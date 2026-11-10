La Meloni difende il riarmo, e fa bene: l’Italia non può delegare la propria difesa

Roma, 10 nov – C’è una domanda che andrebbe posta ai soloni del dibattito sul riarmo, dalle aule parlamentari fino ai salotti televisivi, inclusi i comizi improvvisati al bar: chi difende un Paese che non vuole difendersi? Intorno a questo punto andrebbe costruita una discussione seria sul riarmo, sull’aumento della spesa militare e sul valore percentuale che esso occupa nella manovra finanziaria. Quantomeno per superare la sterile contrapposizione propagandistica che vede i cannoni al posto degli ospedali, le armi invece che le pensioni, la difesa anziché il welfare. Con buona pace di quello che una volta era chiamato, a ragione, stato sociale.

La Meloni difende la spesa per il riarmo e fa bene

Da Verona, dov’era ospite alla Fieracavalli, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito con forza la sua posizione politica circa la questione e l’ha fatto con un passaggio di una disarmante verità, più attuale che mai che induce senza mezzi termini a ripensare al concetto stesso di difesa. E lo fa con il solito pragmatismo che la contraddistingue che cozza e mette in crisi l’opposizione che ragiona a suon di slogan: «Quando degli hacker hanno tentato di modificare la temperatura dei frigoriferi che mantengono il sangue necessario per le trasfusioni, quel sangue è stato messo in sicurezza da un sistema che costa. Quando si paga per comprare quel sistema, è spesa di difesa o è spesa sanitaria? Allora voi capite bene che, quando ci dicono che le risorse sulla difesa e sulla sicurezza sono soldi che vengono tolti alla sanità o agli ospedali, si sta dicendo una stupidaggine». Un vero e proprio disegnino per gli antimilitaristi di casa nostra che liquidano la questione difesa solo con divise, armi e confini che si ostinano a non capire che la stessa difesa passa anche dagli ospedali, dagli aeroporti, dalle reti energetiche, dalle comunicazioni e tutti quegli apparati che danno una connotazione moderna a una Nazione. Se anche l’opposizione e tutte le forze antigovernative non danno ragione a Meloni nemmeno difronte alla prova evidente dei fatti, non possono certamente negare che il suo ragionamento, e quindi l’aumento delle spese militari, arriva in un momento di strettissima attualità in cui persino i pacifisti d’accatto non possono permettersi di considerare le spese per la difesa una voce secondaria.

Il problema non sono i soldi spesi, ma quelli non investiti

Se tutto questo non fa ancora superare la soglia del ridicolo, la contraddizione dei “pacifisti in armi” di casa nostra raggiunge l’apice quando, solo a un’analisi pretestuosa quanto superficiale, non si ammette che se negli anni scorsi e fino a oggi la spesa per la difesa è stata contenuta e veicolata verso altri capitoli, è solo perché l’Italia beneficiava del sistema difensivo statunitense. Aumentare tale spesa significa essere in grado di badare da sé al proprio ordine che si traduce come un altro passo verso l’affrancamento dei liberatori. Tutto ciò si traduce come autonomia. O, se piace di più, sovranità. Ora più che mai e per due motivi: il primo è che in una situazione geopolitica come quella attuale che vede una guerra russo-americana all’Europa combattuta sul suolo ucraino, alle porte d’Europa, le continue tensioni nel vicino Oriente, la competizione internazionale, che si chiama guerra, per accaparrarsi le materie prime e la crescente vulnerabilità delle infrastrutture dimostrano che la stabilità non è affatto un dato acquisito. E, secondo, ma non ultimo, ottant’anni di “liberazione” sono persino troppo per non tornare a parlare di autonomia, sovranità e indipendenza. Chi contesta ancora oggi l’aumento della spesa destinata alla difesa non ha ancora capito che l’Europa, l’Italia sono ancora militarmente dipendenti, proprio ora che servirebbe una più ampia autonomia. Nessuno dispone ancora di quelle infrastrutture che non fanno capo a nessuno, se non ai governi che permettono di affrontare autonomamente un momento di crisi generale.

