New York, 24 set – Greta Thunberg: la coccolano e vezzeggiano tutti i potenti del mondo, tranne lui, Donald Trump. Quando va bene la ignora, mentre fa il suo ingresso nel palazzo di vetro dell’Onu, passandole davanti senza voltarsi e lasciandola a mascella digrignata, con lo sguardo furente, come si vede nella Gif che ha fatto ormai il giro del mondo:

Captured by @Reuters Andrew Hofstetter: Activist @GretaThunberg watches Trump arrive at the #UNGA . Thunberg condemned world leaders for failing to take strong measures to combat climate change: ‘You have stolen my dreams’ https://t.co/e9VfO9KJFo pic.twitter.com/rTtzzu8jis

Quando va male, invece, la sfotte apertamente, retwittando il video del suo intervento al summit sul clima: «Sembra una ragazzina molto felice piena di speranza per un bellissimo e brillante futuro. Un vero piacere vederla».

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019