Articolo tratto dall’intervento di Lorenzo Pantellini nella puntata «Scandalo Nvidia e AI» di MUSE, rubrica di Kulturaeuropa diretta da Ferdinando Viola, dedicata alle implicazioni politiche, economiche e finanziarie della corsa all’intelligenza artificiale.

Roma, 26 nov – Sono bastati undici giorni per mettere in discussione gli equilibri finanziari e industriali sui quali gli Stati Uniti hanno costruito buona parte della propria strategia di egemonia tecnologica. Le dimissioni di Jensen Huang dalla guida di Nvidia, il suo successivo reintegro e l’intervento diretto di Donald Trump nella vicenda costituiscono uno straordinario caso di studio per comprendere la natura del capitalismo contemporaneo. Al di là delle implicazioni personali e giudiziarie dello scandalo, emerge una questione di ordine propriamente politico: che cosa accade quando la stabilità economica di una potenza mondiale finisce per dipendere dalle sorti di un’azienda privata e dalle vicende personali del suo amministratore delegato?

Nvidia, molto più di un’azienda

Per comprendere la portata dello scandalo occorre anzitutto inquadrare Nvidia non semplicemente come un’impresa, ma come uno degli asset strategici fondamentali della potenza americana. Attorno al colosso dei semiconduttori gravitano gli interessi industriali di Microsoft, Google, Amazon e OpenAI, quelli dei maggiori istituti finanziari statunitensi e, non da ultimo, quelli geopolitici di Washington nella competizione tecnologica con Pechino. Il 12 novembre Jensen Huang ha rassegnato le dimissioni in seguito alle rivelazioni riguardanti alcune relazioni extraconiugali, una delle quali con una dirigente della società Megaspeed, sospettata di avere legami con l’intelligence cinese. Una vicenda che ha assunto rapidamente i contorni di un caso di sicurezza nazionale, considerata la centralità di Nvidia nella produzione dei processori destinati all’intelligenza artificiale e le restrizioni americane all’esportazione di semiconduttori avanzati verso la Cina. Lunedì 23 novembre, dopo le pressioni esercitate dalla Casa Bianca, Nvidia ha annunciato il ritorno di Huang alla guida dell’azienda. Il titolo ha chiuso la seduta con un rialzo del 31,5%, il migliore dal maggio del 2003, recuperando circa 950 miliardi di dollari di capitalizzazione in una sola giornata. Il Nasdaq-100 ha guadagnato complessivamente oltre 2.000 miliardi di dollari di valore. Nel giro di poche ore, senza che intervenissero trasformazioni produttive o innovazioni tecnologiche di analoga portata, la valutazione delle maggiori aziende americane è mutata per un ammontare paragonabile alle dimensioni delle economie di intere nazioni.

Trump e la subordinazione della politica alla finanza

L’intervento di Donald Trump rappresenta l’aspetto politicamente più significativo della vicenda. Come ricostruito dal Financial Times, attorno al reintegro di Huang si è mobilitata una vasta rete di imprenditori, investitori ed esponenti della Silicon Valley, intenzionati a convincere il presidente americano dell’insostituibilità del fondatore di Nvidia per la tenuta dell’intero settore tecnologico. La questione assume contorni ancora più problematici considerando gli interessi finanziari dello stesso presidente. Secondo una stima del quotidiano britannico, il rialzo delle azioni Nvidia avrebbe incrementato il valore delle partecipazioni azionarie di Trump fino a 15 milioni di dollari in una sola giornata. La Casa Bianca ha precisato che il portafoglio presidenziale è amministrato autonomamente da intermediari finanziari. Al di là delle eventuali responsabilità individuali, rimane aperta una questione sostanziale. Il presidente della maggiore potenza finanziaria mondiale è intervenuto direttamente negli assetti dirigenziali di un’azienda della quale possiede azioni, contribuendo a determinarne il rialzo in Borsa. Il paradosso risiede nel fatto che l’intervento statale, lungi dal ricondurre gli interessi privati entro un superiore disegno politico, sembra rispondere anzitutto alla necessità di preservare gli equilibri finanziari sui quali poggia l’intero comparto tecnologico americano. Una manifestazione piuttosto eloquente del grado di compenetrazione raggiunto tra potere politico e interessi finanziari negli Stati Uniti.

