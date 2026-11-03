Il Pd supplica Bruxelles contro il tetto agli stranieri a scuola: un paradosso senza limiti

Roma, 3 nov – Quando non bastano più le accuse di razzismo e le invettive sulla remigrazione, resta sempre Bruxelles. Il Partito democratico ha portato davanti alla Commissione europea il tetto del 30 per cento agli studenti stranieri nelle classi italiane, chiedendo di verificare la compatibilità della misura con il diritto comunitario. E oggi è arrivata la risposta: i trattati europei vietano le discriminazioni fondate sulla nazionalità, tanto dirette quanto indirette. A ricordarlo è stata Roxana Mînzatu, vicepresidente della Commissione europea, che ha annunciato di voler seguire attentamente gli sviluppi del decreto italiano. Non una bocciatura, dunque, né una dichiarazione di illegittimità, ma un richiamo ai principi comunitari che il Pd ha già trasformato in un argomento contro il governo. Il paradosso è che, nel tentativo di impedire una misura presentata come strumento di integrazione, la sinistra finisce per contestare il principio stesso di una distribuzione equilibrata degli alunni stranieri. Un principio che, oltretutto, non è stato inventato da Giorgia Meloni.

Il Pd cerca sponda a Bruxelles sul tetto degli stranieri a scuola

La vicenda era cominciata il 20 settembre, quando Meloni aveva annunciato l’introduzione per legge di un numero massimo di studenti stranieri per classe. La reazione del centrosinistra era stata immediata: Elly Schlein aveva evocato la «remigrazione» di Roberto Vannacci, Riccardo Magi era arrivato a parlare di «purezza della razza». Come avevamo già osservato su queste pagine, nessuna delle due categorie descriveva correttamente una misura che non rimpatria nessuno, non interviene sui flussi migratori e non modifica i requisiti per soggiornare in Italia. Il primo ottobre, con il decreto già entrato in vigore, la delegazione del Pd al Parlamento europeo, guidata da Nicola Zingaretti, ha deciso di spostare la controversia sul piano comunitario. La ragione giuridica individuata è che la norma si applica anche ai cittadini degli altri Stati membri dell’Unione, introducendo una distinzione fondata sulla cittadinanza che potrebbe contrastare con il principio europeo di parità di trattamento. «La scuola deve favorire integrazione e inclusione, non creare nuove divisioni», ha dichiarato Zingaretti.

L’obiezione giuridica non è inventata: l’articolo 18 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea vieta le discriminazioni fondate sulla nazionalità nell’ambito di applicazione del diritto comunitario. La Commissione ha ricordato che eventuali deroghe devono essere interpretate restrittivamente, senza però stabilire se il decreto italiano violi effettivamente quelle disposizioni. Ma è proprio il passaggio dal problema scolastico a quello strettamente giuridico a rendere significativa l’iniziativa del Pd. La questione non è più come evitare concentrazioni problematiche di studenti con difficoltà linguistiche, ma se lo Stato possa utilizzare determinati criteri di cittadinanza e percorso scolastico per intervenire sulla composizione delle classi.

Le classi sovraffollate sono un problema. Quelle ad alta concentrazione straniera no?

Per comprendere il cortocircuito basta osservare il dibattito sulla scuola degli ultimi mesi. Le opposizioni denunciano le classi sovraffollate, chiedono di ridurre il numero di alunni per insegnante e sostengono che una minore concentrazione permetterebbe una didattica più efficace e personalizzata. Un ragionamento perfettamente comprensibile, che riconosce come il contesto nel quale si svolge l’insegnamento influisca direttamente sulla qualità dell’apprendimento. Il problema è che questo principio sembra perdere rilevanza quando si passa dal numero complessivo degli studenti alla loro composizione linguistica e scolastica. Eppure sono due aspetti distinti dello stesso ambiente educativo. Una classe di venti alunni può presentare difficoltà didattiche molto differenti a seconda delle competenze linguistiche, dei percorsi formativi precedenti e delle condizioni sociali degli studenti.

A questo proposito, i dati sulle cosiddette classi pollaio meritano di essere contestualizzati. Secondo una recente elaborazione dell’analista Lorenzo Ruffino, le classi con più di 27 alunni rappresentano appena lo 0,1 per cento del totale alle primarie e lo 0,7 per cento alle medie. Sono percentuali riferite a una precisa soglia numerica, che naturalmente non esauriscono le criticità della scuola italiana. Ma mostrano quanto sia necessario distinguere il sovraffollamento dalla concentrazione di studenti che possono richiedere particolari interventi educativi. Su quest’ultimo fronte, un’indagine di Tuttoscuola sui dati ministeriali del 2024/2025 ha individuato 33.222 classi con più del 30 per cento di alunni privi della cittadinanza italiana, pari al 9,1 per cento del totale nazionale. In Emilia-Romagna e Lombardia l’incidenza arriva a circa una classe su cinque. Non significa che tutte queste situazioni siano problematiche o che tutti gli studenti stranieri abbiano difficoltà con l’italiano. E nemmeno che tutte le classi individuate rientrino nel nuovo decreto, il quale riguarda categorie più circoscritte. Significa però che la distribuzione della popolazione scolastica straniera è profondamente disomogenea e costituisce una realtà amministrativa e didattica con la quale bisogna confrontarsi.

