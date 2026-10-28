Rio de Janeiro tra narco-socialismo e falsa libertà: uno sguardo sul Brasile di Lula

Roma, 28 ott – Solitamente si pensa a Rio de Janeiro con mix di fotogrammi di film come Città di Dio, Tropa de Elite o le commedie all’italiana con Andrea Roncato o Lino Banfi, che sfondano il calcio mercato anni ’80 tra una caipirinha e un bikini striminzito. La mia Rio inizia invece in una mattina piovosa al Forte di Copacabana, un’antica fortezza che domina con le sue potenti batterie costiere sulla splendida cornice di Copacabana e Ipanema. Fra una passeggiata sulle mura e una visita ai bunker sotterranei mi inizia a serpeggiare l’idea di visitare il Brasile vero ed in particolare la favela di Vidigal.

Rio dei Janeiro, tra quartieri chic e favelas

Mi dirigo con il mio compagno di viaggio nella piazzetta collocata alla base della favela per negoziare con dei giovani favelados un tour privato in motocicletta in questo alveare umano spalmato sulla collina che sovrasta Leblon, uno dei quartieri più chic di Rio. Prima di accendere il motore i nostri accompagnatori si scattano un selfie da mandare alla narco-milizia. In buona sostanza loro saranno i nostri garanti e ci stanno fornendo un lasciapassare per questo Stato-dentro-lo-Stato. Ci viene chiesto di togliere gli occhiali da sole (temono che siano occhiali Meta in grado di registrare) e ci viene spiegato che è severamente vietato fotografare a meno che non ci autorizzino esplicitamente loro. Dopo qualche checkpoint con alcuni ragazzini che imbracciano armi automatiche, scorrazzano e giocano come se niente fosse arriviamo alla prima sosta. Ci viene esibito un tavolo imbandito con ogni genere di droga sintetica e naturale.

I nostri Virgilio ci spiegano che nella favela non si pagano utenze quali luce, gas e neanche la TV via cavo per vedere le partite: si paga semplicemente un canone «di locazione» al capo della favela che «concede» il diritto di usufruire di un’abitazione nel proprio territorio. Il pensiero corre subito al Condor del romanzo Eumeswil di Ernst Jünger. Una casbah in versione tropicale che vive incistata nella «normale» società brasiliana, come se niente fosse, e amministrata da un despota molto poco illuminato.

Il paradiso della libertà e le contraddizioni del Brasile

La moto sfreccia fra le viuzze scivolose e sconnesse salvo fermarsi in punti prestabiliti dove è possibile scattare foto, bersi una caipirinha o, per chi vuole, assumere droghe. Proprio questa sensazione di libertà assoluta è la vera condanna del Brasile attuale: qualche chiacchiera con amici carioca conferma che le attuali piaghe del Paese sono, oltre alla droga, le scommesse online e le punture dimagranti. Durante la notte zombie alterati da stupefacenti, trans giganteschi, gringo-hipster occidentali in cerca di brivido si aggirano per le strade dei quartieri alla moda come Botafogo. La propaganda LGBT è visibile ovunque, dagli sticker nei bar agli evidenti effetti sulla popolazione. Questo apparente «paradiso» di libertà è in realtà circondato, osservato e presidiato da una militarizzazione capillare e muscolare: la polizia dello Stato governato dal controverso e super progressista-terzomondista presidente Lula.

La polizia militare è onnipresente a ogni angolo dei quartieri centrali e talvolta procede a incursioni che lasciano sul campo centinaia di ragazzi delle favelas. Quest’immagine è la giusta metafora per rappresentare uno Stato che ha rinnegato le sue radici europee e che vive oggi il perfetto connubio fra un narcostato quasi feudale e la tipica malfunzionante ferocia di un socialismo sudamericano.

Edoardo Fiorani