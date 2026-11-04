Quattro novembre, il giorno della Vittoria

Roma, 4 nov – Esattamente 108 anni fa si concludeva il primo conflitto mondiale. La tagliente penna di Berto Ricci spiegherà come gli italiani furono i «vincitori di Vittorio Veneto ma anche i vinti di Versailles». Eppure nonostante ancora oggi si parli in termini dannunziani di Vittoria mutilata, il sacrificio – spesso estremo – di tanti nostri connazionali sul campo di battaglia non può essere dimenticato, né tanto meno confuso con le dinamiche proprie della politica internazionale. Facciamo quindi un passo indietro.

I rischi del Patto di Londra

Al termine delle Battaglia del Solstizio (24 giugno 1918) la forza materiale e il morale dell’esercito austro-ungarico, respinto sul Piave e sul Monte Grappa, erano ormai compromessi. Eppure Armando Diaz, allarmato dalla disciplina e dalla combattività del nemico, rimaneva restio nel considerare un’offensiva italiana, ultima e decisiva, sul breve periodo. Un’idea ancora prematura, semmai da programmare in un secondo momento.

Ad agosto il generale napoletano incontrò il francese Ferdinand Foch, Comandante supremo alleato. Il Capo di Stato Maggiore del Regio esercito chiese l’invio di contingenti statunitensi che nel frattempo stavano ingrossando le file del fronte occidentale: richiesta respinta al mittente, con la promessa di manforte per la primavera del 1919 – nei piani del generale transalpino il collasso dell’Impero tedesco era previsto al più tardi per l’inizio dell’inverno.

Una risposta che allarmò gli uomini del governo e lo stesso comando delle forze armate: la possibilità, non così remota, di un eventuale conclusione del conflitto prima che l’Italia avesse ripreso possesso delle terre tra Trento e Trieste, città simbolo irredente ancora occupate dalle forze asburgiche, avrebbe significato – nonostante le clausole del Patto di Londra – un grande rischio a livello territoriale. E non solo.

Tra inazione e incertezza militare

Sul finire di luglio, malgrado il perdurare delle incertezze di Diaz sulla riuscita di un – a quel punto – non più procrastinabile attacco, il Comando Supremo elaborò una serie di piani possibili. Ad inizio ottobre le prime richieste di armistizio da parte degli Imperi centrali accelerarono, anche politicamente, il realizzarsi dell’offensiva italiana. Il Presidente del Consiglio Vittorio Emanuele Orlando arrivò a preferire una sconfitta militare rispetto all’inazione.

Così il 24 dello stesso mese, con un piccolo sostegno da parte di divisioni francesi e britanniche, iniziarono le operazioni. Prima sul settore del Monte Grappa – dove il nemico, pur alle prese con i primi ammutinamenti nelle retrovie, in particolar modo magiari, in prima linea continuò tenacemente a combattere – e successivamente con l’attacco principale sul Piave.

Verso la Vittoria

I giorni di piena del fiume complicarono i piani, ma si riuscì comunque a occupare parte delle Grave di Papadopoli, isola fluviale e avamposto utile per gettare i collegamenti fisici con la riva opposta. Condizioni atmosferiche, corrente e fuoco austro-ungarico resero l’attraversamento del Piave estremamente complesso. Nella notte tra il 28 e il 29 l’abbassarsi del livello dell’acqua consentì però l’avanzata di numeri decisamente più importanti tanto che i primi villaggi del Veneto, tra il giubilo della popolazione, tornarono in mano italiana.

Stremato dagli ultimi mesi di guerra, senza più rifornimenti e dilaniato al suo interno dai vari nazionalismi etnici, per l’esercito asburgico fu l’inizio della fine. Già dalla mattina del 30 ottobre gli abitanti di Vittorio Veneto, sede del comando austro-ungarico, poterono accogliere i soldati del Regio Esercito.

Trento e Trieste

Per un impero che stava crollando in una confusionaria ritirata, una Nazione giovane – quella tornata unita, seppur non nella sua totalità al culmine del Risorgimento – decisa a riconquistare ogni spazio possibile.

Il 3 novembre, mentre a Villa Giusti si firmava l’armistizio che poneva fine al primo conflitto mondiale, sul Molo San Carlo di Trieste, città insorta il 30 ottobre e abbandonata dall’occupante già da un paio di giorni, attraccava il cacciatorpediniere Audace della Regia Marina. Nelle stesse ore cavalleria leggera, arditi e alpini entravano invece a Trento. Sul Castello del Buon Consiglio, laddove due anni prima il boia austriaco impiccò Cesare Battisti, tornava a sventolare il tricolore italiano.

L’annuncio della Vittoria

Il giorno successivo a mezzogiorno in punto il proclama ufficiale di Diaz annunciava la Vittoria: la guerra contro l’Austria-Ungheria era vinta. Quarantuno mesi di «fede incrollabile e tenace valore» conclusi nella «gigantesca battaglia ingaggiata il 24 dello scorso ottobre ed alla quale prendevano parte cinquantuno divisioni italiane» e sei provenienti dagli alleati esteri «contro settantatré divisioni austroungariche». Conclude la missiva del futuro generale d’Italia: «I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano discese con orgogliosa sicurezza».

Scolpite nella Città Eterna sul marmo del Vittoriano, le parole del Bollettino della Vittoria sono accompagnate da due passaggi di una particolare locuzione latina: Et facere et pati fortia Romanum est. Nella nostra origine il nostro futuro: è da romano compiere atti eroici e sopportare grandi prove.

Marco Battistini