Per farla finita col populismo penale: quando lo Stato inventa nuovi reati invece di decidere

Roma, 21 ott – Ogni volta che qualcosa esce dai binari, in Italia si scrive una nuova legge. Dopo i saccheggi e gli scontri che hanno attraversato Milano, il Consiglio dei ministri ha approvato l’ennesimo decreto Sicurezza, introducendo il reato di «partecipazione violenta a una manifestazione», punito fino a cinque anni di reclusione e ventimila euro di multa. Una risposta che segue mesi di provvedimenti analoghi, in una legislatura che ha fatto dell’inasprimento delle pene e dell’estensione dei poteri di polizia uno dei principali strumenti di intervento politico.



Eppure il punto rimane quello che il giornalista Filippo Facci ha sollevato richiamando la circolare Manganelli del 2009: perché lo Stato, già dotato di norme severe contro devastazioni e saccheggi, incontra tante difficoltà nell’impedire che questi reati vengano commessi? La bulimia legislativa, quindi, rischia di compensare la perdita di capacità decisionale della politica, trasferendo la gestione dell’ordine pubblico a un sistema di procedure, controlli preventivi e repressione successiva la cui efficacia dipende dalla discrezionalità degli apparati.

I reati esistevano già: il populismo penale come metodo di governo

L’articolo 419 del Codice penale punisce la devastazione e il saccheggio con la reclusione da otto a quindici anni. Esistono poi il danneggiamento, la resistenza a pubblico ufficiale, le lesioni e le relative aggravanti. Il decreto-legge 23 del febbraio 2026, convertito nella legge 54, aveva già ampliato gli strumenti preventivi e le ipotesi di arresto in flagranza differita per i danneggiamenti commessi durante le manifestazioni. La questione non riguarda dunque l’assenza di fattispecie penali attraverso le quali perseguire gli autori delle violenze. Anche il bilancio dei disordini milanesi suggerisce una riflessione diversa. Secondo i dati riportati dalla Reuters, nella sola giornata di domenica 18 ottobre sono state accompagnate in questura 271 persone ed eseguiti 32 arresti. Le forze dell’ordine hanno impiegato idranti e lacrimogeni, senza riuscire a impedire ulteriori danneggiamenti. Non è mancato l’esercizio della coercizione, ma la capacità del dispositivo di interrompere le violenze. Prima di aggiungere nuovi reati, sarebbe stato utile chiarire se le difficoltà siano dipese dalla pianificazione, dalle risorse disponibili, dagli ordini impartiti o dalle modalità di impiego dei reparti.

Si manifesta qui una tendenza che la dottrina giuridica definisce «populismo penale», oggetto di numerosi studi, tra cui quelli di Luigi Ferrajoli, Stefano Anastasia e Massimo Donini, autore nel 2020 di Populismo penale e ruolo del giurista. Il diritto penale viene investito di una funzione che supera la repressione dei comportamenti illeciti, diventando un mezzo per rappresentare pubblicamente la capacità di governo. L’annuncio di una nuova incriminazione offre una risposta immediata all’allarme sociale, anche quando il problema emerso riguarda l’applicazione delle disposizioni esistenti. Sia chiaro, è una dinamica che attraversa maggioranze di diverso colore, ma nell’attuale stagione dei decreti Sicurezza ha assunto senz’altro una particolare continuità. La produzione normativa consente alla politica di intervenire sulla definizione astratta dei comportamenti punibili, mentre il miglioramento della capacità operativa richiederebbe un lavoro meno visibile, fatto di coordinamento, formazione, responsabilità ma soprattutto valutazione dei risultati. La severità della pena e la possibilità concreta di impedire un reato appartengono a piani differenti, come dimostra anche la letteratura criminologica sulla deterrenza, che attribuisce alla probabilità di essere individuati un’efficacia preventiva più documentata rispetto al semplice aumento delle sanzioni.

