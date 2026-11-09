Merz e la generazione del senso di colpa: per farla finita con gli europei di paglia

Roma, 9 nov – Friedrich Merz ha trovato una nuova condizione da imporre agli immigrati musulmani che vogliono vivere in Germania: riconoscere la responsabilità storica tedesca per l’Olocausto. «Chi non la rispetta deve lasciare il nostro Paese», ha dichiarato il cancelliere il 6 novembre, durante un incontro con alcuni atleti ebrei a Berlino. La dichiarazione è arrivata dopo che un allenatore aveva raccontato le difficoltà dei propri giocatori nell’indossare pubblicamente le divise con la Stella di David, per timore di aggressioni. Merz avrebbe potuto parlare di sicurezza, di ordine pubblico, dell’incapacità dello Stato di garantire ai propri cittadini la libertà di circolare senza essere minacciati. Ha preferito ricorrere ancora una volta alla “colpa” storica della Germania, trasformandola in una condizione di appartenenza nazionale da imporre persino a persone provenienti da altri Paesi.

Non è soltanto l’ennesimo paradosso dell’integrazione tedesca ma il risultato di una cultura politica che ha trasformato il senso di colpa nel principale fondamento dell’identità nazionale. Da decenni la classe dirigente della Repubblica federale concepisce il proprio rapporto con la storia attraverso le categorie della responsabilità, dell’espiazione e della gratitudine nei confronti dei vincitori del 1945. Una concezione che ha ormai superato la dimensione della memoria, fino a diventare il linguaggio ordinario con cui i governanti tedeschi interpretano il presente. Merz ne è un rappresentante esemplare: appartiene a quella generazione politica europea che ha imparato a diffidare della propria storia nazionale molto prima di imparare a immaginarne il futuro.

Merz, Trump e la Germania che ringrazia per la propria sconfitta

La stesso tic era emerso il 5 giugno 2025, durante l’incontro tra Merz e Donald Trump alla Casa Bianca. Il cancelliere aveva ricordato al presidente americano l’anniversario dello sbarco in Normandia, richiamando il ruolo degli Stati Uniti nella conclusione della Seconda guerra mondiale. Trump lo aveva interrotto osservando che non doveva essere stato «un giorno piacevole» per la Germania. «Non fu un gran giorno», aveva insistito, riferendosi alla sconfitta militare tedesca. Merz si era immediatamente premurato di precisare che, «nel lungo periodo», il D-Day aveva rappresentato la liberazione della Germania dalla dittatura nazista, aggiungendo: «Sappiamo quanto vi dobbiamo». Lo scambio, riportato nella trascrizione ufficiale dell’incontro, è particolarmente significativo perché mostra due modi differenti di concepire la storia.

Trump che ragiona secondo le categorie del conflitto fra potenze, dove esistono interessi nazionali, vittorie e sconfitte. Merz che sente il bisogno di ricondurre immediatamente quella sconfitta a un giudizio morale, quasi che riconoscere la disfatta militare del proprio Paese comporti il rischio di riabilitarne il nazionalsocialismo. La Germania, ovviamente, così come il resto d’Europa, non fu “liberata dal nazifascismo”: subì una sconfitta militare. Merz appartiene ad una classe dirigente patologicamente incapace di guardare a quella vicenda storica senza riaffermare la gratitudine verso chi ci ha sconfitti e declassati. Questa postura chiaramente non nasce con Merz e non appartiene esclusivamente alla destra democristiana. Attraversa l’intera cultura istituzionale della Repubblica federale, trovando una delle sue elaborazioni più influenti nel pensiero di Jürgen Habermas. Nella celebre Historikerstreit degli anni Ottanta, la controversia con Ernst Nolte e altri storici, Habermas intervenne contro quelli che considerava tentativi di relativizzare la specificità dei crimini nazionalsocialisti. Il confronto riguardava naturalmente l’interpretazione del passato, ma investiva anche il diritto della Germania di costruire una nuova coscienza nazionale senza restare subordinata alla propria esperienza totalitaria.

Da Habermas a Sieferle: la Germania del peccato originale

Il patriottismo costituzionale, secondo Habermas, avrebbe dovuto rappresentare una risposta a quel problema: sostituire alla continuità storica della nazione l’adesione a un sistema di valori universali, facendo della rottura con il nazionalsocialismo un elemento fondativo della nuova identità tedesca. Da questa impostazione è derivata una cultura politica nella quale l’appartenenza nazionale viene continuamente sottoposta a una verifica morale. La storia non costituisce più soltanto l’eredità attraverso cui una comunità comprende sé stessa, ma diventa un tribunale permanente davanti al quale è chiamata a giustificare la propria esistenza. È lo stesso problema affrontato da Rolf Peter Sieferle in Finis Germania, l’opera postuma che nel 2017 provocò uno scandalo nel mondo culturale tedesco. Il libro, accusato di antisemitismo e revisionismo storico, arrivò a essere eliminato dalla classifica dei bestseller dello Spiegel. Sieferle interpretava il rapporto della Germania con la memoria dell’Olocausto attraverso la categoria del peccato originale secolarizzato. Nella sua analisi, la colpa individuale dei responsabili dei crimini nazionalsocialisti era stata trasformata in una colpa collettiva, destinata a sopravvivere alle generazioni. Con una differenza rispetto al modello religioso: mentre il peccato originale cristiano contempla la possibilità della redenzione, la colpa storica tedesca sarebbe stata concepita come inespiabile, imponendo alla comunità una condizione di penitenza permanente.

