Non è più una Milano per sottoculture

Roma, 24 ott – Su queste pagine sono già state molto ben analizzate dal punto di vista politico e sociale le proteste nelle varie città italiane, sfociate ben presto, sul modello francese, in saccheggi e devastazioni. Oggi invece cercheremo di parlarne dal punto di vista delle sottoculture e sul piano estetico.

Maranza negli anni Ottanta

Da qualche anno a questa parte si è iniziato ad usare il termine maranza. È chiaro a tutti che è un qualcosa di artefatto e politicamente corretto (anche se ora pare che nemmeno maranza si possa più usare, altrimenti si offendono…). Perché guai ad ammettere che si tratti di stranieri, per lo più nord africani, spesso nati e cresciuti in Italia.

Ma chi come chi scrive ha un po’ di anni ed è cresciuto nel Nord Italia sa bene che maranza sia un termine che si usa fin dagli anni Ottanta, come sinonimo di tamarro per indicare dei giovani totalmente privi di gusto e stile, i quali, magari pur cercando di vestire con abiti di marca ove possibile, lo fanno in maniera talmente pacchiana da risultare del tutto inadeguati.

L’Italia delle sottoculture

Ed ecco il succo del discorso. L’Italia giovanile degli anni Ottanta e Novanta era il paese delle sottoculture, quanto quella di oggi è quella dei maranza, siano essi stranieri o italiani. Prendiamo appunto come esempio l’epicentro delle rivolte dello scorso fine settimana, vale a dire Milano. Alcuni decenni fa, se eri un ragazzo, bastava uscire di casa il sabato pomeriggio e recarti in centro per vedere un intero mondo dispiegarsi sotto i tuoi occhi, un mondo che andava da piazza San Babila fino in Duomo, per poi continuare lungo via Torino fino alle Colonne di Porta Ticinese.

Potevi trovarci i paninari: con tutte le sue contraddizioni l’unica sottocultura autoctona ha ampiamente influenzato il mondo casual delle gradinate britanniche. Poi gli skinhead con i loro bomber e anfibi a caccia di qualche modello di polo Fred Perry arrivato direttamente da Londra. E ancora i mods con i loro completi eleganti a cavallo di Vespe e Lambrette, le creste dei punk che stazionavano al Virus, i metallari sempre a caccia di qualche disco o maglietta, i dark, i rockabilly e via discorrendo… potremmo riempire libri con gli aneddoti degli straordinari personaggi nei quali ti saresti potuto imbattere, magari per un solo giorno oppure per interi anni.

Conflittualità e rispetto

C’era tanta conflittualità e violenza, inutile negarlo. Violenza politica, calcistica, personale o, semplicemente e naturalmente, ormonale. Eppure c’era anche tanto rispetto e tanta ricerca del sapere, di dimostrare di essere quello che era un volto nella folla, quello che veniva salutato e riconosciuto da tutti. Pur non avendo accesso praticamente a nessuna tecnologia, c’era però tanta conoscenza condivisa. Questo magnifico e apparentemente anarchico universo, aveva però delle sue chiare regole, come se ci trovassimo nella Repubblica dei pirati di Nassau oppure nel Far West a Deadwood.

Adesso invece – e non vogliamo fare assolutamente i vecchi moralisti che non siamo – a Milano abbiamo visto solamente tanta uniformità di pensiero (se di pensiero si possa parlare) e di comportamento. I maranza rubavano tutti le stesse cose perché tutti anelano lo stesso modo di essere. Un qualcosa che di fatto li faccia scomparire in mezzo alla folla, non qualcosa che li possa distinguere.

Una maniera di crescere

Alla politica alla base delle loro azioni possono poi far finta di credere solo Mattarella e Draghi (a proposito, avete mai sentito nel passato analoghe figure istituzionali esprimersi a favore delle istanze, per dire, degli skins o di quelle degli ultras? Basterebbe questa considerazione per far capire quanto poco ci sia di spontaneo nelle “rivolte” odierne), i maranza nemmeno di calcio si interessano!

La squadra è un concetto comunitario troppo profondo e, infatti, preferiscono scimiottare un singolo calciatore, come per esempio Yamal. Ed ecco che ritorniamo al punto di partenza: l’Italia non è più un paese per sottoculture e, prendendo in prestito la frase dello Sceriffo Bell nel finale di Non è un paese per vecchi, “Penso che quando non si dice più «grazie» e «per favore» la fine è vicina”. Perché sì, in fondo non è mai stata solamente una questione di stile e di moda, ma proprio una maniera di essere e di crescere insieme.

Roberto Johnny Bresso