La circolare Manganelli e la responsabilità del comando

La circolare 555 del 21 gennaio 2009, firmata dall’allora capo della Polizia Antonio Manganelli, rappresenta uno dei riferimenti principali del modello italiano di gestione delle manifestazioni. Il documento privilegia il dialogo, la mediazione e la proporzionalità degli interventi, ma non stabilisce alcuna rinuncia generalizzata all’impiego della forza. Prevede invece reazioni operative pianificate contro le azioni violente, dispositivi di deterrenza e contenimento, una chiara distribuzione delle responsabilità e il coordinamento delle decisioni lungo la catena di comando. La scelta di contenere uno scontro può rispondere a esigenze concrete, soprattutto quando un intervento indiscriminato rischia di coinvolgere manifestanti estranei ai disordini e provocare conseguenze più gravi. Ma resta da stabilire quando questa strategia sia effettivamente in grado di proteggere persone e beni e quando finisca per lasciare ai gruppi violenti la possibilità di proseguire indisturbati. La tutela dell’incolumità dei manifestanti non esaurisce i doveri dello Stato nei confronti dei commercianti, dei passanti e dei cittadini che subiscono le conseguenze delle devastazioni.

Il problema riguarda dunque la responsabilità delle scelte operative, non la semplice disponibilità di strumenti coercitivi. Quanto più la gestione dell’ordine pubblico viene ricondotta a protocolli, autorizzazioni e valutazioni preventive, tanto più diventa difficile distinguere la correttezza formale delle procedure dall’efficacia complessiva del servizio. Si può rispettare una successione di disposizioni senza raggiungere l’obiettivo per il quale quelle disposizioni erano state predisposte. La questione investe chi pianifica e dirige gli interventi, prima ancora degli agenti che li eseguono.

La discrezionalità degli apparati e la costruzione del pericolo

L’accumulo di nuove disposizioni presenta però una conseguenza politica ulteriore, che riguarda la loro applicazione. Le norme non operano autonomamente, ma vengono interpretate e utilizzate da prefetture, questure, procure e autorità amministrative sulla base di priorità, informative e valutazioni del rischio. E queste valutazioni si formano in un ambiente culturale nel quale stampa, politica e mezzi di comunicazione sono parte attiva del processo che stabilisce quali fenomeni debbano suscitare allarme e quali possano essere ricondotti alla normale conflittualità sociale. La sicurezza non è mai neutra, perché la definizione stessa del pericolo comporta una valutazione politica. Non esiste soltanto il fatto da reprimere, ma anche il contesto nel quale quel fatto viene interpretato, il significato che gli viene attribuito e la minaccia che si presume possa rappresentare. In Italia, una parte rilevante dell’ambiente politico-mediatico che contribuisce alla costruzione di queste categorie mantiene un atteggiamento tradizionalmente ostile verso la destra radicale e le sue forme di presenza pubblica. L’ampliamento dei poteri discrezionali assume perciò un significato che la maggioranza dovrebbe considerare prima di presentarlo come un rafforzamento della propria autorità.

Le commemorazioni di Acca Larenzia e Sergio Ramelli permettono di osservare concretamente questo meccanismo. Ogni anno tali appuntamenti vengono inseriti nella polemica politica sull’apologia del fascismo e sulla minaccia alla democrazia. Nel gennaio 2024, il Partito democratico sostenne una risoluzione del VII Municipio di Roma che chiedeva anche di impedire il raduno commemorativo pomeridiano di Acca Larenzia. L’8 gennaio 2026 Alessandro Zan definì i saluti romani della commemorazione una forma di apologia del fascismo incompatibile con la Costituzione. Giudizi politici che precedono e accompagnano l’accertamento giudiziario, contribuendo a rappresentare quelle manifestazioni come un problema di sicurezza pubblica. Gli esiti dei procedimenti mostrano quanto possa essere ampia la distanza tra la qualificazione preventiva di una condotta e il suo effettivo rilievo giuridico. Nel giugno 2025 il TAR del Lazio annullò diversi DASPO «fuori contesto» imposti a militanti di CasaPound per la commemorazione del 2024, rilevando che i reati contestati non rientravano tra quelli che consentivano l’applicazione della misura. Nel febbraio 2026 il GUP di Roma dispose il non luogo a procedere per 29 imputati dello stesso episodio, escludendo una ragionevole previsione di condanna. Nelle motivazioni depositate ad aprile, il giudice ha ritenuto insussistente il concreto pericolo di ricostituzione del partito fascista, così come elementi di propaganda razzista o suprematista.

