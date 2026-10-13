Migranti, effetto chiamata: cosa rischia il governo con il suo piano ingressi dall’Egitto

Roma, 13 ott – La politica migratoria del governo italiano incontra in Egitto un problema che la programmazione degli ingressi a “fini economici” non risolve: la distanza tra le opportunità effettivamente disponibili e quelle percepite da chi vorrebbe partire. Mentre Roma organizza il reclutamento di lavoratori attraverso quote e formazione all’estero, infatti, alcuni media egiziani traducono questa disponibilità in annunci di apertura dell’Italia. Il rischio nasce quando il messaggio raggiunge una platea molto più ampia di quella ammessa dalle procedure, offrendo agli intermediari un’aspettativa sulla quale speculare.

Dalle quote di migranti per il lavoro alla terra promessa

Il punto di partenza è concreto. Il DPCM del 2 ottobre 2025 programma 497.550 ingressi per lavoro nel triennio 2026-2028, dei quali 165.850 nel 2027. L’Egitto figura tra i Paesi beneficiari: una quota di 25.000 ingressi non stagionali per il prossimo anno è condivisa con numerose altre nazionalità. Sono autorizzazioni potenziali, subordinate ai requisiti previsti, non altrettanti contratti disponibili per cittadini egiziani. La comunicazione giornalistica modifica però la portata dell’annuncio. L’11 ottobre Al Wafd ha associato nel titolo l’apertura dell’Italia agli egiziani a “165 mila opportunità di lavoro”. Nel testo precisa che il contingente riguarda più nazionalità e che il visto non è garantito. Anche Shbabbek chiarisce i limiti del programma e mette in guardia dagli intermediari. Il problema è la circolazione autonoma di titoli e immagini, che può separare la promessa dalle condizioni necessarie per realizzarla.

Questa rappresentazione trova alimento in una scelta politica dichiarata. Il 3 settembre, al Cairo, Antonio Tajani annunciava «un crescente numero di migranti regolari che possano essere occupati nelle nostre aziende attraverso una dovuta formazione». Il progetto DEMO, finanziato dall’Unione europea e attuato dall’AICS, prevede inoltre un centro italo-egiziano permanente per collegare formazione, servizi per l’impiego e mobilità regolare. Le opportunità riguardano sia il mercato egiziano sia quello italiano, ma la prospettiva del trasferimento in Italia è parte dell’offerta istituzionale.

Il precedente di Ceuta: l’effetto richiamo

È su questo terreno che il precedente spagnolo diventa pertinente. Nella risoluzione del 17 settembre, il Parlamento europeo ha qualificato la regolarizzazione su vasta scala promossa dal governo Sánchez come un fattore di richiamo, capace di trasmettere un messaggio sbagliato ai potenziali migranti e alle reti criminali. È una valutazione politica approvata dall’assemblea, che richiama l’attenzione sugli effetti esterni delle decisioni nazionali. Il dossier del servizio studi parlamentare contiene un dettaglio decisivo: chi era entrato a Ceuta a fine luglio non poteva beneficiare della regolarizzazione, perché non rispettava i requisiti temporali. Documenta inoltre la diffusione di false notizie su frontiere aperte e facili autorizzazioni a proseguire verso la Spagna continentale. La prospettiva percepita aveva dunque superato ciò che le norme consentivano.

Il canale italiano di reclutamento opera prima dell’ingresso, mentre la regolarizzazione spagnola riguarda persone già presenti. Questa differenza non elimina il rischio comunicativo comune: un’apertura circoscritta può essere trasformata in una promessa generale, soprattutto da parte di chi ha interesse economico, o perfino geopolitico, di creare pressione. Il paradosso è che una politica presentata come strumento per governare gli arrivi potrebbe alimentare aspettative anche fra quanti resteranno esclusi dalla selezione.

Uno strumento che può essere sfruttato per fini economici o geopolitici

In Egitto, del resto, esiste già un riscontro dello sfruttamento di queste aspettative. Il 9 settembre il ministero del Lavoro denunciava pagine e video che travisavano i risultati degli incontri con l’Italia per pubblicizzare opportunità di viaggio e occupazione, invitando a non consegnare denaro o dati personali a intermediari non ufficiali. Non è ancora documentato un aumento delle partenze irregolari provocato da questi annunci. È invece documentata la trasformazione della cooperazione istituzionale in materiale per offerte ingannevoli. La responsabilità del governo riguarda quindi anche la verifica di questo passaggio: informazione nei Paesi d’origine, controllo degli intermediari e riscontro sugli effetti del reclutamento. Il numero dei nulla osta misura gli accessi autorizzati; non misura quante persone siano state convinte che partire sia diventato più facile.

Sergio Filacchioni