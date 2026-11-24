Roma, 24 nov – Fatta l’Italia bisognava fare gli italiani. Va bene, ma come? Se l’Italia è Italia a prescindere (per geografia, cultura e genetica) e l’italiano – inteso come progetto di lingua nazionale – esisteva già da secoli, nella seconda metà dell’Ottocento solamente una piccolissima parte della popolazione era in grado di esprimersi nell’idioma nazionale. Un qualcosa da letterati, se vogliamo. Ma già fissato da Alessandro Manzoni e dai suoi Promessi sposi (1842), “servito” poi al grande pubblico da Carlo Collodi con Pinocchio. Esattamente due secoli fa, in quel di Firenze, nasceva proprio il padre letterario del burattino più famoso del mondo.

Uno dei libri più venduti

Giornalista, scrittore, volontario mazziniano delle guerre d’indipendenza. Lorenzini – questo il cognome all’anagrafe che alla soglia delle trenta primavere farà spazio al famoso pseudonimo dedicato al paese materno – pubblicò nel luglio 1881, probabilmente per pagare dei debiti di gioco, un’opera a puntate, bambinata iniziata nella bottega di un vecchio falegname. Un anno e mezzo più tardi il racconto venne concentrato in un unico volume.

Con oltre duecentosettanta traduzioni, diventerà uno dei libri più stampati di sempre. Come fa notare Andrea Scarabelli, curatore di Pinocchio svelato – agile libretto recentemente edito dai tipi di Bietti – ogni cultura ha risemantizzato la storia del particolare pezzo di legno. Dagli Stati Uniti d’America all’Unione Sovietica, passando per l’Inghilterra: borghese, proletario, post-dickensiano. Pure il Fascismo, nell’ottica della formazione giovanile, svolse un certo tipo di lavoro in tal senso, ampliando ad esempio le pinocchiate.

Pinocchio, il peso specifico dei numeri

Rimanendo infatti sotto l’arco alpino e tra le acque del Mediterraneo assumono significato le circa quattrocentomila copie del libro già vendute a inizio Novecento. Secondo i dati Istat, all’epoca un italiano su due era analfabeta. Diciassette milioni di connazionali non sapevano né leggere né scrivere. Ma dell’altra metà in quanti potevano effettivamente permettersi l’acquisto di un libro? E in quanti erano realmente in grado di affrontare per intero i trentasei capitoli di Pinocchio?

Tra passamano e letture familiari, scolastiche o comunque collettive, la penetrazione del volume all’interno della società italiana assunse un valore decisamente più rotondo rispetto al numero di vendite. Siamo comunque ben oltre il ristretto pubblico borghese che aveva già raggiunto un accettabile livello di alfabetizzazione.

Le vicende del burattino sono note a tutti – nel nuovo millennio soprattutto grazie alle numerose trasposizioni televisive e cinematografiche, ampiamente edulcorate rispetto al crudo originale collodiano. Diverse le chiavi di lettura di lettura possibili, riassunte in maniera comunque esaustiva nel già sopracitato Pinocchio svelato.

Responsabilità e libertà

Collodi ad ogni modo ha attinto a piene mani dal più profondo immaginario nazionale ed europeo: possiamo quindi vedere nel Grillo Parlante e nella Fata Turchina le versioni “per bambini” dei danteschi Virgilio e Beatrice, ritrovando un’altra analogia – sempre rivolta al pubblico dei più piccoli – nell’episodio del terribile Pesce-cane tra Pinocchio che salva Geppetto ed Enea che porta via dalle fiamme di Troia l’anziano padre Anchise.

Sì, perché il tema centrale del racconto rimane ilviaggio, qui tutto interiore e personale, del protagonista. La sua trasformazione da giocattolo di legno – «i burattini non crescono mai. Nascono burattini, vivono burattini e muoiono burattini» – a bambino in carne ed ossa non avviene solamente perché, come ci hanno spiegato da più parti in maniera fin troppo riduttiva, il manufatto ligneo è-stato-bravo o ha imparato l’abitudine dell’obbedienza.

È anche attraverso difficoltà e peripezie, prove e cambiamenti che Pinocchio – nel sempre complesso rapporto tra libertà e responsabilità – ritorna a un nuovo inizio, riuscendo finalmente ad affermare la propria volontà. Anche per questo il burattino “ha fatto” gli italiani: una storia per bambini che ha sempre parlato ai grandi capaci di ascoltarla.

Marco Battistini