Roma, 5 mag – La rotta è movimento, attraversamento, motore. Contro la malinconia dei nostri tempi l’unica soluzione è andare, levarsi subito in piedi e mettersi su una rotta. Per andare dove? L’importante è mettersi in cammino: rompere l’abitudine che ci fissa ai luoghi conosciuti e a quei ritmi occidentali che “ottundono i sensi e nascondono la vera natura delle cose.” Yeats sognava di camminare per arrivare ad Innisfree e costruire lì una “piccola capanna d’argilla e di canne” dove poter vivere finalmente sereno e in armonia con la natura. Non c’è da aspettarsi una bellezza così al termine di questo viaggio, ma l’abbiamo comunque saputa rapire dai fotogrammi offerti lungo la strada, pochi e rari come i litri di carburante diesel.

Makariv

Rotta tre – Zytomyr

Il 22 aprile ci alziamo insolitamente presto e altrettanto velocemente ci mettiamo in strada. Non sono celeri i nostri partner di missione, che invece ci fanno attendere poco fuori Lviv nel grigio denso e fangoso di una mattinata molto fredda. Siamo al magazzino logistico della fondazione, quello più grosso almeno, dove vengono gestite le grandi moli di aiuti umanitari che arrivano dall’Europa. Qui riempiamo il furgone, portato da un classico omino di taglia media tutto nervi e pochi capelli che non scioglie mai il suo riservato silenzio. Ne approfittiamo per pausa bagno e purga di caffè solubile. Ci legano al braccio il nastro verde, il simbolo convenzionale degli amici che ti distingue dal nemico. La giornata si prospetta lunga e di fatti così sarà. Si parte alla cieca seguendo il furgone e il pickup che porta Uliana ed altri volontari verso Est. La traversata in macchina risulta la più lunga ed estenuante di tutta l’esperienza: quasi nove ore in cui attraversiamo il cuore stesso dell’Ucraina per avvicinarci all’Oblast (provincia) di Kiev. Il viaggio è uno spaccato sul paese, ampio e profondo quanto scarsamente popolato. Il cielo è pesante: sotto questa lente la vegetazione sembra persino malsana, quasi fosse suppurazione piuttosto che fioritura primaverile. Le campagne sono immense, i campi si estendono a perdita d’occhio mentre i villaggi crescono attaccati alle strade ma senza un ben definito piano urbanistico. Strade di ghiaia e terra si alternano a casette basse di mattoni e tetti di lamiera, tutti vuoti come fossero abitati da spettri. L’atmosfera è surreale anche sulle strade principali, dove iniziamo a sentire l’odore della guerra, fatto di cavalli di frisia, sacchetti di sabbia, trincee scavate a bordo strada e mezzi militari in continuo transito. È un continuo zig-zag, tra buche e checkpoint tutt’altro che turistici. La mattinata passa sulle strade statali, perché i nostri apri fila decidono di evitare le autostrade, ma dalla padella si finisce nella brace. Infatti, allunghiamo di alcune ore a causa del dissesto sistematico dell’asfalto. Una groviera. Ma stavolta non è colpa dei russi, queste erano così anche prima e sembra che non ricevano una manutenzione dai tempi di Gorbaciov. Per i romani la battuta parte facile: Virginia Raggi deve esse’ passata anche qua. Il tamburellio delle ruote sull’ex asfalto si fa sempre più forte, fin quando non ne siamo completamente assuefatti e rassegnati. Verso metà giornata mancano ancora tre-quattro ore, spaccate da una sosta in una base segreta per la quale ci vengono fatti spegnere i telefoni e nella quale ci viene affidata una scorta armata. Ci chiedono chi è stato militare, alzano la mano tutti (tranne io), poi chi sa sparare, di nuovo tutti (tranne io). Non mi sembra il caso di dire che da ragazzino giocavo a Call of Duty, non sembrano troppo inclini allo humor qui. Qualcuno dei nostri azzarda a chiedere un’arma, ma richieste di questo tipo qui vengono respinte al mittente perché sono molto scrupolosi ed hanno una ragionevole diffidenza verso gli stranieri. Chi non l’avrebbe nella loro stessa situazione? Dopotutto le spie inviate dai russi sono ovunque, ci spiegano: superano a piedi il confine in abiti civili ed acquisiscono obiettivi per i bombardamenti. Ci sono perfino unità specializzate che la notte scandagliano le fitte aree boschive per individuare i sabotatori russi, spesso e volentieri semplici civili pagati per farlo. Da Leopoli a Kiev l’attenzione sulla sicurezza interna è sempre al massimo e non osiamo chiedere la fine che fanno questo tipo di spie (in cuor nostro già sappiamo la risposta). Ripartiamo. Alla colonna si aggiungono due uomini di scorta che ci seguiranno fino al giorno dopo, uno credo si chiami Yaroslav o qualcosa del genere. A Zytomyr arriviamo soltanto nel tardo pomeriggio, verso le 19. L’unica gioia del viaggio di oggi è stata la moka con caffè Lavazza approntata all’interno del van sul fornelletto a gas: rischioso data la situazione del manto stradale ma necessario per la nostra salute mentale. Ovunque sarà una moka ed un manipolo di caffeinomani, lì sarà Italia. Finalmente arriviamo alla meta: la caserma dei pompieri di Zytomyr, la più grande della regione. Qui i nostri volontari paramedici dovranno svolgere dei corsi di primo soccorso specializzati per le situazioni di crisi: emorragie, ipotermia, bendaggi. Ci accoglie il capitano della caserma, un signore robusto dai capelli bianchi che incute un certo timore. Ci tiene a mostrarci prima di passare alla riunione il sacrario dedicato ai pompieri caduti nell’incidente nucleare di Chernobyl del 1986. Nomi incisi nel marmo, sui cui svettano delle fiamme di bronzo. Fa tremare le gambe ripensare a “coloro che salvarono il mondo” e fa commuovere vedere come un evento così lontano nel tempo sia ancora una ferita aperta e la memoria dei caduti ancora viva nella memoria della Nazione. Passiamo oltre. Sfortunatamente il ritardo sulla tabella di marcia ha inficiato l’attività che andava svolta, che il Capitano rimanda alla mattina successiva. Qui è il fine settimana di pasqua ortodossa e la mattina dopo è sabato santo, ma ci assicura che il corso si svolgerà. Non perde l’occasione per esporci le difficoltà dei pompieri nella situazione attuale, impiegati al fronte quanto la fanteria, ed esposti ad enormi rischi quanto gli uomini al fronte. Infatti, ci spiega, sono quasi trenta i pompieri caduti solo nell’ultimo mese. Sono operativi ovviamente sugli incendi, nelle aree bombardate e nel pericolosissimo lavoro di sminamento delle aree liberate, attività per la quale non hanno sufficienti mezzi ed attrezzatura. Il governo, dice senza voler dire, non aiuta a sufficienza le loro operazioni. La giornata è finita ma non sembra mai iniziata, il tempo grigio e scuro della mattina non è mai cambiato e sembra aver sospeso persino la rotazione della terra intorno al sole. Ci accorgiamo del tramonto solo allo scurirsi maggiormente del cielo. Veniamo condotti in mezzo ad un bosco di betulle che nel crepuscolo senza luce assume i tratti di un paesaggio uscito dalle fiabe dei fratelli Grimm. L’oscurità è già totale quando arriviamo al nostro rifugio immerso nella selva che loro chiamano in modo suggestivo “il monastero”. Meno suggestivo quando scopriamo che è nientemeno che una struttura della Caritas dotata di foresterie e vari edifici di supporto e di una chiesa. Loro sì che sono una superpotenza… ceniamo allegramente in compagnia dei nostri ospiti Ucraini, con cui finiamo a raccontarci barzellette sugli italiani. Il bello è che siamo noi quelli che ridono di più alle loro battute, ma non si perde occasione per un brindisi (vari a dire il vero) a dir poco amichevole: “pace agli amici e pace eterna ai nemici”, e giù la vodka. Perfino l’omino alla guida del furgone ha sciolto la lingua: magia del distillato.