E all’Italia più di ogni altra potenza europea questo discorso interessa particolarmente, in virtù della nostra posizione geografica nel Mediterraneo. Non possiamo più essere una portaerei a stelle e strisce nel Mare Nostrum. Il Mediterraneo è ormai la via principale di ogni scambio commerciale, energetico, migratorio e militare, quindi, le rotte marittime, i porti, le strutture di approvvigionamento e comunicazione vengono a rappresentare asset strategici che non possono e non devono essere appaltati ad altri. Delegare il loro controllo significa delegare il controllo e, non esercitare il controllo, significa delegare anche la sicurezza della propria Nazione che rappresenta nemmeno la speranza di una efficace politica di sicurezza. Il riarmo viene a significare esattamente questo: la riappropriazione dei propri spazi nelle aree di interesse, per la propria salvaguardia e che per troppo tempo è stata trascurata.

Gli investimenti che chiede la Nato l’Italia li fa per sé stessa

Nel vertice NATO del giugno 2025 a L’Aia è stato stabilito che nel giro di un decennio ogni stato membro dell’Alleanza dovrà raggiungere almeno la soglia del 5% del proprio Pil a difesa e sicurezza, di cui il 3,5% dovrà essere destinato alle spese propriamente dette militari quali mezzi, armi ed equipaggiamento in genere e il restante 1,5% potrà essere destinato a infrastrutture e sicurezza informatica. Che tradotto dall’americano suona come un richiamo perché non basta più essere sulla carta “alleati” degli Usa per potere essere protetti, ma bisogna partecipare attivamente alla difesa comune. Attualmente l’Italia partecipa destinando il 2,10% del proprio Pil che è un incremento considerevole rispetto agli anni passati, ma bisogna fare di più, ma non per compiacere Washington o Bruxelles, ma per poter disporre di strumenti tecnologici all’avanguardia, di forze armate efficienti, di sistemi di difesa adeguati alle esigenze nazionali.

Chi è contro il riarmo per mere questioni ideologiche, politiche, di “moda” non considera che la difesa non è un settore di “uscite” finanziarie, ma anche di investimento. Che significa prestigio. Oltre che potenza, rapporti unilaterali, rispettabilità. La sovranità industriale è parte della sovranità politica e l’Italia dispone di colossi come Leonardo e Finmeccanica, riconosciute quali eccellenze del settore. Una programmazione degli investimenti significa generare commesse che si traducono in posti di lavoro qualificati e indipendenza da simili fornitori stranieri.

L’attualità degli acta meloniani

La domanda posta alla Meloni circa l’aumento della spesa militare a discapito di quella sanitaria contiene una verità che finora tutti stentano a capire: le due cose possono coincidere. La questione vera, piuttosto, sta nell’individuare il metodo di spesa che porti all’obiettivo sicurezza che è militare, sanitaria, sociale, ma contestare a priori quello che è a tutti gli effetti un investimento significa rinunciare a discutere delle scelte. Non si diventa pacifisti o non si fa dell’Italia una nazione pacifista se si rinuncia alle armi e alla difesa; l’assenza di guerra non è pace, ma questo può avvenire solo attraverso il monitoraggio che ha come obiettivo la prevenzione. Altrimenti si subiscono decisioni altrui.

L’Italia ha interessi troppo importanti da tutelare nel bacino del Mediterraneo per potervi rinunciare, oltre a una posizione geografica che le assegna delle precise responsabilità che vanno protette e salvaguardate. Continuare a parlare di pacifismo puramente ideologico non è politica men che meno che estera, ma solo una continua rinuncia alla propria sovranità. Perché uno stato che non è in grado di difendersi finisce inevitabilmente per dipendere da chi può farlo al suo posto. E la sovranità, prima di essere proclamata, deve poter essere esercitata.

Tony Fabrizio