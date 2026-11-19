Roma, 19 novembre – Il 17 novembre, mentre alla Camera si inaugurava la mostra su Pino Rauti voluta dal centrodestra, l’Aula approvava il disegno di legge sull’antisemitismo. Per completare il paradosso mancherebbe solo che qualcuno invocasse quel testo per chiedere la chiusura della mostra. Il ddl non prevede nulla del genere, ovviamente. È bastata però la polemica sui simboli esposti perché il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, chiedesse di rimuovere i simboli più espliciti. Come pensa la destra di governo di raccontare le idee di Rauti se persino i simboli che ne hanno segnato il percorso diventano un imbarazzo proprio nella mostra che ha voluto dedicargli e all’interno della sua stessa maggioranza?

Pino Rauti: la mostra delle polemiche

Proprio mentre l’Aula di Montecitorio approvava il ddl sull’antisemitismo, la Camera, sotto l’egida di Fabio Rampelli e di Paolo Trancassini, inaugurava la mostra dedicata a Pino Rauti nel centenario della sua nascita. Il Ministero della Cultura offre il patrimonio all’iniziativa per il missino fondatore del Centro Studi Ordine Nuovo. Gli fanno eco la Fondazione Alleanza nazionale, il Secolo d’Italia, storico giornale d’area e persino Radio Radicale. Non una iniziativa privata di qualche circolo esclusivo, ma una commemorazione che porta il timbro istituzionale di una maggioranza che oggi governa la Nazione. Fotografie di Mussolini, vessilli della Repubblica Sociale italiana, illustrazioni, uniformi, bandiere, croci celtiche. Tanto è bastato perché montasse la polemica: il Pd – che perde pezzi come Emanuele Fiano perché i suoi compagni di partito non hanno votato a favore del ddl che si dimette – protesta; Elly Schlein chiede chiarimenti al Presidente della Camera che chiede la rimozione di alcuni materiali riconducibili all’idea fascista. Sembra una scoperta degna del miglior Berizzi quella secondo cui i fascisti si riconoscono nel fascio littorio, che i reduci della RSI siano stati fotografati in uniforme, magari in compagnia del Duce e che i neofascisti di Ordine Nuovo siano ritratti con la celtica, eppure è la triste verità contro cui insorgere e combattere.

Riscopriamo Pino Rauti senza (re)inventarlo

Eppure, Pino Rauti appartiene alla storia recente, è conosciuto per non essere stato esattamente un democristiano, ma nemmeno come un tiepido missino. Se non ci si rifugiasse nella solita realtà precostituita, spesso inventata, ma si abitasse molto semplicemente il presente, al di là delle schermaglie parlamentari (e per nulla politiche!), la vicenda porrebbe una questione legittima: celebrare un protagonista della storia politica italiana significa necessariamente confrontarsi con le idee che ne hanno caratterizzato il percorso. Egli non è stato di certo un anonimo dirigente del Movimento sociale italiano con una passione per la pubblicistica politica. Anzi, in netta opposizione alla politica maggioritaria del partito, una volta nel 1956 contro la linea moderata e filoatlantica del segretario Michelini e poi definitivamente con la svolta di Fiuggi del 1994, diede vita al Centro Studi Ordine Nuovo, di chiara ispirazione evoliana, senza risparmiare critiche alla concezione della democrazia liberale e guardando a una elaborazione radicale della politica. Nelle sue produzioni trovarono spazio concezioni razziste, nel senso più puro del termine, concezioni antisemite come documentato dagli studi sulla destra neofascista e dai contributi dell’Osservatorio antisemitismo della Fondazione CDEC. Oggi questo spazio culturale sarebbe con ogni probabilità addirittura considerato illegittimo. È il solito riflesso pavloviano: appena la sinistra fischia, la destra istituzionale chiede scusa, si autoflagella e censura sé stessa.

Ddl antisemitismo: quale reale obiettivo?

Il vero capolavoro autolesionista, però, sta nella cornice legislativa. Approvando una norma che istituzionalizza una definizione vaga, “inclusiva” e non giuridicamente vincolante come quella dell’HRA, un testo pensato più per la militanza ideologica e il controllo del discorso pubblico e del consenso che per la certezza del Diritto – la destra di governo ha consegnato un’arma formidabile alla magistratura militante e ai giudici del pensiero unico. Non serve certo essere Pico della Mirandola per capire dove porti la strada “imboccata” a destra: se si accetta il principio che il legislatore debba stabilire per decreto quali simboli godono della liceità morale e della legittimità, prima o poi lo stesso metro sarà applicato anche a casa propria. Ed è qui che la figura di Pino Rauti assume la valenza di cartina tornasole. Egli non fu un burocrate addomesticato di partito né un moderato che cercò di accreditarsi presso i salotti buoni. Al contrario, fu un uomo di cultura radicale, un esploratore di strade non convenzionali, un avversatore del capitalismo quanto dell’americanismo. Ridurlo a santino politicamente corretto e petaloso da poter esibire nel cerimoniale parlamentare ed epurarlo dal contesto storico del Novecento significa già di per sé tradire la sua eredità. Farlo, poi, mentre si votano leggi liberticide contro il dissenso ideologico è l’apice dell’idiozia che può rivelare un effetto boomerang.

Nel paradosso, il paradosso e la sua realtà

In aula il vannacciano Rossano Sasso ha avuto almeno la decenza di ricordare un’ovvietà: Pino Rauti una legge simile non l’avrebbe mai votata perché era contrario a ogni strumento di polizia del pensiero. Evocare l’eretico per eccellenza della destra italiana per denunciare la deriva liberticida di una maggioranza che contemporaneamente gli dedica una mostra rappresenta il paradosso nel paradosso. La mancanza di ogni dignità intellettuale. L’azzeramento di ogni capacità intellettiva.

La realtà è che la destra italiana continua a voler giocare secondo le regole dell’avversario una partita che dovrebbe vincere. E che dovrebbe inevitabilmente portare a cambiare le regole. Per anni ha denunciato la cancel culture, l’uso politico della storia e la supponenza della sinistra egemone e oggi, anziché smantellare quell’apparato, si uniforma e offre prove di obbedienza per ottenere l’autorizzazione pure per poter respirare. La destra di governo ha adottato una strategia suicida: le leggi ideologiche, una volta entrate approvate, non guardano in faccia a chi le ha votate, ma vivono di vita propria e fungono da bandiera direzionata secondo il vento dell’egemonia culturale. E in Italia quel vento non soffia certamente verso destra.

Celebrazioni (di facciata) istituzionali e censura preventiva “per legge” non sono sicuramente il modo più degno per celebrare un personaggio come Pino Rauti. Al contrario, rendono bene l’idea della resa incondizionata di quella destra che oggi governa senza avere il coraggio delle proprie idee. E di cui Rauti sicuramente di vergognerebbe.

Tony Fabrizio