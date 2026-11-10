La Polonia al centro dell’Europa: storia e politica della Marcia dell’Indipendenza

Roma, 10 nov – Domani, 11 novembre, si terrà a Varsavia l’annuale Marcia dell’Indipendenza (Marsz Niepodległości in polacco), nel giorno della festa nazionale in cui la Polonia commemora il ritorno della propria sovranità nel 1918. Per comprendere l’importanza di questo evento nell’ottica dell’Europa dei popoli, è necessario ripercorrerne la genesi, la struttura, il peso politico e interrogarsi su quali siano i suoi principali antagonisti.

Le origini della Marcia dell’Indipendenza e la tragedia di Smolensk

La prima Marcia dell’Indipendenza risale all’11 novembre 2010, un anno rimasto impresso nella memoria collettiva polacca a causa di uno dei traumi più importanti della storia recente del Paese: la tragedia di Smolensk. Il 10 aprile dello stesso anno, l’aereo sul quale viaggiava la delegazione diplomatica diretta a Katyn, in occasione del settantesimo anniversario dell’eccidio commesso dall’NKVD nel 1940, durante il quale furono assassinati circa 22mila tra ufficiali, intellettuali e membri dell’élite polacca, si schiantò nei pressi della città russa. Nell’incidente persero la vita 96 persone tra equipaggio e passeggeri, tra cui l’allora presidente della Repubblica Lech Kaczyński e numerosi alti funzionari. La tragedia provocò nell’immaginario collettivo un forte senso di spaesamento, che si tradusse progressivamente in concrete forme di coesione sociale, specialmente negli ambienti nazionalisti come l’ONR (Obóz Narodowo-Radykalny) e la Młodzież Wszechpolska (Gioventù Tutta Polacca). Queste organizzazioni, fino ad allora distanti o persino ostili nei confronti di Kaczyński e del suo partito Diritto e Giustizia (Prawo i Sprawiedliwość, PiS), considerati espressione di un establishment conservatore, moderato e filo-europeista, trovarono in quel particolare momento storico un terreno comune di mobilitazione.

Questa forma di coesione sociale e identitaria trovò la sua espressione più concreta nella Marcia dell’Indipendenza, che nel giro di pochi anni sarebbe passata da poche centinaia di dimostranti a una delle più imponenti manifestazioni nazionaliste d’Europa, capace di mobilitare decine di migliaia di persone, con punte superiori alle centomila presenze, tra polacchi e partecipanti provenienti da altri Paesi europei.

Dalla piazza alla politica: il peso della Marcia nella Polonia contemporanea

Con il consolidamento del PiS al potere negli anni successivi, la Marcia ha assunto, oltre alla sua valenza simbolica e istituzionale, anche un importante ruolo di megafono delle istanze identitarie, soprattutto su temi quali immigrazione, imperialismo russo e sovranità nazionale in contrapposizione al processo di integrazione dell’Unione Europea. Queste istanze sono state successivamente rielaborate dalla classe politica sovranista e conservatrice, seppur con riserve e non sempre nei termini auspicati dai nazionalisti, contribuendo ad alimentare un dibattito che ha accompagnato l’adozione di politiche sempre più restrittive in materia di immigrazione e una crescente attenzione alla difesa delle prerogative nazionali. Un orientamento che non è passato inosservato a Bruxelles, dove i contrasti con Varsavia hanno riguardato negli anni questioni fondamentali come la sovranità legislativa, le politiche migratorie e il rapporto tra istituzioni nazionali ed europee.

Gli antagonisti della Marcia: da Tusk alle contestazioni internazionali

La portata dell’evento ha inevitabilmente attirato l’attenzione dei principali oppositori politici e ideologici del nazionalismo polacco. La coalizione guidata dal liberal-democratico Donald Tusk, già primo ministro all’epoca dell’incidente aereo, e l’amministrazione cittadina della capitale guidata dal sindaco Rafał Trzaskowski, entrambi esponenti di Piattaforma Civica, partito liberale e filo-UE, si sono contrapposte in diverse occasioni agli organizzatori della manifestazione. In particolare, le controversie legali e amministrative che hanno accompagnato alcune edizioni della Marcia sono state giustificate dalle autorità con ragioni di ordine pubblico, mentre gli organizzatori le hanno interpretate come tentativi di ostacolare politicamente l’evento. A queste tensioni si è aggiunta la scelta di alcuni rappresentanti istituzionali di celebrare la ricorrenza nazionale in luoghi differenti, prendendo le distanze dalla manifestazione.

Alle critiche provenienti dagli ambienti liberali e progressisti si sono affiancate quelle dell’antifascismo militante, di associazioni per i diritti umani e di organizzazioni delle comunità ebraiche, oltre alle prese di posizione di rappresentanti israeliani. Al centro delle contestazioni vi sono le accuse di antisemitismo, xenofobia e neofascismo, nonché la presenza, in alcune edizioni, di simbologie considerate suprematiste o intolleranti. Da qui la definizione polemica di «marcia dell’odio», utilizzata dai suoi detrattori.

Il fattore russo e le contraddizioni europee

Al contempo, la Russia, che non gode di particolare prestigio nella società polacca a causa delle vicissitudini storiche che hanno segnato i rapporti tra i due Paesi negli ultimi due secoli, guarda alla Marcia con una miscela di strumentalizzazione politica, disprezzo propagandistico e interesse strategico. A pesare sui rapporti tra Varsavia e Mosca vi sono anche le controversie relative alle indagini sullo schianto aereo del 2010, segnate dalle contestazioni polacche sulla trasparenza e sulla collaborazione delle autorità russe nell’accertamento della dinamica dell’incidente. Nei canali della propaganda russa e soprattutto nella galassia ultranazionalista vicina a Mosca, la percezione dell’evento si sviluppa lungo direttrici ben precise. Da una parte, le immagini della manifestazione vengono utilizzate per alimentare la narrazione di una presunta «isteria antirussa» e di una «russofobia viscerale» che caratterizzerebbero la classe dirigente e i movimenti politici polacchi. Dall’altra, le spaccature interne e la forte polarizzazione tra la piazza nazionalista e il governo liberale diventano elementi di interesse per quanti, dalla Russia, osservano e cercano di sfruttare le contrapposizioni politiche all’interno degli Stati europei.

In questo contesto, la contrapposizione tra Tusk e gli ambienti nazionalisti finisce per offrire ulteriori occasioni di strumentalizzazione a chi ha interesse ad approfondire le divisioni interne delle società europee. Una dinamica che evidenzia quanto il conflitto politico attorno alla Marcia superi ormai i confini nazionali polacchi.

Varsavia e il significato di un’Europa dei popoli

La Marcia dell’Indipendenza di Varsavia non può dunque essere interpretata soltanto come una dimostrazione di piazza. Nel corso degli anni è diventata un appuntamento nel quale si incontrano memoria storica, mobilitazione identitaria e rivendicazione della sovranità nazionale, assumendo un significato che oltrepassa i confini della Polonia. Per i suoi partecipanti, rappresenta soprattutto il rifiuto di considerare definitivamente conclusa la questione dell’identità e dell’autodeterminazione dei popoli europei. In questo senso, la Marcia si presenta come una manifestazione dello spirito europeo che resiste all’idea di una storia già scritta e rivendica la possibilità di un diverso futuro politico per il continente, fondato sulla sovranità delle nazioni e sulla prospettiva di una nuova Europa.

Simone Paoloni