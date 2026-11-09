Milano, lo studente di destra vince le elezioni e scatta la «caccia al fascista» (con genitori e professori al seguito)

Roma, 9 nov – All’Istituto Cremona-Zappa di Milano sono bastati 361 voti per trasformare una normale elezione studentesca in un caso politico nazionale. La lista indipendente «Avanti Zappa» ha conquistato uno dei quattro seggi disponibili nel Consiglio d’istituto, portando alla rappresentanza un diciassettenne che ha ottenuto 199 preferenze personali. Un risultato che, in circostanze ordinarie, sarebbe stato archiviato come una piccola vittoria della partecipazione scolastica. Ma il ragazzo milita nel Blocco Studentesco e questo è bastato a mobilitare un collettivo antifascista, decine di insegnanti e persino alcuni genitori, tutti preoccupati per l’ingresso di uno studente politicamente sgradito nell’organo rappresentativo della scuola.

La vicenda è interessante perché non riguarda una competizione tra liste politiche contrapposte. «Avanti Zappa» si è presentata con un programma indipendente, concentrato su questioni concrete: spazi studio, servizi, formazione, autogestione e maggiore rappresentanza degli studenti dell’istituto tecnico. Nonostante questo, l’appartenenza politica di uno dei suoi candidati è diventata sufficiente per mettere in discussione l’intera esperienza. Una dimostrazione di quanto, in certi ambienti, il pluralismo venga considerato una virtù soltanto finché non produce risultati imprevisti.

A Milano scatta la caccia al rappresentante fascista

La prima reazione arriva dal collettivo studentesco «La Locomotiva», che chiede le dimissioni del rappresentante eletto, ritenendo inaccettabile che un militante del Blocco Studentesco ricopra una carica istituzionale. Alla contestazione seguono una mobilitazione davanti alla scuola, fumogeni e striscioni con la scritta «Fuori i fascisti». Si torna così a una dinamica piuttosto familiare: un soggetto politico partecipa a una competizione elettorale, ottiene consenso e viene successivamente contestato attraverso categorie morali che precedono qualsiasi confronto sul programma. Ma la vicenda compie un salto ulteriore quando, secondo quanto riportato da Libero, 46 docenti sottoscrivono una lettera nella quale esprimono «profonda preoccupazione e ferma opposizione» alla presenza, nell’organo democratico della scuola, di organizzazioni considerate estranee al perimetro costituzionale. I professori precisano di non voler colpire personalmente il ragazzo, ma la distinzione appare quantomeno problematica: a essere contestata è precisamente la sua elezione, in ragione di una militanza politica esercitata al di fuori della lista scolastica. Nella lettera vengono richiamati anche presunti episodi di apologia del fascismo durante le assemblee. Accuse respinte dai componenti di «Avanti Zappa», secondo i quali eventuali saluti romani sarebbero stati compiuti da altri studenti e immediatamente scoraggiati. Non risultano, allo stato delle informazioni disponibili, provvedimenti che attribuiscano personalmente al rappresentante eletto quelle condotte.

Quando anche i genitori chiedono di vigilare sul dissenso

La mobilitazione non si ferma ai professori. Una raccolta firme promossa da alcuni genitori chiede alla dirigente scolastica di vigilare sulle attività del Consiglio, ricordare agli eletti i divieti previsti dalla legge, prevedere sanzioni per eventuali violazioni accertate e valutare l’apertura della prima seduta con un atto solenne di fedeltà alla Costituzione repubblicana e antifascista. Il documento precisa di non contestare la validità del voto. Ed è proprio qui che emerge la contraddizione politica più interessante. Se nessuno mette formalmente in discussione il risultato elettorale e se ogni eventuale condotta illecita deve comunque essere accertata prima di applicare sanzioni, perché costruire un apparato di vigilanza straordinario attorno all’elezione di un singolo studente? Non è la tutela della legalità a essere in discussione, naturalmente. È il passaggio attraverso cui l’appartenenza a un’organizzazione politica viene assunta come presupposto per considerare potenzialmente pericoloso chi ne fa parte. Il dissenso smette così di essere un elemento ordinario della dialettica scolastica e diventa qualcosa da sorvegliare preventivamente. Una logica che rischia di trasformare la scuola da luogo di confronto in uno spazio nel quale alcune posizioni sono legittime per definizione, mentre altre devono continuamente dimostrare di meritare il diritto di esistere.

