La destra e la trappola della sorveglianza: da Palantir al riconoscimento facciale

Roma, 22 ott – «Vi coprite il volto per nascondervi? Non pensate di farla franca». È il messaggio diffuso il 21 ottobre da Fratelli d’Italia per promuovere il riconoscimento facciale mediante intelligenza artificiale dopo i disordini di Milano. Nel linguaggio del governo, identificare successivamente chi abbia partecipato alle violenze diventa una prova della capacità dello Stato di garantire sicurezza. Dietro questa prospettiva si apre però una questione che la destra dovrebbe conoscere bene: ampliare le possibilità di sorvegliare i cittadini significa attribuire nuovi poteri ad apparati amministrativi e tecnologie le cui priorità non coincidono necessariamente con quelle della maggioranza politica che ne autorizza l’impiego.

Dalla sicurezza urbana al riconoscimento facciale

Il decreto legislativo 160 del 9 settembre 2026, entrato in vigore il 30 settembre, disciplina l’impiego dell’intelligenza artificiale nelle attività di polizia. L’articolo 10 regola il riconoscimento facciale a posteriori, prevedendo l’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari per determinate ricerche mirate, ma consentendo anche una prima identificazione collegata a elementi oggettivi di reato sotto la responsabilità dell’ufficiale competente. L’articolo 8 stabilisce invece presupposti e autorizzazioni specifiche per l’identificazione biometrica remota in tempo reale. La normativa introduce garanzie, ma consolida anche il ruolo dell’analisi automatizzata nell’attività di pubblica sicurezza. La promessa di riconoscere chi si è coperto il volto non elimina i limiti tecnici dell’identificazione biometrica, che dipende dalla qualità delle immagini e dagli elementi disponibili per il confronto. Soprattutto, riguarda la ricostruzione delle responsabilità dopo il fatto. Un saccheggio può essere filmato, analizzato e attribuito a un indagato senza che ciò spieghi perché non sia stato interrotto durante il suo svolgimento. La risposta tecnologica assume così particolare rilievo in un sistema che già attribuisce grande importanza alle identificazioni successive, alle misure preventive e alla repressione differita. Attorno a questa domanda di sicurezza si sviluppa inoltre un mercato nel quale imprese private forniscono agli Stati infrastrutture capaci di raccogliere, correlare e analizzare quantità crescenti di informazioni. Ogni emergenza può favorire l’acquisizione di nuovi strumenti, destinati a rimanere operativi anche quando le circostanze che ne hanno giustificato l’introduzione sono cambiate.

Alex Karp e il significato politico di Palantir

Palantir è diventata uno dei riferimenti ricorrenti di questo dibattito, spesso evocata come possibile soluzione all’insicurezza urbana. La sua piattaforma Gotham permette di integrare e analizzare informazioni provenienti da fonti differenti, ricostruendo relazioni tra persone, luoghi ed eventi. Non coincide con un sistema di riconoscimento facciale e non risulta documentato un collegamento tra Palantir e la tecnologia biometrica promossa da Fratelli d’Italia. È il modello di gestione delle informazioni sviluppato dall’azienda americana a rendere particolarmente significativo il confronto. Il suo amministratore delegato, Alex Karp, ha più volte attribuito all’attività della società un significato che supera quello strettamente tecnologico. Durante un intervento al World Economic Forum di Davos nel gennaio 2023, sostenne che la collaborazione di Palantir con le forze di polizia europee nel contrasto al terrorismo aveva contribuito a impedire che l’estrema destra raggiungesse una posizione dominante nel continente. Karp attribuiva dunque alla prevenzione degli attentati anche una conseguenza sugli equilibri politici europei. Nel luglio 2026, intervistato da Mathias Döpfner, ha inoltre dichiarato che non voterebbe per l’AfD in Germania, pur riconoscendo nell’incapacità dei partiti tradizionali di affrontare la questione migratoria una delle cause della sua crescita. La posizione del dirigente non dimostra che i sistemi Palantir vengano utilizzati per reprimere gli avversari politici delle sue convinzioni, ma rende evidente come un grande fornitore delle istituzioni di sicurezza rivendichi pubblicamente una propria visione degli equilibri politici occidentali. Le tecnologie non assumono automaticamente le opinioni dei loro produttori, ma vengono sviluppate e commercializzate all’interno di rapporti industriali e strategici che coinvolgono governi, servizi di intelligence e apparati militari. La loro diffusione può quindi produrre dipendenze che hanno conseguenze anche sulla capacità dello Stato di esercitare autonomamente le proprie funzioni.