Il concetto è essenziale per comprendere l’impostazione politica di Merz e della sua generazione. Nel suo intervento del 6 novembre, il cancelliere ha richiamato espressamente il discorso pronunciato nel 1985 dall’allora presidente federale Richard von Weizsäcker, secondo cui i giovani non erano responsabili dei crimini commessi dai loro predecessori, ma di ciò che ne sarebbe derivato nella storia. Merz ha ripreso quel principio per estenderlo anche agli immigrati. La responsabilità storica, originariamente legata alla memoria dei crimini commessi dallo Stato tedesco, viene così trasformata in un obbligo politico generale, valido anche per chi entra oggi nella comunità nazionale. Insomma, abbiamo di fronte una classe dirigente educata a riconoscere ciò che la Germania non deve più essere, ma assai meno preparata a stabilire ciò che dovrebbe diventare. La conservazione di questa impostazione è diventata essa stessa un programma politico, trasmesso attraverso le istituzioni, l’educazione e il linguaggio pubblico. Merz può dunque parlare di espulsioni, sicurezza e integrazione, ma continua a concepire l’identità tedesca attraverso un sistema di obblighi morali ereditati dal secolo scorso.

Una classe dirigente fuori dalla storia

Il problema assume contorni ancora più evidenti se confrontato con le condizioni materiali della Germania contemporanea. Secondo i dati ufficiali di Destatis, nel 2025 hanno lasciato il Paese 288.579 cittadini tedeschi, contro 191.890 ingressi e rientri: un saldo negativo di quasi 97.000 persone, il più consistente degli ultimi anni. Dopo due anni di recessione, l’economia tedesca ha registrato nel 2025 una crescita dello 0,2%, mentre l’industria deve affrontare la concorrenza internazionale, i costi energetici e la necessità di riconvertire settori produttivi fondamentali. Il Paese che per decenni ha rappresentato il principale motore manifatturiero europeo deve oggi interrogarsi sulla propria capacità di trattenere cittadini, attrarre competenze e conservare una posizione autonoma nella competizione globale. Questi problemi richiedono élite politiche capaci di formulare interessi nazionali e perseguirli, mentre l’impostazione senile della politica continua a muoversi entro i paradigmi del 1945. Il caso tedesco è particolarmente evidente, ma riguarda l’Europa nel suo complesso. Dopo il 1989, gran parte delle élite occidentali ha accolto la prospettiva della «fine della storia», come se la sconfitta del comunismo sovietico avesse definitivamente risolto le grandi questioni politiche.

Da questa convinzione è nata una generazione di amministratori convinti che la politica consistesse soprattutto nell’applicazione di regole, nella gestione dei mercati e nella prevenzione dei conflitti. La storia era diventata qualcosa da ricordare, possibilmente per evitare che si ripetesse, non una dimensione nella quale continuare ad agire. L’Europa ha così progressivamente rinunciato a concepirsi come soggetto storico autonomo, affidando la propria sicurezza agli Stati Uniti e subordinando la propria capacità industriale alle condizioni di una globalizzazione considerata irreversibile. Mentre Washington, Pechino e Mosca continuavano a ragionare in termini di potenza, la classe dirigente europea si convinceva che il proprio compito fosse soprattutto quello di amministrare un ordine internazionale ormai stabilizzato.

Non dobbiamo proteggerci dalla storia

È qui che l’infelice uscita di Merz assume un significato continentale. Il cancelliere tedesco appartiene a una generazione politica che ha trasformato il rapporto con il passato in una forma di legittimazione permanente e ha scambiato la stabilità dell’ordine occidentale per la conclusione di tutte le storie. Oggi quella stabilità è venuta meno, ma gli uomini che l’avevano considerata definitiva continuano a governare attraverso le stesse prospettive. Il problema del ricambio delle classi dirigenti non può quindi essere ridotto alla sostituzione di alcuni nomi o all’alternanza tra partiti. Occorre superare una concezione della politica che ha educato gli europei a diffidare delle proprie ambizioni, a considerare la sovranità un problema e a cercare continuamente nel passato le ragioni della propria legittimità.

La Germania, così come l’Italia, non dovrebbe conservare la memoria del Novecento come unica misura della propria esistenza politica. Non possiamo più permetterci di continuare ad essere governati da chi considera il passato un veto permanente. La generazione del senso di colpa ha costruito la propria autorità sulla convinzione che la storia fosse qualcosa da cui proteggersi. Adesso che la storia è tornata (non era mai andata via), tornerà anche una gioventù in grado di emanciparsi dai cattivi maestri, dai pedagoghi della colpa, dagli uomini di paglia generati da 80 anni di letargo.

Sergio Filacchioni