Roma, 27 nov – Anche quest’anno, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il dibattito pubblico italiano ha assunto i caratteri di una requisitoria contro la società occidentale, le sue istituzioni e i suoi modelli educativi. Dal mondo dell’informazione alle piazze transfemministe, il patriarcato è stato imposto come categoria interpretativa attraverso cui ricondurre fenomeni criminali, rapporti familiari, differenze sociali e comportamenti individuali a una medesima origine. Una lettura che, proprio nella settimana in cui l’Istat e le organizzazioni antiviolenza hanno diffuso nuove rilevazioni statistiche, mostra tutti i suoi limiti. Quanto più si approfondiscono le caratteristiche della violenza sulle donne, infatti, tanto meno questa appare riconducibile a quella spiegazione unitaria che il femminismo contemporaneo ha imposto al dibattito pubblico.

Dal «maschio bianco» alla responsabilità collettiva

Il 24 novembre 2024, durante una puntata di Agorà Weekend su Rai Tre, la giornalista Sara Mariani interrogava Gino Cecchettin sulle responsabilità della società nella formazione di uomini come l’assassino di sua figlia, introducendo nella domanda un riferimento ai «maschi bianchi». La formulazione, ricondotta successivamente dall’Usigrai alle riflessioni di Elena Cecchettin sulla natura patriarcale della società, sollevava una questione destinata a rimanere sostanzialmente elusa: quale rilevanza criminologica avrebbe il colore della pelle dell’assassino? A distanza di due anni, sulle pagine di Repubblica, Michela Marzano si rivolge direttamente agli uomini con un intervento intitolato Cari uomini, ecco perché combattere la violenza contro le donne riguarda voi, richiamandoli ad assumersi la propria parte di responsabilità. È una concezione della responsabilità sociale che, nella sua declinazione più radicale, tende a spostare il centro dell’analisi dall’autore del reato alla categoria umana cui appartiene. Il problema sorge quando questo criterio viene applicato selettivamente. Se l’appartenenza a un determinato contesto storico e culturale costituisce una variabile esplicativa della violenza, essa dovrebbe conservare la propria rilevanza anche quando si esaminano società diverse da quella occidentale. Se, al contrario, si ritiene che l’appartenenza etnica o nazionale non autorizzi alcuna generalizzazione sul comportamento individuale, il medesimo principio dovrebbe valere anche per il maschio europeo. Non si può attribuire una valenza sociologica all’identità dell’autore quando questa conferma una tesi politica e dichiararla irrilevante quando ne mette in discussione i presupposti.

La variabile migratoria rimossa dal dibattito

Nel novembre 2024 la Direzione centrale della Polizia criminale ha pubblicato il rapporto Il Punto – Il pregiudizio e la violenza contro le donne. A pagina 19 del documento viene esaminata la cittadinanza degli autori segnalati per alcuni dei principali reati associati alla violenza di genere. Nel primo semestre del 2024 gli stranieri rappresentavano il 18% degli autori di atti persecutori, il 29% di quelli di maltrattamenti contro familiari e conviventi e il 44% di quelli di violenze sessuali con vittime donne. Nel primo semestre del 2023 quest’ultima percentuale raggiungeva il 46%. Al 1° gennaio 2024, secondo l’Istat, la popolazione straniera residente costituiva circa il 9% di quella complessiva. Il confronto richiede di considerare la diversa composizione demografica delle popolazioni, le condizioni socioeconomiche e la presenza di stranieri non residenti. Sono precisamente queste le variabili che un’indagine criminologica dovrebbe approfondire, anziché escludere a priori la questione migratoria dal proprio campo di osservazione.

La sproporzione tra il peso demografico della popolazione straniera residente e la sua incidenza nelle segnalazioni di polizia costituisce infatti un problema conoscitivo e politico. Determinarne le cause significa interrogarsi sulle condizioni dell’integrazione, sui modelli di socializzazione, sulle situazioni di marginalità e sulle concezioni dei rapporti tra i sessi maturate nei diversi contesti di provenienza. La contraddizione del femminismo contemporaneo risiede proprio nell’aver costruito la propria interpretazione della violenza sull’influenza esercitata dalla cultura sui comportamenti individuali, salvo poi relegare le differenze culturali in secondo piano quando queste riguardano il fenomeno migratorio. La cultura diventa così una categoria esplicativa privilegiata nell’analisi della società occidentale, ma assai meno centrale nell’esame delle società dalle quali provengono le popolazioni immigrate.

