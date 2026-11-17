Roma, 17 nov – La destra può piangere i propri morti, purché accetti che qualcun altro stabilisca che cosa debbano significare. È la formula politica che emerge dalle conclusioni di Piombo nero. La storia di Fausto, Iaio e Valerio Verbano 1978-1980, il libro di Michela Ponzani pubblicato da Einaudi. Una ricerca su tre omicidi irrisolti che approda a una lezione sulle appartenenze consentite: quali memorie possono alimentare un’identità collettiva, quali devono essere corrette, quali hanno titolo per parlare alla nazione. E soprattutto a quali condizioni la destra possa finalmente essere riconosciuta come classe dirigente. Inutile dire che la richiesta di giustizia per Fausto, Iaio e Verbano non può diventare il lasciapassare delle conclusioni politiche dell’autrice. Va rigettato ogni passaggio con cui la memoria dei tre ragazzi assassinati viene saldata a una prescrizione rivolta agli avversari di oggi. Il dolore delle famiglie non conferisce a nessuno storico l’autorità di amministrare, disarmare o patologizzare la memoria degli altri.

La solita operazione politica travestita da storia

La forzatura più evidente emerge quando Ponzani scrive che i morti di Acca Larentia sono «vittime della violenza politica degli anni di piombo, non martiri della nazione», aggiungendo: «a meno che non si voglia dare la stessa patente di tragico martirio anche ai militanti delle Br o di Prima Linea, uccisi dal piombo neofascista». Il paragone, totalmente sconclusionato, introduce una sovrapposizione pesantissima. Per quale ragione il riconoscimento di due ragazzi uccisi sull’uscio di una sezione politica (Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta) dovrebbe comportare quello dei membri di organizzazioni dedite alla lotta armata? Qual è il termine dell’equivalenza tra un ragazzo assassinato da un colpo d’arma da fuoco esploso dai carabinieri (Stefano Recchioni), la cui unica colpa è stato sopraggiungere sul luogo della strage, e chi ha coscientemente intrapreso la via dell’eversione? L’appartenenza politica? La morte violenta? La responsabilità di aver scelto uno schieramento piuttosto che un altro? Il passaggio non lo chiarisce. Evoca BR e Prima Linea come se bastasse nominarle per rendere evidente l’assurdità della commemorazione avversaria. Si può senz’altro discutere dell’espressione “martiri della nazione” ma il rifiuto di quella qualifica non autorizza a far scivolare vittime identificate dalla loro appartenenza politica nella stessa categoria dei militanti di organizzazioni armate. Le responsabilità si dimostrano individualmente mentre un morto non eredita per associazione i delitti commessi da altri dentro il suo ambiente politico. Questo dovrebbe essere chiaro a chiunque voglia accostarsi con garbo, rispetto e integrità ad un periodo come quello degli anni di piombo.

Il tempo degli uni, la nostalgia degli altri

Ancora più rivelatore è il trattamento della faccenda commemorazioni. Acca Larentia, nella sua lettura, diventa una «leggenda “nera”», un «trauma mai elaborato», un rito celebrato «come se le lancette della storia si fossero fermate al 1978». Il giudizio è già contenuto nel vocabolario: chi continua a riconoscersi in quella memoria sarebbe prigioniero di qualcosa che non riesce a superare. Eppure, parlando di Fausto e Iaio, Ponzani scrive: «Nelle memorie di chi li ha conosciuti e amati, Fausto e Iaio sono come i morti della Liberazione». Seguono il riferimento alla primavera del ’45 e alla libertà per la quale quei morti avevano combattuto. Qui la continuità simbolica fra generazioni viene raccontata con partecipazione. La memoria può oltrepassare le circostanze della morte, costruire un’appartenenza, collegare esperienze storiche differenti. L’autrice precisa che si tratta del ricordo di chi li ha amati. Ma anche ad Acca Larentia esiste una comunità politica ed umana che ricorda i propri morti. Perché in un caso il legame con il passato merita comprensione e nell’altro diventa il sintomo di un’infermità politica? Le differenze ideologiche vanno argomentate come tali. Presentarle attraverso la contrapposizione fra memoria viva e trauma irrisolto permette invece di trasformare il dissenso in una patologia.

