle partecipate e poi sarà quel che sarà. I ricchi saranno sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. «In autunno variamo una finanziaria decente. Poi, il primo gennaio 2028, scatta il semestre italiano di presidenza europea. Ci sono passato da premier: con la persona giusta, in Europa, puoi fare molto. Io riuscii a ottenere 30 miliardi di flessibilità l’anno». Fin qui nulla che stupisca. Anzi, sembrerebbe addirittura una ricetta fatta di propositi legittimi. Ma il dulcis è in «furno» e si chiama 2029. È questo il vero obiettivo. Sarà l’anno delle sorprese e della rinascita, come fosse un oroscopo qualunque. La risposta è così chiara e disarmante che gli italiani farebbero bene a tenerla a mente. A scriverla con i gessetti colorati. E allora riportiamo il virgolettato di Renzi: «A febbraio scade il mandato del presidente Mattarella e, quindi, dovremo farci carico di eleggere un capo dello Stato all’altezza dei predecessori. Poi, qualche mese dopo, abbiamo le nomine dei vertici delle partecipate». Eni, Leonardo, Poste ed Enel. E continua: «E là, se permette, decidiamo per bene chi mettere o chi confermare, e comunque sarà tutta gente di rango assoluto, s’intende». Manca solo il nome di Valter Veltroni.

Ronconi, poi, riflette sulle «lottizzazioni», uno dei tanti pianti greci che hanno caratterizzato, anzi, sostituito l’attività dell’opposizione, insieme alla richiesta di «dimissioni». «Se, invece, al vostro posto lo avesse fatto la destra», osserva il retroscenista di Via del Solferino. Ma è una minestra che Renzi non mangia. Un metro che non prevede la stessa unità di misura per tutti, perché la sinistra possiede una supponente saccenteria che le conferisce quella superiorità morale che fa dei suoi esponenti degli «eletti», altro che rappresentanti del popolino proletario.

L’ombra di Togliatti

Il vero punto, però, è un altro. Ideologico prima che politico. Di potere personale prima che di interesse nazionale. Si tratta della vecchia malattia dell’egemonia culturale, teorizzata da Gramsci nei Quaderni dal carcere – quelli che hanno visto la carta per la scrittura e la luce della pubblicazione grazie al placet di Benito Mussolini in persona, ma questa è un’altra storia, quella che loro non racconteranno mai – e attuata dal più pragmatico Togliatti sotto il nome di via italiana del socialismo. Ovvero, l’occupazione delle stanze del potere con amici e amici degli amici, per poter governare. Anzi, comandare. Perché qua di governare, ovvero di concorrere al bene della Nazione e del suo popolo, il campo largo non ha la minima intenzione. L’ha detto chiaramente. Non resta che sperare che gli italiani non debbano apprezzarne la sincerità.

L’intuizione teorizzata da Gramsci nei Quaderni e attuata dal «Migliore» prima e da Berlinguer dopo non era altro che una variante della rivoluzione russa, che in Italia non avrebbe potuto attuarsi con la violenza. Così, i compagni d’Italia pensarono di occupare i punti nevralgici della struttura statale italiana: magistratura, scuola e comunicazione. In questo modo, anche senza vincere le elezioni e senza avere la legittimazione del popolo a governare, avrebbero comunque portato avanti la loro agenda. Attraverso la scuola avrebbero formato le nuove menti, i cittadini del domani; attraverso la magistratura li avrebbero educati (leggi anche puniti) e attraverso la stampa avrebbero persino indicato loro come pensare. Insomma, un insegnamento pratico su come comandare senza passare per le urne, da parte di coloro che sono vissuti all’ombra di quella democrazia fondata sulla partecipazione, continuando a coltivare un modello che vorrebbero replicare ancora oggi.

Lode al precariato

Renzi, si sa, è il babbo del precariato, per cui non aspira certo a restare in sella al governo troppo a lungo. L’unica eccezione l’ha fatta col Senato, che voleva abolire salvo poi diventarne parte. Non gli interessa finire la legislatura, gli interessa iniziarla. Tempo due anni. Quanto basta per mettere a posto un po’ di cose, dal Quirinale alle partecipate, e ritornare al comando dell’Italia. Che loro chiamano Paese. E Elly e Giuseppi? Per adesso non dicono nulla né smentiscono. Sarà il rumore del silenzio-assenso. Saranno d’accordo? Poco importa. Renzi ha già fatto cadere il governo dell’uomo di Volturara Appula una volta. Sa come si fa e questo non c’è bisogno di confessarlo. Quindi, prima di ritrovarsi precari anzitempo, i due premier-non-premier farebbero bene a capire se condividono o meno la tensione marcetta verso Roma. E se dovessero riuscirci, Renzi ha spiegato bene con quali finalità. Bene li avrebbe apostrofati Silvio Berlusconi: «Dei poveri comunisti». Purtroppo o per fortuna.

Tony Fabrizio