Le donne straniere e le contraddizioni del multiculturalismo

A mettere ulteriormente in discussione questa impostazione sono i dati provenienti dalle stesse organizzazioni femministe. Il 24 novembre, sulle pagine del Sole 24 Ore, Ilaria Parlanti ha riportato le elaborazioni della Fondazione ISMU relative alle donne straniere vittime di violenza. Nel 2024 oltre 9.800 donne di cittadinanza non italiana hanno intrapreso un percorso di fuoriuscita dalla violenza presso i centri antiviolenza italiani. Ancora più significativo è quanto emerge dal Rapporto D.i.Re 2025, pubblicato dalla rete nazionale dei centri antiviolenza. Delle 931 donne ospitate nelle case rifugio direttamente collegate ai centri della rete, 694 sono straniere, pari al 74,5% del totale. Tra le donne complessivamente seguite dai centri, invece, la componente straniera rappresenta il 28,5%. La maggiore necessità di protezione abitativa è riconducibile anche all’assenza di reti familiari sul territorio, alla dipendenza economica e alla difficoltà di trovare sistemazioni alternative. Ma è soprattutto il capitolo dedicato alle rifugiate e alle richiedenti asilo a restituire la complessità del fenomeno. Tra le 190 donne entrate per la prima volta in contatto con i centri della rete nel 2025, il 51,6% ha subito violenze sessuali o minacce di violenza sessuale, il 16,3% matrimoni forzati, il 15,3% tratta a scopo di sfruttamento e il 6,3% mutilazioni genitali. Nel 15,8% dei casi, tra gli autori delle violenze figurano membri della comunità d’origine. direcontrolaviolenza.it+2

Il quadro trova riscontro nell’indagine sulla violenza contro le donne pubblicata dall’Istat il 25 novembre. Sebbene la diffusione complessiva delle violenze fisiche o sessuali nel corso della vita risulti maggiore tra le italiane, le forme più gravi di violenza sessuale, come stupri e tentati stupri, interessano il 7,1% delle straniere contro il 5,7% delle italiane. La violenza esercitata dal partner attuale riguarda invece il 5,2% delle straniere e il 2,8% delle italiane. Questi dati pongono una questione politica che investe direttamente il modello multiculturalista. Il matrimonio forzato e le mutilazioni genitali, ad esempio, non costituiscono semplicemente manifestazioni indistinte di una generica sopraffazione maschile, ma pratiche radicate in determinati sistemi di consuetudini, rapporti comunitari e concezioni della famiglia. Comprenderne la persistenza significa riconoscere che le culture non sono equivalenti sotto il profilo della condizione femminile e che l’integrazione non può esaurirsi nell’inserimento economico o amministrativo delle persone. La contraddizione tra femminismo e multiculturalismo emerge esattamente laddove la tutela dell’autonomia femminile richiede di contestare quelle stesse consuetudini culturali delle quali si rivendica, in altri ambiti, la preservazione. La critica dei modelli familiari occidentali, condotta attraverso un continuo riesame delle loro origini storiche, dovrebbe trovare un corrispettivo nell’analisi dei rapporti familiari e comunitari delle popolazioni immigrate.

Femminicidi: la distanza tra rappresentazione e realtà statistica

Un altro elemento ricorrente nella comunicazione del 25 novembre è la rappresentazione della violenza omicida come un fenomeno emergenziale, del quale sarebbe necessario accrescere costantemente la percezione sociale. La formula del «femminicidio ogni tre giorni» è ormai entrata nel linguaggio giornalistico e politico, spesso attraverso una sovrapposizione tra categorie statistiche differenti. Con la legge 2 dicembre 2025, n. 181, il legislatore italiano ha introdotto nel Codice penale l’articolo 577-bis, individuando il femminicidio come autonoma fattispecie delittuosa. La norma distingue l’omicidio di una donna dal delitto commesso in ragione del suo sesso, attraverso condotte di discriminazione, sopraffazione, controllo, possesso o limitazione della libertà individuale. Secondo i dati del ministero dell’Interno, illustrati dal ministro Matteo Piantedosi al Senato il 15 ottobre, nei primi nove mesi del 2026 sono state uccise 67 donne, contro le 77 dello stesso periodo del 2025, con una diminuzione del 13%. Di queste, 58 sono state uccise in ambito familiare o affettivo e 38 per mano del partner o dell’ex partner. I delitti registrati secondo la nuova fattispecie penale del femminicidio sono stati 15.