Ma lo stesso procedimento ritorna nelle pagine dedicate a Sergio Ramelli. Ponzani descrive piazze nelle quali «migliaia di squadristi s’infiammano al grido identitario del “Presente!” per il camerata Sergio Ramelli». Subito dopo riconosce che Ramelli fu «massacrato in maniera orribile» e merita rispetto come tutte le vittime innocenti della violenza politica. Il rispetto per il morto convive così con una qualificazione collettiva dei commemoranti come squadristi. Il termine porta con sé un preciso significato storico e politico, ma nel passaggio viene applicato in blocco: la descrizione cede il posto alla condanna. La memoria è ammessa, mentre la comunità che le dà forma viene screditata e demonizzata. Poi, puntuale, arriva la prescrizione: «proprio in nome di “uno sforzo di verità e pacificazione”, non possiamo trasformare» Ramelli «in un martire della nazione». Ponzani estende il ragionamento anche alle vittime di sinistra, ma l’asimmetria emerge nella narrazione: alcune appartenenze vengono accompagnate nelle loro ragioni, altre ricondotte a nostalgia, sangue e incapacità di fare i conti con il passato.

La storia come esame di ammissione

Il significato dell’operazione diventa esplicito quando Ponzani scrive: «se la destra di governo vuole davvero farsi classe dirigente», deve «sfogliare l’indicibile album di famiglia del neofascismo». La storica stabilisce una condizione d’ingresso, che guarda caso dovrebbe coincidere con l’accettare un percorso di revisione del passato del quale è lei stessa a indicare contenuti e approdo. Anche la formula sul «terrorismo fascista, nato e cresciuto dentro le sezioni del Movimento sociale italiano» richiederebbe ben altre distinzioni. Il problema era emerso nel confronto di In Onda del 3 agosto 2025, quando Paolo Mieli aveva contestato l’asimmetria nel linguaggio utilizzato per il terrorismo rosso e quello nero. A chi ricordava la presa di distanza dei comunisti dalle Brigate rosse, aveva replicato: «Anche i missini presero le distanze». L’obiezione non esaurisce certo la questione storica, ma impedisce di liquidarla attraverso una discendenza politica automatica. Ricostruire provenienze, contiguità e responsabilità richiede di distinguere persone, organizzazioni, legami e rotture. Comprimerli in un’unica genealogia permette invece di estendere l’accusa dall’autore di un delitto a un’intera tradizione, fino a chiamarne a rispondere gli eredi contemporanei. È questo trasferimento della colpa che va contestato senza tregua.

E alla fine è proprio qui che la pretesa pedagogica rivela tutto il suo carattere disciplinare e punitivo. Il libro chiede alla destra di cambiare il rapporto con la propria memoria, mentre il criterio antifascista adottato dall’autrice conserva il potere di giudicare se il cambiamento sia sufficiente. Il giudice resta al suo posto; l’esaminato deve continuare a correggersi in un ciclo senza fine. La destra farebbe bene a rispedire al mittente queste richieste, evitando il tranello di una pacificazione costruita su tali condizioni. Discutere la propria storia, riconoscere luci e ombre, pretendere giustizia per ogni vittima non richiede alcuna rinuncia all’autonomia di giudizio. Ma soprattutto non richiede nessuna abdicazione alla propria visione del mondo. La memoria è già un terreno di conflitto senza che l’ennesima storica in cerca di riflettori vi prenda parte e difesa di una gerarchia dominante che prova ad autoconservarsi sotto le vesti della neutralità democratica. Il punto è riconoscere questa operazione politica, senza mai confondere il tono della lezioncina antifascista per una posizione al di sopra delle parti.

Sergio Filacchioni