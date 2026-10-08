Ramelli, pubblicate le motivazioni dell’archiviazione sui saluti romani. I legali: «non è apologia di fascismo»

Roma, 8 ott – L’archiviazione del procedimento a carico dei 18 militanti indagati per i saluti romani durante la commemorazione di Sergio Ramelli del 29 aprile 2023, segna un passaggio importante nella lunga vicenda giudiziaria che accompagna da anni le manifestazioni milanesi in memoria del giovane militante del Fronte della Gioventù. A tornare sulla decisione della Procura di Milano sono gli avvocati Guido Colaiacovo e Simone Manelli, che in una nota congiunta ricostruiscono l’evoluzione giurisprudenziale della materia e sottolineano il significato del provvedimento, maturato alla luce dei principi fissati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 2024.

Al centro della questione non c’è soltanto la qualificazione giuridica del saluto romano, ma il rapporto tra il gesto, il contesto nel quale viene compiuto e l’effettiva sussistenza degli elementi costitutivi del reato. Una distinzione che, secondo i due legali, assume particolare rilievo nel caso delle commemorazioni di via Paladini, dove ogni 29 aprile viene ricordato Sergio Ramelli, morto nel 1975 in seguito all’aggressione subita da un commando di Avanguardia Operaia.

Dalle contestazioni della legge Scelba alla pronuncia delle Sezioni Unite

Nella loro ricostruzione, Colaiacovo e Manelli ricordano come, a partire dal 2012 circa, la Procura di Milano abbia cominciato a contestare ai partecipanti alle commemorazioni la violazione dell’articolo 5 della legge Scelba, che punisce le manifestazioni usuali del disciolto partito fascista compiute durante pubbliche riunioni. Una disposizione che dà attuazione al divieto costituzionale di riorganizzazione del partito fascista e la cui applicazione ha prodotto, negli anni, decisioni giudiziarie contrastanti. Ad alcune condanne sono infatti seguite assoluzioni motivate dall’assenza di finalità apologetiche e di un concreto pericolo per l’ordinamento democratico. La situazione si è ulteriormente complicata quando la Procura ha affiancato alle contestazioni fondate sulla legge Scelba quelle relative all’articolo 604-bis del codice penale, riguardante le condotte discriminatorie e di incitamento all’odio per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Due fattispecie differenti, la cui applicazione richiede l’accertamento dei rispettivi presupposti e non può discendere automaticamente dalla presenza di una determinata gestualità.

A intervenire sul contrasto interpretativo sono state le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza numero 16153, pronunciata il 18 gennaio 2024 e depositata il successivo 17 aprile. La Suprema Corte ha chiarito che la risposta alla chiamata del «presente» e il saluto romano possono integrare il reato previsto dalla legge Scelba soltanto quando, considerate le circostanze concrete, risultino idonei a determinare un effettivo pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista. Quanto alla disciplina antidiscriminatoria, la Corte ha precisato che occorre verificare se il rituale costituisca, nel contesto specifico, una manifestazione propria o usuale di organizzazioni che perseguono finalità discriminatorie o violente. È su questi criteri che si fonda la lettura proposta dai due avvocati. «Nei processi per le manifestazioni del 29 aprile l’elemento dirimente è la condotta commemorativa», osservano nella nota, sostenendo che una manifestazione rivolta esclusivamente al ricordo di una persona, priva di finalità apologetiche, ricostitutive o discriminatorie, non integri le fattispecie contestate.

