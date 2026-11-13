Toni Capuozzo, il valore di un uomo e la libertà delle sue idee

Roma, 13 nov – La guerra ha perso la sua voce. E quando le parole, per una ragione qualsiasi vengono meno, restano i fatti. E proprio dai fatti, che a volte raccontano più di ogni parola, partiamo per ricordare Toni Capuozzo. Anzi, da un telegramma. Sede triestina dell’Albatross Agency Press, 1987, uccisione in Mozambico del giornalista italiano Almerigo Grilz. A raccontarcelo è un’altra penna italiana, Gian Micalessin, che allora lavorava nell’agenzia fondata da Grilz e che si occupò di aprire quel messaggio di condoglianze. A stupire fu la forma: Toni (Antonio) Capuozzo. Cognome meridionale, come il papà, e mamma triestina. Il nome non diceva nulla di più degli altri nomi, ma indagando si venne a scoprire la “stranezza”. Era un lottacontinuista. L’appartenenza ideologica lo avrebbe collocato dall’altra parte della barricata rispetto a Grilz, che aveva a lungo militato nel Fronte della Gioventù.

Uno dei pochi, se non l’unico a manifestare il proprio cordoglio per quello che era un nemico. Quantomeno politico. È da qui che vale la pena partire per ricordarlo. Non dalla sua carriera televisiva, dai programmi condotti o dagli incarichi ricoperti, ma da un gesto che non gli procurava alcun vantaggio. E che, anzi, poteva creare qualche imbarazzo nel suo ambiente. Capuozzo aveva riconosciuto la morte di un collega e il valore del suo lavoro, senza lasciare che le differenze politiche diventassero un ostacolo. In quel telegramma c’era già una parte importante dell’uomo che avremmo conosciuto negli anni successivi. A partire dall’antifascismo.

Il coraggio di riconoscere un avversario

Il 19 maggio 1987 la morte di Almerigo Grilz mentre documentava la guerra in Mozambico avrebbe dovuto di diritto il suo nome alla storia del giornalismo. Ai caduti del dovere. Alle morti sul lavoro. Invece, il riconoscimento tardò ad arrivare proprio a causa della sua appartenenza politica. Le sue idee raccontavano meglio delle parole, anzi, al posto delle parole, quanto è difficile in Italia sia difficile valorizzare a pieno il proprio lavoro. Pure se sei il primo giornalista caduto “in servizio. Per lavoro.

Toni Capuozzo comprese quanto l’informazione sia distante dalla piena valorizzazione di un professionista, soprattutto se l’ostacolo è di carattere ideologico e “rese onore” a quel telegramma inviato anni prima con una puntata interamente dedicata al reporter di destra del suo programma di approfondimento Terra! Non fu un modo per assicurarsi lo scoop o per lavarsi la coscienza, ma con quel servizio contribuì a fare conoscere la storia di Grilz al grande pubblico direttamente dalle reti Mediaset. E fece di più.

Lo ribattezzò “inviato ignoto“, un nome che più che un onore per il giornalista, suonava come un atto d’accusa verso il mondo professionale che lo aveva prima ignorato e poi dimenticato. E non fu il solo gesto. Capuozzo, infatti, in seguito partecipò alla realizzazione del premio Grilz assumendone la presidenza. Fu la prosecuzione di un rapporto di stima nato quando il riconoscimento di Grilz non era ancora diventato un’iniziativa pubblica e istituzionale.

Per chi ha lavorato con Almerigo e ha cercato di conservarne la memoria, questo comportamento ha avuto un significato particolare. Capuozzo non proveniva dal nostro ambiente, non condivideva la nostra storia politica e non aveva alcuna necessità di accreditarsi presso di noi. Aveva però capito che il valore di un giornalista non si misura attraverso la sua appartenenza. È una distinzione che dovrebbe essere ovvia, ma che in Italia continua a incontrare resistenze.

L’impegno per i marò

Un altro capitolo che ha portato al grande pubblico è stata la difesa dei due fucilieri di Marina Salvatore Girone e Massimiliano La Torre. Non la cronaca di quello che è avvenuto, magari secondo la versione di Stato, anzi di governo, ma una ricostruzione, al posto degli addetti ai lavori e con l’unico fine di gridare una sola parola: innocenza. Non la ricerca di consenso giornalistico, non una ricerca di visibilità, ma un atto di giustizia verso due “servitori dello stato” che lo stato stesso aveva affittato ad altri e poi abbandonato. Una chiara, precisa e sentita richiesta di risposte da parte di quello Stato che è sembrato parlasse indiano più degli stessi indiani.

Un’abdicazione ai doveri di protezione e di ritorno in Patria, magari di un processo. Con il suo libro, Il segreto dei marò, Capuozzo si inoltra in una ricostruzione tecnicistica della vicenda, dove solo alla fine emerge anche il lato umano dell’autore e del militare, quello che lo porta a raccontare di aver conosciuto La Torre in Afghanistan, nel 2006 e muove un’accusa verso la gestione della vicenda che sembra aver privilegiato interessi economici e commerciali a danno della vita e della libertà dei due fucilieri e non si sottrae a porre la questione, scomoda per chi governa e per chi cura gli equilibri diplomatici e commerciali, vivendo un modo di fare giornalismo che non si limita a registrare le dichiarazioni delle istituzioni, quanto verificare ciò che dicono di fare e seguirne le vicissitudini anche quando non fanno più notizia.

