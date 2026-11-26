Roma, 26 nov – Tutte le violenze sono uguali, ma ci sono violenze che sono più uguali delle altre. Potremmo provare a parafrasare Orwell, ma nemmeno questo basterebbe a rendere l’idea della democratica censura di genere operata dall’amministrazione Salis a Genova, nel cui ultimo Consiglio comunale sono state bocciate ben due proposte per ricordare Norma Cossetto, ventitreenne studentessa istriana. Sequestrata, violentata, torturata e infine uccisa da partigiani comunisti jugoslavi, nonostante non fosse una figura politica di primo piano, né una dirigente fascista o una protagonista della guerra, per Silvia Salis evidentemente non c’è stata abbastanza violenza da meritare un ricordo. La sua unica colpa era quella di essere italiana e di rappresentare un mondo che gli assassini titini intendevano cancellare dal confine orientale.

Il rifiuto delle proposte per l’intitolazione di una panchina o di un roseto arriva paradossalmente – non che la cosa stupisca più di tanto – alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Difficile immaginare una circostanza più adatta per passare dalle parole ai fatti, per dimostrare che le scarpette rosse esibite a favore di obiettivo, le conferenze per lo più mediatiche patrocinate da ogni istituzione e i segni sul viso, che guai a non mostrare quando si va in giro per la città, non siano soltanto vuota retorica d’occasione. Ma Silvia Salis è riuscita anche in questo e i risultati non potrebbero essere più eloquenti. La maggioranza genovese ha preferito non concedere il riconoscimento richiesto e così una vicenda di violenza sessuale e di assassinio finisce nuovamente nel recinto delle appartenenze ideologiche. Perché non è importante che la sinistra genovese, ma anche quella nazionale, accetti le iniziative politiche proposte dalla fazione opposta: ciò che conta è capire – e, perché no, spiegare – il motivo per cui, quando si tratta di ricordare una vittima riconosciuta dallo Stato, quello «repubblicano e antifascista», per dirla come loro, l’identità politica continui a rappresentare un problema.

Norma Cossetto, la vittima scomoda

Norma Cossetto non è un’invenzione della destra né una figura creata a posteriori per alimentare la polemica contro la Resistenza: è storia vera. Purtroppo. Il 9 dicembre 2005 il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi le conferì la medaglia d’oro al merito civile, ricordandola con queste parole: «Giovane studentessa istriana, catturata e imprigionata dai partigiani slavi, veniva lungamente seviziata e violentata dai suoi carcerieri e poi barbaramente gettata in una foiba. Luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio». È lo Stato italiano ad aver riconosciuto la sua storia, non un’associazione militante né un’organizzazione politica con il vizietto tipico della sinistra di riscrivere la storia. Lo Stato. La Repubblica. Nel 2004 il Parlamento, tramite una legge proposta dal deputato Roberto Menia, riconobbe formalmente le vittime delle foibe e l’esodo degli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. Nonostante la legge dello Stato, il ricordo di queste vicende continua a procurare imbarazzo in una parte della cultura politica italiana. Soprattutto quando la realtà presenta un amaro conto, quello di una verità disarmante: anche i comunisti hanno commesso crimini; anche i partigiani si sono resi protagonisti di feroci atrocità, persino contro i propri connazionali; anche chi combatteva contro il fascismo si è dimostrato capace di diventare un persecutore. È un’ovvietà storica, ma non è ancora un’ovvietà politica.

Il 25 novembre a proprio uso e consumo

Il cortocircuito che si consuma a Palazzo Doria Tursi acquista persino una valenza simbolica. Mentre l’amministrazione respinge le due proposte per ricordare Norma, l’assessore alle Pari opportunità Rita Bruzzone ribadisce che il silenzio e la paralisi provocati dal terrore non possono essere interpretati come consenso, ma dimentica che, nella vicenda della giovane studentessa, la violenza sessuale fu utilizzata proprio come strumento di sopraffazione e persecuzione. La differenza è che, nel 1943, gli assassini di Norma erano scagnozzi di Tito e che l’appartenenza ideologica rende meno agevole la commemorazione. Non servono altre parole per il Consiglio comunale: la realtà è nei fatti. L’assessore Emilio Robotti ha tentato di mettere una pezza, sostenendo che esiste già una targa in memoria di Norma (distrutta: superfluo dire da chi!) e che verrà ripristinata dal Comune. Una giustificazione, però, che si rivela peggiore del buco: non è stata approvata nemmeno la proposta di dedicare un roseto a Norma. Se il problema era una possibile duplicazione, a maggior ragione avrebbero dovuto volere il roseto. Perché non trasformare l’aula del Palazzo comunale nella sede del ricordo di una donna vittima di violenza sessuale e condannare quell’atrocità? Semplice: perché l’amministrazione Salis non ha voluto assumersi il significato politico di un simile riconoscimento.