Le motivazioni della Procura: il ricordo di Ramelli e l’assenza di pericolo concreto

La richiesta di archiviazione firmata dal pubblico ministero Alessandro Gobbis, successivamente accolta dal giudice per le indagini preliminari, applica tali principi proprio alla manifestazione del 29 aprile 2023. Nel provvedimento, la Procura ricostruisce il corteo organizzato dai militanti di Lealtà Azione, CasaPound e Movimento Nazionale – La Rete dei Patrioti, partito da piazzale Gorini e conclusosi in via Paladini, con la partecipazione di circa un migliaio di persone. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, il magistrato rileva che la manifestazione aveva «esclusivamente uno scopo commemorativo della persona di Sergio Ramelli», ucciso in seguito a un’aggressione politica. Il provvedimento attribuisce particolare importanza alla vicenda personale del giovane, ricordando come fosse stato preso di mira anche per le opinioni espresse in un tema scolastico. Una circostanza che, secondo la Procura, non costituisce un dettaglio secondario per comprendere la natura della commemorazione.

Il pubblico ministero sottolinea inoltre che il ricordo non era rivolto a un dirigente politico o a un capo di movimento, ma a un ragazzo appena iscritto al Fronte della Gioventù. Né, prima o dopo la manifestazione, risultavano registrate condotte qualificabili come sovversive dell’assetto democratico. A ciò si aggiunge la continuità di una commemorazione che si ripete da decenni e rispetto alla quale, osserva la Procura, non sono mai emersi elementi sufficienti a dimostrare un concreto pericolo di ricostituzione del partito fascista. Il ragionamento viene esteso anche alla contestazione relativa all’articolo 604-bis. Secondo il magistrato, il saluto romano compiuto nel contesto esaminato non esprimeva un’ideologia di intolleranza o discriminazione, risultando piuttosto riconducibile all’intenzione di ricordare un giovane che aveva manifestato le proprie convinzioni politiche durante una delle stagioni più conflittuali della storia repubblicana. La natura commemorativa della manifestazione diventa così decisiva per escludere, nel caso concreto, entrambe le ipotesi di reato.

Colaiacovo e Manelli: la Procura ha recepito i principi della Cassazione

La soddisfazione espressa dai due legali riguarda soprattutto il mutamento di orientamento della Procura milanese, che negli anni precedenti aveva sostenuto la necessità di procedere penalmente nei confronti dei partecipanti alle commemorazioni. Una linea che aveva contribuito ad alimentare un contenzioso prolungato, caratterizzato anche da esiti opposti in procedimenti riguardanti manifestazioni analoghe. La divergenza è emersa anche nelle decisioni più recenti della magistratura milanese: mentre per la commemorazione del 2018 sono state confermate in appello alcune condanne, nel luglio scorso la Corte d’Appello ha confermato l’assoluzione di 23 imputati per i fatti del 2019. Un quadro che dimostra come l’intervento delle Sezioni Unite abbia definito i criteri di valutazione senza eliminare la necessità di esaminare le circostanze di ogni singolo episodio. Nella nota, Colaiacovo e Manelli rivendicano dunque il valore di un’archiviazione che, a loro giudizio, segna il superamento di interpretazioni condizionate dal clima politico intorno alle commemorazioni. I difensori fanno esplicito riferimento anche alla «resistenza dell’Anpi», contrapponendola alla scelta della Procura di attenersi ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità.

Il punto giuridico resta quello individuato dalla Cassazione e applicato dal pubblico ministero: la rilevanza penale di un gesto non può essere desunta dalla sua sola riconoscibilità simbolica, ma deve essere accertata sulla base degli elementi richiesti dalla legge e delle circostanze in cui la condotta si realizza. Questo non equivale a stabilire un’esenzione generale dalla responsabilità penale per il saluto romano, bensì a escludere che la sua esecuzione integri automaticamente un reato. Nel caso della commemorazione di Sergio Ramelli, la Procura ha riconosciuto che la ritualità contestata agli indagati era inserita in una manifestazione dedicata al ricordo di una vittima della violenza politica, senza elementi idonei a dimostrare un pericolo concreto per l’ordinamento democratico o una finalità discriminatoria. È questa la conclusione che Colaiacovo e Manelli considerano decisiva, tanto sul piano giudiziario quanto su quello del confronto pubblico: il giudizio politico su una commemorazione non può sostituire l’accertamento dei presupposti di un reato.

Vincenzo Monti