Il tetto del 30 per cento esisteva già. E non lo aveva introdotto Meloni

C’è poi un altro elemento che rende singolare la battaglia del Pd. Il principio di evitare un’eccessiva concentrazione di studenti stranieri nelle classi italiane esiste almeno dal 2010, quando la circolare ministeriale numero 2, firmata durante il governo Berlusconi dalla ministra Mariastella Gelmini, stabiliva una soglia ordinaria del 30 per cento. La disposizione prevedeva deroghe in funzione delle competenze linguistiche e delle condizioni territoriali, riconoscendo esplicitamente la necessità di distribuire in maniera equilibrata gli alunni tra le scuole. Il decreto-legge 170 del 30 settembre 2026 tenta di rendere più vincolante quel principio. A partire dall’anno scolastico 2027/2028, nelle classi prime della primaria il limite riguarda gli alunni senza cittadinanza italiana che non siano nati in Italia oppure non abbiano frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia. Alle medie e alle superiori riguarda invece gli studenti senza cittadinanza italiana che non abbiano frequentato con esito positivo almeno tre anni del sistema scolastico nazionale. Sono inoltre previste misure organizzative di redistribuzione tra istituti vicini e risorse per il potenziamento dell’italiano.

La norma presenta criticità concrete. La cittadinanza non è una misura automatica della competenza linguistica, e uno studente europeo arrivato da poco potrebbe trovarsi sottoposto a restrizioni che non riguarderebbero un coetaneo con cittadinanza italiana e analoghe difficoltà. È su questo punto che si concentra la contestazione del Pd. Ma la possibilità di correggere criteri troppo rigidi non equivale alla necessità di abbandonare qualsiasi tentativo di riequilibrio. Si potrebbe, per esempio, discutere di strumenti maggiormente legati alle effettive competenze linguistiche e ai bisogni educativi, anziché trasformare la questione in una contrapposizione tra inclusione e discriminazione.

Il problema che non si può risolvere per decreto

Resta infine la questione che avevamo già sollevato a settembre e che l’intervento di Bruxelles non modifica di una virgola. Le classi ad altissima concentrazione straniera non nascono per una scelta arbitraria dei dirigenti scolastici: riflettono la composizione demografica dei quartieri nei quali si trovano. La scuola registra trasformazioni avvenute molto prima del momento dell’iscrizione, attraverso i flussi migratori, il mercato immobiliare, le dinamiche del lavoro e la progressiva concentrazione delle comunità straniere in determinate aree urbane. È per questo che il provvedimento del governo incontra limiti evidenti. Se la concentrazione riguarda un intero quartiere, spostare alcuni studenti nell’istituto vicino può non essere sufficiente. Quando le scuole disponibili condividono sostanzialmente lo stesso bacino demografico, la distribuzione si trasforma in un problema matematico prima ancora che amministrativo. E nessuna percentuale, da sola, può modificare il territorio che ha prodotto quella situazione.

Il governo cerca di governare gli effetti scolastici di una trasformazione demografica più ampia. Il Pd sceglie invece di portare a Bruxelles il tentativo di intervenire su quegli effetti, concentrando la propria opposizione sui possibili profili discriminatori della norma. Sono due impostazioni differenti, ma entrambe rischiano di lasciare sullo sfondo il problema centrale: quale modello di integrazione possa funzionare quando interi contesti urbani hanno già conosciuto cambiamenti profondi nella propria composizione sociale e culturale. Ed è qui che si manifesta il paradosso politico della vicenda. La sinistra chiede continuamente alla scuola di essere inclusiva, ma quando lo Stato tenta di intervenire su una delle condizioni concrete dell’integrazione, la discussione viene immediatamente trasferita sul terreno della discriminazione e dei trattati europei. Bruxelles potrà pronunciarsi sulla compatibilità giuridica del decreto, come è suo compito. Non potrà però risolvere ciò che nessuna interrogazione parlamentare può cancellare: il rapporto tra scuola, composizione demografica e capacità di una società di preservare e trasmettere la propria cultura.

Vincenzo Monti