Toni Capuozzo: CasaPound e il dovere di parlare con tutti

C’è un altro episodio che merita di essere ricordato: era prevista una conferenza di Capuozzo a CasaPound. Alla fine, l’incontro non si tenne perché una crisi internazionale lo costrinse a partire per seguirla da vicino e raccontarcela. L’episodio è importante perché chiarisce la natura della disponibilità. Per lui il confronto non era una dichiarazione di appartenenza, così come non riteneva prendere le distanze da un interlocutore che era lontano anni luce dalle proprie vedute politiche, se non addirittura opposto, semplicemente per tranquillizzare il proprio ambiente di appartenenza. È stato un professionista con un percorso politico antitetico al nostro, ma non considerava la sua esperienza pregressa come un certificato di superiorità. Un’atipicità per l’ambiente da dove preveniva.

Il confronto con persone appartenenti a un mondo ideale opposto al suo avveniva senza obblighi di giustificare la propria presenza in ambienti “estranei”. Del resto, nel 2021, intervenne in una polemica relativa al festival Città di Todi per ribadire la sua contrarietà al modo di gestire gli inviti e l’ammissione al diritto di parola. La sua posizione era semplice: si può dissentire, si può decidere di non partecipare, ma non si può pretendere che si impedisca agli altri, a chi non è allineato al pensiero degli organizzatori dell’evento di parlare. Una posizione valida ancora oggi, se pensiamo al triste spettacolo che hanno offerto le kermesse librarie, da Torino a Milano, con l’esclusione di Altaforte e le polemiche contro Passaggio al Bosco.

Il profilo umano del professionista

Capuozzo ragionava così e lo si è visto con l’impegno profuso per ricordare Grilz, un modo non certo per compiacere la destra, ma perché aveva semplicemente maturato che la libertà non dipende dall’identità dell’interlocutore. Qualità queste che chi l’ha conosciuto direttamente non può non tenerne conto. Perché non si può raccontare la biografia di questo giornalista con la voce roca, dall’ultima boccata alla sigaretta un secondo prima di andare in onda solo con uno sterile elenco di posizioni occupate: dalla sinistra extraparlamentare a Epoca, a Reporter e Panorama. Poi volto dei collegamenti dalla Somalia, dalla Bosnia, dall’Afghanistan, dall’Iraq e ancora il sequestro della troupe del Tg5 a Najaf, Iraq, nel 2004. Di quel telegiornale è diventato vicedirettore e , quindi, ci ha raccontato gli approfondimenti delle dinamiche internazionali attraverso Terra! di cui era autore e conduttore.

Era un osservatore e, come tale, non ricostruiva le guerre attraverso le dichiarazioni dei governi o delle veline delle agenzie di stampa. Aveva conosciuto i luoghi, le persone, i rischi e le contraddizioni dei conflitti. I collegamenti dalla Bosnia, il racconto delle giornate difficili dalla Palestina e l’intervista esclusiva allo scrittore Jorge Luis Borges, all’epoca l’unica voce celebre in Argentina a criticare la decisione della giunta militare di occupare le isole Falkland, di cui andava particolarmente fiero, fino alla compagnia con le sue Lettere da un paese chiuso ai tempi della pandemia ci hanno restituito il profilo umano del professionista.

Un uomo libero

La vicenda umana e professionale del giornalista scomparso ci regala una lezione che va ben oltre il giornalismo. Il suo impegno per Almerigo Grilz, la battaglia per l’innocenza dei due marò, la disponibilità al confronto con CasaPound non sono episodi singoli e a sé stanti. Concorrono tutti a darci l’idea della sua indipendenza di giudizio. Capuozzo aveva militato a sinistra, quella estrema, ma egli non ha permesso alla sua storia di impedirgli di riconoscere e apprezzare uomini che si rivedevano nel postfascismo. Aveva frequentato luoghi di potere e raccontato conflitti, ma non aveva rinunciato a porre delle domande scomode.

Confrontarsi con i fascisti del terzo millennio, accettare di andare a casa loro dopo essere cresciuto con l’imperativo “coi fascisti non si parla” ben rende la caratura culturale e politica di un uomo. La differenza sostanziale dal prototipo dell’antifascista gli ha permesso di valicare quel recinto ideologico da cui spesso è difficile uscire. La storia di Grilz dimostra quanto possa essere lunga la rimozione, la damnatio memoriae di chi non appartiene alla parte giusta. L’impegno di Capuozzo testimonia che questa cancellazione può essere annullata grazie anche a dei gesti individuali, senza aspettare il riconoscimento ufficiale delle istituzioni o la modifica degli equilibri culturali.

Il telegramma del 1987 ricordato da Gian Micalessin resta, forse, la testimonianza più autentica di questa sua qualità: un uomo proveniente dalla fazione opposta a quella di Grilz aveva deciso di manifestare solidarietà quando farlo non era conveniente. Per questo oggi la sua scomparsa non rappresenta solo una perdita per il giornalismo italiano, ma quella di una persona che aveva dimostrato nei fatti che si può riconoscere merito e valore di un avversario politico. Lezione che i suoi compagni non hanno minimamente carpito. Né ancora capito.

Ci sarà chi ricorderà i suoi servizi, gli speciali, le lettere e chi lo apprezzerà per aver messo a frutto quella onestà intellettuale che gli ha permesso di riconoscere il merito anche di quelli che erano avversari politici. E impegnarsi per loro in prima persona. In un tempo in cui l’appartenenza è il solo pass per presenziare, partecipare, parlare è, forse, questa la sua eredità più importante.

Tony Fabrizio