La replica di Avanti Zappa: «La scuola deve essere libera»

La risposta della lista arriva con un comunicato che rivendica il risultato elettorale e rifiuta la pretesa di subordinare la rappresentanza al gradimento politico di collettivi e insegnanti. «Evidentemente, 361 voti non sono sufficienti a legittimare una lista indipendente», scrivono gli studenti, aggiungendo che per alcuni «la partecipazione è un valore soltanto quando produce il risultato desiderato». Il comunicato individua il problema nel tentativo di esercitare un monopolio politico e culturale all’interno della scuola. «La scuola appartiene agli studenti», ribadisce «Avanti Zappa», rivendicando il diritto di esprimere idee differenti, organizzarsi, candidarsi e partecipare alla vita dell’istituto senza subire pressioni o discriminazioni. È una risposta che sposta il confronto sul terreno fondamentale della libertà politica. Perché il problema non è stabilire se un collettivo antifascista abbia diritto di contestare Blocco Studentesco: evidentemente sì, è il loro core business. Il problema nasce quando quella contestazione pretende di assumere il valore di un giudizio preventivo sulla legittimità della rappresentanza altrui, chiamando in causa l’autorità scolastica per intervenire su un conflitto che rimane innanzitutto politico.

Frassinetti e Fidanza: il caso arriva alla politica nazionale

La vicenda ha suscitato reazioni anche nelle istituzioni. Il sottosegretario all’Istruzione Paola Frassinetti ha definito l’accaduto «gravissimo», sostenendo che non si possa mettere in discussione il voto degli studenti per mere questioni ideologiche. Frassinetti ha inoltre annunciato l’intenzione di portare il caso all’attenzione del Ministero per valutare eventuali iniziative. Sulla stessa linea l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza, che ha denunciato pubblicamente la lettera degli insegnanti e la mobilitazione dei genitori, esprimendo solidarietà al rappresentante eletto. Fidanza ha accusato gli ambienti antifascisti di riconoscere il valore della democrazia soltanto quando a vincere sono i propri candidati, invitando gli studenti a ribellarsi al conformismo politico. Anche Il Giornale e Libero hanno dedicato ampio spazio alla vicenda. In un commento pubblicato sul primo quotidiano, Giannino della Frattina ha criticato l’uso dell’antifascismo come strumento per sottrarre legittimità a chi non condivide determinate posizioni politiche. Al momento non risultano invece provvedimenti ministeriali o disciplinari formalmente adottati nei confronti dello studente.

L’antifascismo che vuole sottrarsi al confronto

Il caso Cremona-Zappa ripropone una contraddizione che attraversa da tempo il mondo scolastico. La politica è considerata parte integrante dell’educazione quando assume le forme riconosciute dal senso comune dominante: collettivi, assemblee, manifestazioni antifasciste, campagne di sensibilizzazione. Quando invece emergono soggetti che contestano quel medesimo orizzonte culturale, la loro presenza viene frequentemente descritta come un problema per la convivenza democratica. È il meccanismo attraverso cui una posizione politica, anziché accettare la propria natura conflittuale, pretende di coincidere con la normalità istituzionale. L’antifascismo militante non si presenta più soltanto come una cultura tra le altre, chiamata a confrontarsi con avversari e idee differenti, ma come il criterio attraverso cui stabilire preventivamente chi abbia diritto a partecipare al confronto. La conseguenza è grottesca: proprio un’elezione, cioè uno degli strumenti più elementari della partecipazione democratica, finisce per diventare il problema da gestire. Non perché il voto sia stato irregolare, ma perché gli studenti hanno scelto qualcuno che non avrebbe dovuto essere scelto secondo le aspettative di una parte della comunità scolastica.

La scuola non può essere ridotta a uno spazio politicamente neutro: le idee vi entrano continuamente, si confrontano e competono. Pretendere il contrario sarebbe ingenuo oltre che dannoso. Può però evitare che una parte riesca a presentare le proprie convinzioni come l’unico linguaggio legittimo dell’istituzione. Perché un’idea che possiede ancora la forza di convincere non dovrebbe avere bisogno di neutralizzare preventivamente i propri avversari. E i 361 voti di «Avanti Zappa», piaccia o meno, raccontano proprio questo: il conflitto politico esiste anche fuori dal perimetro di ciò che qualcuno ha deciso di considerare accettabile.

Vincenzo Monti