Nuovi francesi e devastazioni: non è disagio sociale, è rivolta etnica di bassa intensità

Roma, 21 ott – La Francia brucia a intervalli sempre più frequenti: nel 2005, nell’estate del 2023, dopo la morte del franco-algerino di Nahel Merzouk, dopo la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League nel maggio scorso e, di nuovo, nelle recenti violenze collegate alle proteste studentesche. Saccheggi di negozi, guerriglie urbane, roghi e devastazioni di istituti scolastici, edifici pubblici e auto, sassaiole e bombe carta contro la polizia, miliardi di euro di danni: il bilancio è quello di una guerra civile.

Ogni volta, i commentatori ufficiali, come riflesso incondizionato, parlano di esclusione, razzismo sistemico e povertà. I dati dicono altro: i protagonisti delle violenze sono in larghissima maggioranza i cosiddetti “nuovi francesi”, giovani di origine magrebina o subsahariana.

La trasformazione demografica della Francia e la connessa criminalità

Nel 2025, secondo l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques), la Francia contava circa 8 milioni di immigrati, pari all’11,6 per cento della popolazione. Quasi la metà (49,2 per cento) è nata in Africa, di cui circa il 29 per cento nel Magreb (Algeria in testa, poi Marocco e Tunisia). I discendenti di immigrati, già naturalizzati, sono ancora più numerosi, circa 11 milioni: tra questi, l’origine africana è dominante (circa il 48 per cento).

L’Observatoire de l’immigration et de la démographie ha pubblicato proiezioni secondo cui, con i flussi attuali e le naturalizzazioni, le persone senza ascendenza migratoria diventerebbero minoritarie intorno al 2050, e le nascite di origine extraeuropea maggioritarie ancora prima. Si tratta di una sostituzione etnica progressiva e di importazione di culture spesso non assimilabili e con elevati tassi di criminalità.

Nel 2025, secondo i dati del ministero della Giustizia francese, riportati da Le Figaro, gli stranieri rappresentavano il 24,5 per cento del totale dei detenuti nelle carceri. Questa percentuale però è falsata dagli immigrati già naturalizzati. Frontières Media aveva ottenuto l’elenco dei nomi e cognomi dei detenuti nel carcere di Fresnes. Il 64,9 per cento dei detenuti non aveva un cognome europeo. Nello specifico, tra questi 1.239 detenuti, i cognomi di origine tradizionalmente araba rappresentano il 35,5 per cento e quelli subsahariani il 24,7 per cento.

Le rivolte di ottobre

Durante le rivolte di ottobre, sono spuntate bandiere dei Paesi d’origine, slang usato dai “maranza” d’oltralpe, scritte come “in nome di Allah, è l’oscurità”, i visi parzialmente nascosti che svelano l’origine extraeuropea. Non sono state proteste studentesche, ma una vera e propria rivolta etnica. È la reazione di gruppi composti da “nuovi francesi” che non si identificano con la Francia, che percepiscono la polizia come nemico e che sfruttano ogni pretesto per saccheggiare e incendiare. Non si tratta di un fenomeno sporadico ma ricorrente da vent’anni.

La Francia ha tentato la strada dell’assimilazione e della laicità dello Stato, ma ha fallito su larga scala. I parallelismi di società (sharia informale, pressione comunitaria, matrimoni endogami), la criminalità organizzata di clan, il terrorismo islamista e il disprezzo per i valori repubblicani sono documentati. Infatti, il termine “nuovi francesi”, usato positivamente da Jean-Luc Mélenchon, descrive esattamente queste popolazioni che acquisiscono la cittadinanza ma mantengono l’identità del Paese d’origine, anche di quello dei proprio genitori.

Le devastazioni non sono proteste contro l’ingiustizia. Sono espressione di un conflitto etnico-culturale di bassa intensità: gruppi che rifiutano l’ordine francese, che sovrarappresentano la delinquenza e che, demograficamente, crescono più velocemente. Continuare a negare queste evidenze è una politica suicida. I fatti sono chiari: le émeutes hanno un volto etnico preciso. Negarlo è la forma più pura di autoinganno politico.

Francesca Totolo