Anche a Milano la vicenda giudiziaria delle commemorazioni di Sergio Ramelli offre indicazioni significative. Nel luglio 2026 la Corte d’Appello ha confermato l’assoluzione di 23 militanti imputati per i saluti romani al corteo del 2019; le motivazioni, rese note il 14 ottobre, escludono che i gesti commemorativi avessero concreta idoneità a favorire la riorganizzazione del partito fascista. Nell’agosto 2026 sono state archiviate le posizioni di altri 18 indagati per la manifestazione del 2023. Nel frattempo, però, identificazioni, provvedimenti amministrativi, indagini e processi hanno già prodotto i loro effetti. L’eventuale annullamento di una misura o il proscioglimento degli imputati arrivano dopo che la qualificazione pubblica dell’evento come minaccia è stata ampiamente consolidata. È in questa distanza temporale tra controllo preventivo e accertamento definitivo che la discrezionalità può assumere un peso politico superiore al risultato giudiziario.

Dalla sicurezza alla sorveglianza preventiva

Il ricorso crescente alle tecnologie investigative acutizza la stessa trasformazione. Dopo ogni episodio di violenza tornano alla carica proposte fondate sul riconoscimento facciale, sull’analisi dei dati e sull’impiego di piattaforme come Palantir Gotham, rilanciate anche da realtà mediatiche “anti-sistema” come Welcome to Favelas. Strumenti differenti per funzioni e caratteristiche, accomunati dalla promessa di rendere più efficiente l’identificazione dei responsabili e l’anticipazione delle minacce. La raccolta di prove e l’identificazione successiva sono funzioni indispensabili dell’attività investigativa. Ma la loro estensione non può essere confusa con la capacità di interrompere concretamente un reato. Esiste una differenza fra la prevenzione di una condotta violenta e la sorveglianza generalizzata di soggetti classificati come potenzialmente pericolosi. Lo stesso Garante della privacy, nel 2021, aveva espresso parere negativo sul sistema SARI Real Time, richiamando il rischio di un controllo biometrico indiscriminato degli spazi pubblici.

Nella convergenza tra populismo penale, prevenzione amministrativa e sorveglianza tecnologica prende forma una concezione della sicurezza sempre più orientata alla gestione anticipata dei comportamenti e alla repressione differita. Si interviene sulla probabilità del disordine, sulle appartenenze, sui precedenti e sui contesti ritenuti sensibili, mentre resta aperto il problema di proteggere concretamente il territorio quando la violenza si manifesta. La destra di governo continua ad attribuire a questo ampliamento dei poteri il significato di un recupero dell’autorità statale, senza considerare abbastanza le condizioni politiche e culturali nelle quali quegli stessi poteri vengono esercitati. La macchina amministrativa e giudiziaria conserva una propria continuità rispetto alle maggioranze parlamentari; le sue priorità non vengono riscritte automaticamente con un decreto. E nel momento in cui la politica abdica alla valutazione delle decisioni concrete per limitarsi a moltiplicare le norme, finisce per accrescere proprio la discrezionalità degli apparati dalla quale dipende l’effettiva applicazione della legge.

Interventi che lasciano immutati i rapporti

La questione posta dai disordini di Milano riguarda quindi anche la responsabilità di chi governa. Prima di introdurre nuove incriminazioni, occorrerebbe verificare l’efficacia delle disposizioni precedenti, ricostruire le scelte operative e stabilire quali difficoltà abbiano impedito di proteggere persone e beni. Continuare ad ampliare i poteri senza interrogarsi sul loro esercizio significa lasciare immutati i rapporti istituzionali che ne determinano l’applicazione, affidando ogni nuova promessa di sicurezza a un apparato sempre più attrezzato per controllare e punire, ma non per questo più efficace nel garantire l’ordine pubblico.

Sergio Filacchioni