Il precedente tedesco e la costruzione delle minacce

Un caso concreto proviene dalla Germania, dove nel 2017 la polizia dell’Assia adottò Gotham con il nome hessenDATA. Il 16 febbraio 2023 la Corte costituzionale federale tedesca dichiarò incostituzionali alcune disposizioni dell’Assia e di Amburgo che autorizzavano un’analisi automatizzata troppo ampia dei dati personali per finalità preventive. La sentenza riguardava l’insufficienza dei presupposti giuridici previsti per l’utilizzo di questi strumenti, senza vietare il software in quanto tale. Il ragionamento dei giudici investiva la natura stessa dell’analisi automatizzata. Collegare archivi originariamente separati permette di generare nuove informazioni sulle relazioni tra persone, gruppi e luoghi, facendo emergere correlazioni e sospetti che non risultavano dai singoli dati raccolti. La Corte ha quindi individuato nella successiva elaborazione delle informazioni una forma autonoma di interferenza con il diritto all’autodeterminazione informativa. Già nel marzo 2021 il Garante italiano della privacy aveva espresso parere negativo sul sistema SARI Real Time, osservando che l’identificazione biometrica di alcune persone presenti in uno spazio pubblico avrebbe comportato l’elaborazione delle immagini anche degli altri individui che lo attraversavano. L’autorità richiamava inoltre la necessità di limitare la discrezionalità nella scelta dei soggetti da inserire nelle liste di ricerca.

È precisamente in questa fase che la questione tecnologica incontra quella politica. Ogni apparato di sicurezza seleziona priorità, ambienti e profili di rischio attraverso informative, precedenti e valutazioni amministrative. Tali categorie si formano in un contesto nel quale anche stampa, cultura e politica contribuiscono alla percezione del pericolo. Sistemi capaci di elaborare grandi quantità di informazioni possono aumentare la portata operativa di quelle valutazioni, rendendo più estese e penetranti le attività investigative rivolte agli ambienti già sottoposti a particolare attenzione.

La contraddizione della sovranità

La questione assume un significato specifico per una destra che rivendica la sovranità nazionale e ha spesso denunciato la discrezionalità degli apparati nei confronti del dissenso politico. Le nuove capacità di sorveglianza saranno esercitate da strutture amministrative e giudiziarie che conservano una propria continuità rispetto alle maggioranze parlamentari. Allo stesso tempo, il ricorso a piattaforme proprietarie sviluppate da grandi imprese straniere pone interrogativi sul controllo degli strumenti utilizzati, sulla verificabilità delle elaborazioni e sulla possibilità di sostituire i fornitori. La gestione delle violenze di Milano avrebbe richiesto anzitutto una valutazione dell’efficacia dei dispositivi di ordine pubblico esistenti. L’estensione delle possibilità investigative può contribuire all’identificazione dei responsabili, ma lascia aperto il problema della capacità operativa dello Stato e concentra ulteriori poteri informativi in strutture permanenti.

La destra di governo dovrebbe dunque interrogarsi sulla natura del potere che contribuisce ad ampliare, sui soggetti ai quali ne affida l’esercizio e sulle conseguenze che potranno derivarne quando saranno mutate le priorità politiche. La sovranità comprende anche la capacità di controllare gli strumenti attraverso i quali viene esercitata l’autorità pubblica. Senza questo controllo, ogni nuovo progresso della sorveglianza può consolidare la forza degli apparati assai più di quella della politica che ne ha promosso l’introduzione.

Vincenzo Monti