La classificazione giuridica introdotta nel 2025 non coincide con quella utilizzata precedentemente dall’Istat per stimare i femminicidi secondo criteri statistici internazionali, né esclude successive riqualificazioni dei singoli procedimenti. Proprio per questo, tuttavia, diventa necessario distinguere le categorie anziché utilizzarle come sinonimi. Il dato direttamente comparabile con l’anno precedente, quello delle donne vittime di omicidio, registra una diminuzione. Un andamento che dovrebbe entrare nella discussione pubblica con la stessa rilevanza attribuita agli incrementi di altri fenomeni criminali. Se l’obiettivo delle politiche antiviolenza consiste nella riduzione della violenza stessa, i miglioramenti rappresentano un elemento conoscitivo indispensabile per valutarne l’efficacia. La rappresentazione permanentemente emergenziale di un fenomeno rischia invece di rendere politicamente irrilevante qualsiasi progresso.

Il paradosso nordico e il dogma dell’educazione sessuo-affettiva

Tra le rivendicazioni avanzate dal movimento femminista figura da tempo l’introduzione obbligatoria dell’educazione sessuo-affettiva nelle scuole, considerata uno degli strumenti fondamentali attraverso cui intervenire sulla formazione culturale delle nuove generazioni. A sostegno di questa prospettiva vengono spesso richiamate le esperienze dei Paesi dell’Europa settentrionale, tradizionalmente collocati ai vertici delle classifiche internazionali sulla parità tra i sessi. Eppure, proprio questi Paesi rappresentano da anni un problema per la letteratura scientifica che studia il rapporto tra uguaglianza di genere e violenza sulle donne. Nel 2016, Enrique Gracia e Juan Merlo pubblicavano sulla rivista Social Science & Medicine uno studio intitolato Intimate partner violence against women and the Nordic paradox. Il cosiddetto paradosso nordico consiste nella coesistenza di elevati livelli di uguaglianza tra i sessi e di un’alta prevalenza della violenza esercitata dai partner sulle donne. A quasi dieci anni di distanza, il fenomeno continua a emergere dalle rilevazioni europee. L’EU Gender-Based Violence Survey, pubblicata da Eurostat nel novembre 2024, colloca Finlandia, Svezia e Danimarca tra i Paesi nei quali si riscontrano le percentuali più elevate di donne che dichiarano di aver subito violenze anche al di fuori della relazione di coppia.

Le differenti legislazioni nazionali, la propensione a denunciare e la maggiore disponibilità a riferire le proprie esperienze incidono sulla comparabilità dei dati. Il paradosso, tuttavia, costituisce un problema scientifico proprio perché non può essere risolto attraverso la semplice sovrapposizione tra avanzamento della parità di genere e riduzione della violenza. Lo stesso vale per l’educazione sessuo-affettiva. Una revisione sistematica pubblicata nel febbraio 2024, che ha preso in esame 247 pubblicazioni sugli interventi scolastici di prevenzione, ha individuato risultati più convincenti nel contrasto alla violenza nelle relazioni sentimentali adolescenziali rispetto a quelli ottenuti sulla violenza di genere in senso più ampio. La questione riguarda dunque il contenuto, il metodo e l’efficacia dei singoli interventi educativi, non la loro adesione a un determinato paradigma politico. Presentare l’introduzione generalizzata dell’educazione sessuo-affettiva come una necessità indiscutibile significa anticipare sul piano ideologico conclusioni che la ricerca empirica deve ancora articolare.

La trasformazione politica del 25 novembre

A chiarire la natura politica assunta dalle mobilitazioni di questi giorni sono, del resto, i documenti pubblicati dalle loro stesse organizzatrici. Nell’appello diffuso da Non Una di Meno per gli Stati generali dell’autodeterminazione, le manifestazioni del 20, 25 e 28 novembre vengono ricondotte a una piattaforma che comprende la questione dell’identità di genere, l’antirazzismo, l’antifascismo, l’opposizione alla guerra e la contestazione delle politiche governative sulla natalità. Tra gli obiettivi figura esplicitamente il contrasto alla «retorica della natalità bianca». Il cortocircuito è particolarmente evidente quando la mobilitazione contro la violenza sulle donne assume come bersaglio politico un’altra donna. A Parma, secondo quanto riportato dall’agenzia Dire, alcuni esponenti di Fratelli d’Italia hanno denunciato un coro rivolto contro il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, pronunciato durante il corteo del 25 novembre: «Meloni sei la prima della lista». L’eterogeneità delle rivendicazioni mostra come la violenza sulle donne sia divenuta, per una parte del movimento, il punto di accesso a una contestazione complessiva dell’ordinamento politico e sociale. La partecipazione alla mobilitazione comporta così l’adesione a una piattaforma che investe questioni assai diverse dalla tutela delle vittime di violenza, sulle quali non esiste necessariamente una convergenza di interessi tra le donne.

