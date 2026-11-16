Dalle strade alla Costituzione: il Comitato Remigrazione apre il fronte della «Priorità Nazionale»

Roma, 16 nov – Il corteo di sabato 14 novembre ha segnato una nuova tappa per il Comitato Remigrazione e Riconquista. Da Ponte Europa alla zona della stazione, più di duemila manifestanti hanno attraversato il nord di Parma chiedendo la discussione parlamentare della proposta sulla remigrazione. Nello stesso pomeriggio, il solito corteo antifascista sostenuto da Comune, Anpi e sindacati. Ancora una volta, la mobilitazione promossa dal Comitato formato da CasaPound, Rete dei Patrioti, Veneto Fronte Skinheads e Brescia ai Bresciani ha visto una presenza popolare che non ha più paura di schierarsi su proposte radicali.

La Priorità Nazionale entra nel programma del Comitato

Proprio a Parma è stata annunciata una nuova iniziativa destinata ad affiancare ed ampliare quella sulla remigrazione: una proposta di legge costituzionale per introdurre nell’ordinamento il principio di «Priorità Nazionale». Il progetto, che sarà presentato ufficialmente nei prossimi giorni, intende intervenire sui criteri con cui lo Stato, le Regioni e gli enti locali distribuiscono le risorse destinate all’assistenza sociale, alle politiche abitative e al sostegno delle famiglie. Il presupposto è individuato nella sproporzione tra le risorse disponibili e la domanda crescente di prestazioni pubbliche. Quando i fondi non consentono di soddisfare tutte le richieste, l’amministrazione deve necessariamente stabilire un ordine di accesso. Oggi questo avviene attraverso requisiti economici, familiari, territoriali e altre condizioni stabilite dalle singole normative. La proposta intende introdurre un ulteriore principio generale, attribuendo un peso prevalente alla cittadinanza italiana, alla continuità della residenza e al contributo arrecato alla comunità nazionale. Non si tratta, quindi, di prevedere un singolo sussidio riservato ai cittadini italiani, ma di modificare il fondamento normativo sulla base del quale vengono costruite le graduatorie. Il progetto mira a stabilire un criterio costituzionale che possa essere applicato a diverse categorie di prestazioni, dalle case popolari agli asili nido, fino alle misure di integrazione del reddito.

Come cambierebbero gli articoli 31 e 38 della Costituzione

Il primo intervento riguarda l’articolo 31 della Costituzione, che attualmente impegna la Repubblica ad agevolare la formazione della famiglia e l’adempimento dei suoi compiti, con particolare attenzione alle famiglie numerose, alla maternità e all’infanzia. La proposta introduce in questa disposizione il riconoscimento esplicito della Priorità Nazionale nell’assegnazione delle risorse pubbliche destinate alle prestazioni sociali, assistenziali, abitative e all’accesso ai servizi. La formulazione demanda alla legge ordinaria la definizione delle modalità applicative, indicando però tre parametri fondamentali: cittadinanza italiana, residenza effettiva e continuativa sul territorio nazionale e contributo alla comunità. Quest’ultimo elemento amplia il criterio oltre il semplice possesso della cittadinanza, introducendo una valutazione del radicamento territoriale e della partecipazione alla vita economica e sociale del Paese. Un ulteriore passaggio specifica che, nelle politiche abitative, nei servizi per l’infanzia e nelle misure di sostegno economico ai nuclei familiari, il principio debba operare in favore dei cittadini italiani e dei residenti di lungo periodo stabilmente integrati nella comunità. Il testo contempla dunque anche questa seconda categoria di beneficiari, affidando al legislatore il compito di stabilirne i requisiti.

La seconda modifica interessa l’articolo 38, dedicato all’assistenza sociale. La disposizione costituzionale già riconosce il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale ai cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, oltre alle forme di tutela previdenziale previste per i lavoratori. Il progetto aggiunge un comma che introduce la Priorità Nazionale nell’accesso alle forme ulteriori di assistenza, integrazione del reddito e sostegno sociale, collegando la cittadinanza italiana alla continuità della residenza. La distinzione tra prestazioni essenziali e ulteriori è espressamente prevista dal testo. Resterebbero garantite le misure indispensabili alla tutela della vita, della salute, della dignità personale e dell’infanzia, mentre il principio di preferenza opererebbe sulle prestazioni aggiuntive, secondo la disciplina che dovrebbe essere successivamente adottata.

Dalla Costituzione alle graduatorie di case, asili e sussidi

L’aspetto operativo della proposta emerge soprattutto dal terzo articolo, che attribuisce alla Priorità Nazionale il valore di principio generale dell’ordinamento e di parametro per la legislazione statale e regionale e per i regolamenti degli enti locali. È un passaggio rilevante perché gran parte delle prestazioni interessate non viene assegnata direttamente dallo Stato, ma attraverso sistemi territoriali. Le graduatorie per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ad esempio, dipendono da normative regionali e procedure comunali. Analogamente, l’accesso agli asili nido e a numerose misure assistenziali è regolato da criteri che variano a seconda dell’amministrazione competente. L’introduzione del principio costituzionale imporrebbe di coordinare queste discipline con i nuovi parametri. Nella formazione delle graduatorie, la cittadinanza, la residenza continuativa e il radicamento nella comunità dovrebbero assumere il rilievo indicato dalla futura legislazione attuativa, accanto agli altri requisiti previsti per ciascuna prestazione.

Il progetto non stabilisce direttamente quanti punti attribuire a ciascuna condizione, né individua soglie temporali uniformi di residenza. Questi elementi rimarrebbero affidati alle leggi successive. Il suo obiettivo è fissare a livello costituzionale il principio che quelle norme dovrebbero applicare, evitando che la preferenza nazionale rimanga una scelta limitata a singoli provvedimenti locali. Il quarto articolo completa l’impianto attraverso una clausola di salvaguardia che richiama i diritti inviolabili della persona e gli obblighi internazionali della Repubblica. La proposta distingue così la priorità nell’accesso a determinate prestazioni dalla garanzia delle tutele fondamentali, prevedendo che la prima debba essere esercitata nel rispetto delle seconde.

Il passaggio dalla proposta politica alla revisione costituzionale

La scelta di intervenire direttamente sulla Costituzione definisce anche il percorso istituzionale che il Comitato intende intraprendere. A differenza della proposta di legge sulla remigrazione, già presentata alla Camera dei deputati, la Priorità Nazionale richiede il procedimento aggravato previsto dall’articolo 138: due deliberazioni successive di ciascuna Camera, intervallate da almeno tre mesi, con le maggioranze richieste e l’eventuale ricorso al referendum costituzionale. Il progetto è dunque ancora nella fase di presentazione politica e dovrà trovare un’iniziativa parlamentare per avviare il proprio iter. Il testo diffuso dal Comitato permette però di individuare con precisione la direzione dell’intervento su cui costruire le future mobilitazioni: trasformare cittadinanza e radicamento nazionale in criteri costituzionalmente riconosciuti per la distribuzione delle risorse pubbliche. Con la manifestazione di Parma, il programma di Remigrazione e Riconquista si estende così dai flussi migratori alle politiche sociali. La proposta sulla Priorità Nazionale porta il confronto aperto dalla Remigrazione sulla continuità demografica, etnica e culturale dei popoli europei all’interno dei meccanismi concreti di accesso al welfare, ponendosi l’ambizioso obiettivo di avviare la revisione costituzionale necessaria.

Sergio Filacchioni