Piacenza, via la carne di maiale dalle scuole (ma non è questo il vero problema)

Roma, 7 ott – Potrebbe sembrare la rituale polemica di inizio anno scolastico tra le due opposte scuole di pensiero circa le scelte alimentari della mensa scolastica. E che sarà seguita a ruota da quelle sulla recita di Natale, della presenza del presepe o del crocifisso in aula. Invece, stavolta la polemica sorge su una decisione già presa. E furbescamente occultata. A Piacenza, dal 20 ottobre prossimo dalla mensa scolastica comunale sparirà il consumo di carne di maiale.

Coppa, lonza e prosciutto cotto, presenti fino all’anno scolastico appena concluso, saranno solo un lontano ricordo. Decisione del Comune che, però, non ha fornito spiegazioni trasparenti. Immediatamente lo scontro si è trasformato in competizione politica tra il centrodestra e il centrosinistra a trazione piddina che guida la città emiliana. Nell’agone politico-alimentare è il centrodestra a sferrare l’attacco con Fratelli d’Italia, Lega e Futuro Nazionale (già entrato nella compagine?). Tutti leggono la questione da diversi punti, ma concordano nella conclusione.

Lo scontro politico

Gli azzurri della Meloni non credono alle scelte nutrizionali impartite dal servizio-mensa dell’Ausl perché ad essere cancellata al menu della scuola dell’infanzia, dalla primaria e dalla secondaria di primo grado è stata solo la carne di maiale. E vede, piuttosto, la scelta dettata unicamente da motivi religiosi, visto il rifiuto degli alunni islamici di venire anche solo a contatto negli anni precedenti con la carne di maiale. La Lega solleva invece anche il discorso economico: Piacenza è la patria della coppa D.O.P. di maiale. Eliminare questo alimento dalla mesa scolastica cittadina significa infliggere un duro colpo all’intera filiera che rappresenta una eccellenza della tradizione italiana, oltre che posti di lavoro. È tradizione, cultura gastronomica. Eliminare un pezzo di ciò che da sempre è stata una parte importante dell’identità locale è una scelta da evitare assolutamente.

Futuro Nazionale chiede di chiarire come stanno effettivamente le cose e lo fa appellandosi alla trasparenza. Trasparenza a prescindere dalle motivazioni della scelta: se sono di natura alimentare che lo dicano pubblicamente e altrettanto pubblicamente chiedono di sapere se le motivazioni sono di altra natura.

Appare chiaro che il collante di ogni posizione è quella religiosa, più precisamente di religione islamica. È l’Islam a ritenere impuro il maiale (a dire il vero anche il Vecchio Testamento della Bibbia ne vieterebbe il consumo), ma per gli alunni islamici il pasto a base di carne suina rappresenta un problema. Il Comune, tuttavia, difende la sua scelta rifugiandosi dietro un ambiguo suggerimento alimentare dell’Ausl. Quest’ultima sconsiglia il consumo di insaccati per ridurre l’apporto di sale e ne fa anche una questione di intolleranza alimentare. Dimenticandosi, però che nel piano offerto alle famiglie è già prevista l’alternativa in caso di intolleranza e allergie.

Piacenza, qual è il vero problema?

Al netto di ogni lettura ideologica, salutare, economica, interessata o meno, la questione non è vietare o meno il consumo di carne suina. Né può essere un fatto di tradizione o di (in)tolleranza religiosa. Se è vero che questo è un vincolo imposto da una determinata Sura del Corano, esiste anche chi non mangia carne semplicemente per scelta. Pensiamo ai vegani che potrebbero estendere le proprie scelte alimentari anche ai figli. Allora, il punto su cui riflettere è un altro.

Innanzitutto per parlare di tolleranza delle abitudini alimentari islamiche bisogna capire qual è il numero dei bambini di religione islamica che frequentano la mensa. Perché se la popolazione scolastica sta cambiando come sta mutando il volto di alcuni quartieri delle nostre città e si registra una predominanza di studenti islamici, un ipotetico tribunale appellandosi al principio sempre valido della democrazia potrebbe addirittura dare loro ragione.

E se su mille studenti, chi consuma carne di maiale è solo una esigua, piccolissima percentuale del totale, il comparto alimentare, la filiera, sarebbe ugualmente salva? La Tradizione, l’identità sarebbero ugualmente preservate? Il numero di studenti – cattolici, islamici o di altra religione – sarà il numero dei cittadini del nostro prossimo, imminente futuro. Con il distinguo che mentre l’italiano vive in una famiglia prettamente mononucleare, le famiglie islamiche sono molto più numerose. Allora, ancora una volta tutti rischiano di guardare il dito, mentre questo indica la luna. Il problema si chiama denatalità. Crescita zero. Inverno demografico. Sindrome delle culle vuote. Eufemismi che non addolciscono di certo il dramma. A questo si unisce un altro inarrestabile problema: il depopolamento. Accanto al depopolamento, si impone con forza un altro concetto letale che è quello della sostituzione generazionale prima e della cancellazione etnica poi.

A questo punto e prima del problema, le eccellenze suine di Piacenza fungono da indicatore geografico di un problema molto più grave e più grande. Che si avvia sempre più tristemente a guadagnare i tratti di un dramma. Nazionale. Che, però nessuno vede o finge di non vedere. Fare la guerra sterile in difesa unicamente della coppa, del prosciutto o della lonza potrebbe trasformarci in lonze stesse. E così mentre ci trasformiamo in fiere dantesche, nell’ottica dell’inclusione, fiere per fiere, gli altri si trasformeranno inevitabilmente in lupi. In lupi di noi stessi.

Tony Fabrizio