Roma, 25 nov – «Voglio una Danimarca che sia danese». A pronunciare queste parole, lo scorso 17 novembre, non è stata un’esponente della destra nazionalista europea, ma Mette Frederiksen, primo ministro danese e leader del Socialdemokratiet, il partito socialdemocratico fondato nel 1871. Intervenendo nel podcast Borgerlig Tabloid del quotidiano B.T., Frederiksen ha rivendicato la necessità di preservare una cultura maggioritaria all’interno della società danese, dichiarandosi contraria a un modello multiculturale fondato sull’equiparazione delle diverse culture. Le sue dichiarazioni hanno aperto un confronto all’interno della famiglia socialista europea, portando alla luce una divergenza politica che precede di diversi anni la polemica di questi giorni.

La Frederiksen apre una frattura tra i socialisti europei

Nella giornata di ieri, come riportato da Euronews, la presidente del gruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo, Iratxe García Pérez, ha annunciato che la posizione della premier danese sarà oggetto di una discussione interna. Al centro delle contestazioni non vi sono soltanto le dichiarazioni sull’identità nazionale, ma anche il sostegno di Copenaghen alla realizzazione di un centro per il rimpatrio dei migranti in Ruanda. Lo scorso 16 novembre, infatti, Danimarca, Germania, Austria, Grecia e Paesi Bassi hanno annunciato ufficialmente l’avvio di una collaborazione con il governo ruandese finalizzata alla costituzione di una struttura destinata alle persone che non hanno più diritto di soggiornare nell’Unione europea e il cui rimpatrio nel Paese d’origine non può essere eseguito. Una prospettiva alla quale la maggioranza del gruppo socialista europeo si è opposta, sollevando obiezioni relative alla compatibilità di questi strumenti con il diritto internazionale. Frederiksen è tornata ieri sulle proprie dichiarazioni, respingendo l’accostamento alle teorie cospirazioniste e ai movimenti di estrema destra, riconoscendo il contributo degli immigrati integrati nella società danese e ribadendo la volontà di preservare le caratteristiche culturali del Paese.

Le origini della svolta socialdemocratica danese

Per comprendere la posizione di Frederiksen occorre tornare alle elezioni politiche del 2015. In quell’occasione il Partito Popolare Danese, formazione nazional-conservatrice che aveva fatto del controllo dell’immigrazione uno dei propri principali temi politici, ottenne il 21,1% dei consensi, diventando la seconda forza politica del Paese. La sconfitta del centrosinistra portò Frederiksen alla guida del Socialdemokratiet e avviò una revisione delle posizioni del partito sulla questione migratoria. Nel 2018 i socialdemocratici presentarono un documento programmatico intitolato Retfærdig og Realistisk – En udlændingepolitik der samler Danmark, ossia «Giusta e realistica: una politica migratoria che unisce la Danimarca». Il programma individuava nella capacità di integrazione della società danese un limite da considerare nella definizione delle politiche migratorie. Tra le proposte figuravano la realizzazione di centri di accoglienza al di fuori dell’Europa, il superamento del sistema delle domande spontanee di asilo sul territorio nazionale e il ricorso al sistema delle quote di reinsediamento delle Nazioni Unite. Alla base di questa impostazione vi era la convinzione, esplicitata nei documenti del partito, che il controllo dei flussi migratori costituisse una delle condizioni necessarie alla conservazione del modello sociale danese. La questione migratoria veniva così ricondotta all’interno delle tradizionali categorie politiche della socialdemocrazia: la tutela del lavoro, la redistribuzione della ricchezza, la sostenibilità dei servizi pubblici e la coesione sociale.

Il rapporto tra Stato sociale e comunità nazionale

La peculiarità del modello danese risiede nel tentativo di coniugare politiche economiche redistributive e una concezione restrittiva dell’immigrazione. Lo Stato sociale scandinavo si è storicamente sviluppato attraverso un sistema di relazioni tra organizzazioni sindacali, rappresentanze imprenditoriali e istituzioni pubbliche, sostenuto da un’elevata partecipazione al mercato del lavoro e da un’ampia disponibilità dei cittadini a finanziare i servizi collettivi attraverso la tassazione. Nella prospettiva dei socialdemocratici danesi, la conservazione di questo sistema richiede anche la capacità delle istituzioni di governare le trasformazioni demografiche, prevenire la segregazione residenziale e garantire l’inserimento lavorativo dei nuovi arrivati. Si tratta di una concezione che attribuisce particolare importanza alla fiducia reciproca e alla condivisione delle norme sociali. I suoi critici osservano, tuttavia, come tali condizioni non dipendano necessariamente dall’omogeneità culturale della popolazione e come alcune delle misure adottate possano compromettere i diritti individuali degli immigrati. Il confronto riguarda quindi anche il significato dell’universalismo socialdemocratico e il rapporto tra l’estensione dei diritti sociali e l’appartenenza a una comunità politica territorialmente definita.

Dalla teoria alla pratica di governo

Tornati al governo nel 2019, i socialdemocratici hanno mantenuto e, in diversi ambiti, rafforzato l’impostazione restrittiva delle politiche migratorie introdotte dai precedenti esecutivi di centrodestra. Nel giugno del 2021 il Parlamento danese ha approvato una legge che consentiva il trasferimento dei richiedenti asilo in Paesi terzi per l’esame delle loro domande. Il progetto di cooperazione con il Ruanda, rilanciato nelle ultime settimane, rappresenta uno sviluppo di questa strategia, pur riguardando oggi soprattutto persone già destinatarie di provvedimenti di rimpatrio. Particolarmente significativo è anche il mantenimento della legislazione sulle cosiddette società parallele, introdotta nel 2018. La normativa prevede interventi di riorganizzazione urbanistica nei quartieri individuati attraverso indicatori socioeconomici e criteri relativi all’origine della popolazione residente. Proprio lo scorso 23 novembre, la Corte suprema danese ha stabilito che la risoluzione dei contratti di locazione nel quartiere Nøjsomhed, a Helsingør, nell’ambito dell’applicazione di questa normativa, non costituiva discriminazione etnica diretta o indiretta. Una sentenza relativa a un caso specifico, ma politicamente significativa per la continuità del modello danese.

Una divergenza politica interna alla sinistra europea

Il caso danese mette in discussione un assunto consolidato della sinistra europea contemporanea: che la difesa della comunità nazionale e il controllo dell’immigrazione siano necessariamente incompatibili con la tutela dei lavoratori e dello Stato sociale. Per Frederiksen, al contrario, queste dimensioni appartengono alla medesima questione politica. Il paradosso è che a provocare l’imbarazzo dei socialisti europei sia oggi un partito che rivendica proprio la salvaguardia di una delle maggiori conquiste storiche della socialdemocrazia: il welfare. La controversia investe dunque la natura stessa della solidarietà politica, i suoi confini e le condizioni materiali che ne rendono possibile l’esercizio. Una contraddizione che la semplice condanna delle posizioni danesi non basta a risolvere.

Sergio Filacchioni