La stessa tensione emerge nel rapporto con le istituzioni dello Stato. Mentre negli ambienti antagonisti le forze dell’ordine vengono frequentemente rappresentate come espressione di un sistema repressivo, le rilevazioni dell’Istat documentano un miglioramento degli interventi riferiti dalle vittime che hanno sporto denuncia. È attraverso queste istituzioni che passano l’applicazione delle misure cautelari, l’allontanamento degli aggressori e una parte fondamentale della protezione delle donne. La costruzione di un antagonismo permanente nei confronti dello Stato entra quindi in tensione con la necessità di garantire l’effettività della tutela giuridica delle vittime.

L’istituzionalizzazione della lotta al patriarcato

Nel corso degli ultimi decenni il movimento femminista ha progressivamente acquisito una funzione istituzionale nell’elaborazione e nell’attuazione delle politiche antiviolenza. La rete D.i.Re, costituitasi formalmente nel 2008, si definisce essa stessa come un soggetto impegnato nella costruzione di un’azione politica nazionale e come interlocutrice delle istituzioni nell’elaborazione delle normative riguardanti i diritti delle donne. La rilevanza assunta da queste organizzazioni pone un problema di distinzione tra l’erogazione di servizi di pubblica utilità e la promozione di una particolare interpretazione politica della società. Quanto più un’organizzazione militante viene coinvolta nella definizione delle politiche pubbliche, tanto più diventa necessario sottoporre i suoi presupposti teorici, i suoi programmi e i risultati della sua attività a una valutazione indipendente. Il criterio attraverso cui giudicare un intervento antiviolenza dovrebbe essere la sua capacità di garantire la sicurezza delle vittime, ridurre la reiterazione dei reati e restituire autonomia alle donne, non il grado di diffusione della terminologia e delle categorie interpretative del movimento femminista. Anche l’impiego delle risorse pubbliche dovrebbe rispondere prioritariamente a questi obiettivi, attraverso una valutazione degli esiti e non soltanto delle attività realizzate.

Il patriarcato come categoria sottratta alla verifica

Il limite teorico di una parte consistente del femminismo contemporaneo consiste nell’aver trasformato il patriarcato da categoria storico-sociologica in un principio esplicativo generale, progressivamente sottratto alla possibilità di essere messo in discussione dai dati. Se la violenza è più diffusa nelle società caratterizzate da una maggiore disuguaglianza tra i sessi, ciò confermerebbe l’influenza del patriarcato; se emerge con particolare frequenza nelle società più egualitarie, dimostrerebbe la persistenza del patriarcato sotto forme differenti; se diminuisce, il risultato verrebbe attribuito all’efficacia della mobilitazione femminista. Il rischio di questo impianto interpretativo è che nessun risultato empirico possa realmente contraddirne i presupposti.

Il problema del paradigma patriarcale è che, nel tentativo di spiegare ogni forma di violenza attraverso una struttura di oppressione collettiva, finisce per ridimensionare la responsabilità dell’individuo rispetto alle proprie azioni. In questo senso, il femminismo contemporaneo ripropone uno schema interpretativo di matrice marxista, sostituendo alla contrapposizione tra classi quella tra i sessi e leggendo i rapporti umani attraverso la dialettica tra oppressori e oppressi. Le differenze culturali, le condizioni sociali e le specificità individuali vengono così subordinate a una lettura della realtà che precede l’analisi dei fatti. Il patriarcato non è più un’ipotesi attraverso cui indagare la violenza, ma il presupposto ideologico a partire dal quale interpretarla. Ed è proprio in questo rovesciamento del rapporto tra teoria e realtà che risiede il carattere intrinsecamente religioso, dogmatico e fanatico del femminismo contemporaneo.

Sergio Filacchioni