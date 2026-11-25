Roma, 25 nov – Nella città giapponese di Yokote, nella prefettura di Akita, un’azienda specializzata nella produzione di componenti per Toyota ha iniziato a lavorare per l’industria militare americana. La Aster, che dal 2025 rifornisce la società statunitense Anduril, ricava oggi circa il 10% del proprio fatturato dal settore della difesa. Quello documentato da un’inchiesta pubblicata ieri da Reuters non è un episodio isolato, ma parte di un processo attraverso il quale il Giappone intende coinvolgere la propria filiera automobilistica nel rafforzamento delle capacità militari nazionali nel processo di riarmo. Due esigenze, quella della sicurezza nazionale e quella della salvaguardia del patrimonio manifatturiero, stanno progressivamente convergendo.

Il Giappone e la svolta industriale del riarmo

Il processo ha le proprie origini nella revisione della strategia di sicurezza nazionale approvata dal governo giapponese nel dicembre del 2022. Il piano quinquennale per il rafforzamento delle capacità militari, relativo al periodo 2023-2027, prevedeva risorse per circa 43 mila miliardi di yen. Alla crescita delle spese militari si accompagnava tuttavia la necessità di ricostruire una base industriale indebolita da decenni di limitata domanda interna e dalle restrizioni alle esportazioni di armamenti. Come riconosciuto dallo stesso ministero della Difesa giapponese nel Libro bianco del 2023, la riduzione degli ordinativi e la crescente complessità tecnologica degli equipaggiamenti avevano determinato l’uscita di diverse imprese dal mercato militare, compromettendo la conservazione e la trasmissione delle competenze produttive.

Nel giugno del 2023 Tokyo ha quindi approvato una legge specificamente dedicata al consolidamento della base produttiva e tecnologica della difesa. La strategia dell’attuale governo guidato da Sanae Takaichi si inserisce in questa cornice, attraverso il coinvolgimento delle imprese operanti nei settori civili e il coordinamento tra amministrazione pubblica, ricerca e industria. L’agenzia governativa responsabile degli approvvigionamenti militari, l’Acquisition, Technology & Logistics Agency (ATLA), sta favorendo l’incontro tra i produttori della componentistica automobilistica e le aziende della difesa, accompagnandone l’ingresso nel settore attraverso programmi di finanziamento.

La crisi dell’automotive e la diversificazione produttiva

La scelta di coinvolgere l’industria automobilistica risponde anche alle trasformazioni del mercato internazionale. Nel 2025 il Giappone ha prodotto quasi 900 mila veicoli in meno rispetto a dieci anni prima. L’ascesa dei costruttori cinesi e la trasformazione tecnologica della mobilità hanno sottoposto a una crescente pressione competitiva uno dei pilastri dell’economia nipponica. L’industria automobilistica giapponese conserva tuttavia un patrimonio di competenze accumulato nel corso di decenni. La meccanica di precisione, l’elettronica, l’automazione e l’organizzazione della produzione industriale costituiscono capacità trasversali, applicabili a settori diversi da quello originario. Il valore strategico dell’industria automobilistica non risiede esclusivamente nel prodotto finale, ma nell’insieme delle conoscenze, delle infrastrutture e delle professionalità necessarie alla sua realizzazione. La diversificazione delle attività può consentire di preservare questo patrimonio anche in presenza di una contrazione del mercato di riferimento.

Per il momento, tuttavia, il fenomeno interessa prevalentemente le piccole e medie imprese della componentistica. Toyota, Honda e Nissan mantengono un atteggiamento prudente, anche in considerazione dei propri interessi commerciali in Cina e delle implicazioni reputazionali legate all’ingresso nel mercato militare.

Un segnale che arriva anche dagli Stati Uniti

Il caso giapponese non rappresenta un’eccezione. Sempre nella giornata di ieri, Reuters ha riportato le interlocuzioni avviate dal Pentagono con alcuni dei maggiori produttori automobilistici nordamericani, tra cui Ford e General Motors, per ampliare la base produttiva dell’industria militare. La novità dunque risiede nella crescente importanza delle tecnologie di derivazione civile all’interno dei sistemi di difesa contemporanei. La diffusione dell’elettronica avanzata, dei sistemi autonomi e delle tecnologie digitali ha ampliato le aree di sovrapposizione tra manifattura civile e militare. La capacità di sostenere nel tempo uno sforzo militare dipende pertanto anche dalla struttura industriale complessiva di un Paese, dalla disponibilità di manodopera specializzata e dalla solidità delle sue catene di approvvigionamento.

Le trasformazioni in corso in Giappone e negli Stati Uniti assumono particolare interesse alla luce delle difficoltà attraversate dall’industria automobilistica italiana. Secondo i dati ISTAT elaborati dall’ANFIA, nel 2025 la produzione del comparto automotive nazionale è diminuita del 10,3%, pur mostrando segnali di ripresa nel corso del 2026. L’Osservatorio sulla componentistica automotive italiana del 2026 censisce 2.110 imprese, circa 166.800 addetti e un fatturato riconducibile al settore automobilistico di 53,5 miliardi di euro. Il 57% delle imprese intervistate ha registrato una contrazione del proprio giro d’affari nel 2025. La diversificazione produttiva è peraltro già una realtà: sei imprese della componentistica su dieci operano anche in altri settori, dalle macchine agricole alla meccatronica, dal comparto ferroviario all’aerospazio.

Una questione che riguarda anche l’Italia

L’esperienza giapponese non suggerisce che l’industria della difesa possa sostituire integralmente quella automobilistica. Le differenze nei volumi produttivi, nei mercati di riferimento e nei requisiti tecnologici rendono improponibile una simile equivalenza. Solleva però una questione più generale, relativa alla destinazione delle capacità industriali esistenti e al ruolo dello Stato nel coordinarne la trasformazione. La perdita di capacità manifatturiera non costituisce soltanto un problema occupazionale o commerciale, ma può tradursi in una riduzione dell’autonomia strategica nazionale. Una volta disperse le competenze, smantellati gli impianti e disarticolate le filiere, la loro ricostruzione richiede investimenti e tempi che difficilmente coincidono con quelli imposti dalle crisi internazionali.

Sergio Filacchioni