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Nations League, il flop della Germania inclusiva di Jurgen Klopp

by Marco Battistini
Scritto da Marco Battistini 0 commento
Remigrazione

Roma, 9 ott – La Nations League, moderno surrogato delle ormai obsolete partite amichevoli tra nazionali, proprio non riesce a scaldarci il cuore. Eppure la cervellotica competizione organizzata dall’Uefa riesce comunque a darci spunti interessanti. Le prime quattro partite della quinta edizione hanno infatti visto un cambio della guardia su diverse panchine delle maggiori selezioni continentali. È stata l’occasione per vedere all’opera la prima Francia di Zinedine Zidane – nuovo commissario tecnico dopo il regno, durato quasi tre lustri, di un altro ex juventino, ovvero Didier Deschamps – e per (cercare di) capire se il ritorno di Roberto Mancini potrà davvero risollevare le sorti del calcio italiano. Ha cambiato cittì pure la Germania. L’esordio del chiacchieratissimo Jurgen Klopp però non è stato certo dei migliori.

Dal calcio popolare al business delle multiproprietà

Conosciamo l’allenatore tedesco per isuccessi ottenuti alla guida di Borussia Dortmund e Liverpool – due Bundesliga, una Premier League, la Champions League con i Reds più una decina di coppe varie ed eventuali. Ma anche per aver reso famoso il gegenpressing – feroce e celere riaggressione degli avversari – praticamente in tutto il mondo. Un professionista che ha legato il proprio nome a tre sole squadre. Otto stagioni al Mainz, sette alla guida dei gialloneri e nove in Inghilterra. Un romantico del football, come si autodefinì un’intervista rilasciata a Marca nell’aprile 2017

Almeno fino all’autunno del 2024, quando il gruppo Red Bull gli affidò l’incarico di Head of Global Soccer delle squadre legate all’energy drink sparse per il globo (Brasile, Austria, Germania, Giappone, Usa). Pecunia non olet, spiegavano i latini: il – ricchissimo, va detto – paladino del pallone fortemente legato all’identità popolare si rigenerò come dirigente di un progetto calcistico fatto di business e, soprattutto, multiproprietà. 

La polemica con l’Afd

Una scelta ovviamente legittima. Ma che ad ogni modo rappresenta l’antitesi del modello “venduto” a media e tifosi fino a poco tempo prima. Così qualche mese dopo, su un carro allegorico che ha sfilato per le strade della “sua” Magonza in occasione del carnevale, un enorme Klopp di cartapesta ha fatto bella mostra per le vie della città. Lattina energizzante in mano e un vistoso paio di ali formate da decine di banconote. Proprio nel momento di minor popolarità – almeno in patria – ecco la chiamata della Federcalcio tedesca per rivitalizzare una nazionale reduce da tre spedizioni mondiali fallimentari.

Già estremamente critico nei confronti delle scelte elettorali americane («Non è possibile che gli Usa siano un Paese così grande e importante e alla fine il presidente sia Donald Trump») il Normal One si è recentemente espresso sull’ascesa di Alternative fur Deutschland: «Dal mio punto di vista di sportivo, posso dire che mi piacerebbe riprendermi la bandiera: non voglio lasciare l’orgoglio nazionale alle persone sbagliate». Aggiungendo, pur senza mai nominare il partito di destra, di puntare tutto sull’inclusività.

Il flop nazionale di Klopp

Ad ogni modo la Germania «amichevole e accessibile» di Klopp si è dovuta scontrare con l’inappellabile giudizio del rettangolo verde: il pareggio con l’Olanda e la sconfitta interna contro la Grecia hanno infatti rappresentato la peggior partenza di sempre per un commissario tecnico tedesco. La sua rosa XXL (quarantaquattro convocati suddivisi in due gruppi di lavoro distinti), spiccatamente multietnica, si è parzialmente ripresa superando la Serbia, fermandosi nuovamente al cospetto della non così temibilissima selezione ellenica.

Nel mezzo della miseria di cinque punti in quattro gari ecco l’appunto mosso da Kay Gottschalk. Secondo il co-fondatore dell’AfD «certe virtù e lo spirito di squadra sono valori culturali che si sviluppano nel corso dei secoli e sono plasmati da esperienze storiche condivise». Klopp – che avrà modo di dimostrare di essere ancora tra i migliori allenatori in circolazione – ha scelto poco elegantemente di non commentare le parole dell’esponente politico. Lanciato il sasso e nascosta la mano rimane il flop della prima Germania del buon(ista) Jurgen.  

Marco Battistini

Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.

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