La finanza circolare dell’intelligenza artificiale

Lo scandalo Nvidia interviene peraltro in un contesto già caratterizzato da profonde contraddizioni strutturali. Una delle più significative riguarda i meccanismi attraverso i quali viene finanziata la corsa all’intelligenza artificiale. Il 16 novembre il Congressional Research Service, organismo di ricerca del Congresso americano, ha pubblicato un approfondimento sui finanziamenti circolari nel settore dell’IA. Il meccanismo è relativamente semplice: le aziende produttrici di semiconduttori investono nelle società che sviluppano intelligenze artificiali, le quali utilizzano a loro volta quelle risorse per acquistare capacità di calcolo e infrastrutture alimentate dai semiconduttori delle prime. Nvidia ha annunciato investimenti potenziali fino a 100 miliardi di dollari in OpenAI, mentre quest’ultima ha assunto impegni miliardari nei confronti di Oracle, che a sua volta necessita dei processori di Nvidia e AMD. Analoghe dinamiche caratterizzano i rapporti tra Amazon e Anthropic. Si viene così a creare un sistema nel quale le prospettive di crescita dei singoli operatori dipendono, almeno parzialmente, dai finanziamenti che essi stessi contribuiscono a garantire ai propri clienti.

Anche la Banca centrale europea, nel suo rapporto sulla stabilità finanziaria del novembre 2026, ha evidenziato i rischi derivanti dall’indebitamento, dall’opacità e dalla circolarità di questi finanziamenti. La solidità dell’intero ecosistema dipende dalla capacità futura delle aziende di generare ricavi sufficienti a giustificare gli investimenti odierni. Qualora questa aspettativa venisse ridimensionata, le difficoltà di un singolo operatore potrebbero propagarsi lungo l’intera catena industriale e finanziaria.

Le contraddizioni materiali della rivoluzione digitale

A complicare ulteriormente il quadro intervengono fattori che la narrazione della Silicon Valley tende sistematicamente a relegare in secondo piano: il costo del credito, la disponibilità delle risorse energetiche, il consumo idrico e la sostenibilità materiale delle infrastrutture. Secondo l’Agenzia internazionale dell’energia, entro il 2030 il consumo elettrico mondiale dei data center potrebbe raddoppiare, mentre quello delle strutture specificamente dedicate all’intelligenza artificiale potrebbe triplicare. La conquista dem di entrambe le camere del Congresso alle elezioni di metà mandato apre inoltre la possibilità di un maggiore scrutinio politico sui costi sociali e infrastrutturali della corsa tecnologica americana. Parallelamente, un eventuale rialzo dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve renderebbe più oneroso il finanziamento dei progetti industriali. La convergenza di questi fattori potrebbe mettere a dura prova un sistema fondato sulla continua espansione degli investimenti e sulla promessa di rendimenti futuri. La rivoluzione digitale, presentata come il definitivo superamento dei limiti materiali dell’economia, si trova così a fare i conti con questioni antiche quanto la stessa civiltà industriale: l’approvvigionamento energetico, la disponibilità delle materie prime e l’organizzazione del territorio.

La tecnica tra politica e capitalismo

Non sappiamo se la vicenda Nvidia rappresenti il preludio allo scoppio di una bolla finanziaria paragonabile a quella delle dot-com o alla crisi del 2008. Sarebbe tuttavia un errore confondere la fondatezza delle prospettive tecnologiche dell’intelligenza artificiale con la solidità del sistema finanziario che oggi ne sostiene lo sviluppo. Anche Internet costituiva una rivoluzione tecnologica autentica. Ciò non impedì alla speculazione finanziaria di produrre una delle più significative crisi borsistiche degli ultimi decenni. La questione, soprattutto da una prospettiva europea, non può dunque esaurirsi nella denuncia delle storture del capitalismo americano, né tradursi in un atteggiamento di rifiuto pregiudiziale nei confronti delle trasformazioni tecnologiche. Si tratta piuttosto di ristabilire una gerarchia tra politica, economia, finanza e tecnica. La riflessione europea sulla tecnica, da Ernst Jünger a Julius Evola, offre in questo senso strumenti concettuali per sottrarsi tanto all’idolatria progressista dell’innovazione quanto alla sterile nostalgia di un mondo pretecnologico.

Il problema dell’intelligenza artificiale non risiede nella potenza degli strumenti che l’uomo è riuscito a produrre, quanto nella natura degli interessi e della volontà politica che ne determinano l’impiego. La grande sfida europea consiste nel tornare a concepire la tecnica come una manifestazione della propria potenza storica, anziché come una variabile dipendente dalle esigenze di valorizzazione del capitale finanziario americano.

Lorenzo Pantellini