Il paradosso della sicurezza, da Verona a Genova

Ma il riconoscimento di Norma non è la sola questione sulla quale il sindaco abdica alle proprie responsabilità. Mentre in Consiglio si consumava il doppio «no» alle proposte, il Foglio raccontava il coinvolgimento di Salis, per diretto volere della segretaria Elly Schlein, nell’iniziativa organizzata a Verona. La segreteria del Pd, infatti, ha chiesto al primo cittadino genovese di intervenire sul tema della sicurezza, attribuendole un ruolo nel confronto tra gli amministratori dem, destinato a diventare un punto programmatico dell’intero centrosinistra. Proprio la Salis, che ha lasciato che gruppi violenti di antifascisti potessero dare libero sfogo alla propria aggressività in città, facendo piombare i cittadini nella paura più totale?

Forse ha già dimenticato (interessatamente) i disagi vissuti dagli abitanti della Foce, che si sono visti arrivare bombe carta vicino alle finestre, con il rischio di un incendio del palazzo, in un tranquillo sabato sera? O il fatto che, durante le manifestazioni, gli stessi soggetti che nei giorni normali pensano a spaccare lapidi nei cimiteri e targhe commemorative come quella di Norma mettono a ferro e fuoco la città? E che dire del fatto che, nella quotidianità, alcune zone sono diventate così pericolose e malviste che i genovesi si sono organizzati in gruppi volontari di ronde? Che le stazioni e le periferie sono invivibili e che si è così disabituati alla normalità, persino al sorriso, da faticare ad accogliere perfino l’adunata nazionale degli Alpini?

Sia chiaro: Salis è libera di parlare da Verona, ma forse sarebbe il caso che, prima di rivolgersi agli italiani, spiegasse ai genovesi quale sia la sua idea di sicurezza, quali siano i confini entro cui intende limitare l’intolleranza politica e perché la sua giunta non sia stata capace di garantire la memoria di una ragazza violentata e uccisa. La sicurezza non può essere ridotta a un mero slogan elettorale, ma è una responsabilità quotidiana che si misura nelle scelte concrete di chi governa una città. Una responsabilità dalla quale, in questo caso, Salis sembra fuggire.

Salis si assuma la responsabilità politica del voto

Il sindaco genovese non può liquidare quanto accaduto in Consiglio alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne come una semplice controversia tra consiglieri comunali. La sua maggioranza ha espresso una posizione netta e di quella posizione deve rispondere politicamente. Non basta richiamarsi alla targa e promettere che quella già esistente sarà ripristinata, né ripetere che la violenza va sempre condannata, magari sfoggiando un accessorio rosso. Mutande e tacchi a spillo in tinta lasciamoli per la notte di San Silvestro, perché le parole non cancellano i voti espressi.

La questione è tanto più seria in quanto riguarda una vittima che lo Stato italiano ha riconosciuto, alla quale ha assegnato un’onorificenza e che concorre a commemorare, anche attraverso iniziative filateliche. Nessuno ha chiesto di riscrivere la storia – forse si sarebbero sentiti più a loro agio – né di condividere una ricostruzione ideologica o di infoibare la Resistenza. Si tratta semplicemente di tributare un ricordo a una ragazza di ventitré anni, seviziata e uccisa solo perché italiana. Se poi questa storia le fa troppa paura, può cominciare ad avvicinarsi alla vicenda attraverso il ricordo di un genovese doc, Gino Paoli, che in un’intervista al Giornale dichiarò: «Il dopoguerra, invece, fu puro terrore: gelido, incancellabile. […] Scattò una gara di efferatezze tra fazioni contrapposte, vidi la mia maestra nuda in un laghetto, rapata a zero prima di essere fucilata […] Robe così te le porti addosso, per sempre».

Se la condanna della violenza vuole davvero essere universale, deve esserlo anche quando a rendere scomodo il ricordo sono i propri riferimenti ideologici. Perché, per essere ricordata, una vittima non ha bisogno di superare alcun esame ideologico. Soprattutto se quell’esame ha tutte le caratteristiche dell’ipocrisia e della supponenza.

Tony Fabrizio