Un uomo e il suo fucile

Rotta quattro – Kiev

La sveglia è alle cinque, ma come sempre sono i nostri amici ucraini a farci attendere di più. Qui hanno un modo molto all’italiana di darsi un appuntamento, verso le cinque vuol dire che si partirà alle sei e mezza… stranamente siamo proprio noi a cascarci. Il nostro gruppo però si divide: i quattro ragazzi paramedici dovranno tornare alla caserma dei pompieri, mentre gli altri tre (me compreso) si muoveranno con gli aiuti verso i villaggi che hanno visto la guerra solo qualche settimana prima: Bucha, Irpin, Makariv, Borodjanka, Hostomel. Stavolta dobbiamo “coprirci”. Infatti attraverseremo vere e proprie zone di guerra, dove i bombardamenti non sono così rari e mirati come a Leopoli, e dove c’è sempre il rischio di avere brutti incontri. Ci danno dei giubbetti antiproiettile mimetici e alcuni elmetti color sabbia modello inglese. Si parte. Stranamente, proprio oggi per assurdo – nella giornata più a rischio, spunta un sole tiepido che illumina il paesaggio ucraino come ancora non ero riuscito a vederlo e quei tratti che per tre giorni ho descritto come pesanti si sciolgono con l’avvicinarsi della mattina, svelandosi di una bellezza semplice e genuina. Questo contrasto sarà il leitmotiv della giornata, iniziata alla disperata ricerca di un briciolo di diesel per continuare la traversata. Salta a bordo con noi un grosso energumeno che si aggiunge alla scorta: è soprannominato l’austriaco, lascio a voi indovinare perché, ed è qui come volontario della legione internazionale. Porta sul braccio la patch della legione, riportante il motto veritas omnia vincit, e nell’altro braccio il fucile d’assalto dotato di un lungo silenziatore. Va subito a braccetto con il nostro alto-atesino, dopotutto parlano la stessa lingua. Barattiamo venti litri di diesel con del caffè solubile in una stazione di servizio degli elettricisti, che scorribandano la regione in lungo e in largo per risolvere problemi. È un buon affare che ci permette di tirare avanti per il resto della giornata che sarà scandita da ritmi di sali-scendi dai mezzi. La colonna fa tappa nei primi sobborghi rurali di Kiev, Makariv l’unico di cui ricordi per certo il nome. Sono villaggi che hanno subito l’occupazione russa e che hanno visto passare nei loro cortili la furia della guerra. Con un piano casuale che ancora mi sfugge (forse solo Dio lo sa) alcune case sono completamente divelte, mentre proprio accanto ancora perfettamente integre. È una strana grammatica sdentata di palazzi in piedi ed altri fatti a pezzi dalle bombe, macchine integre e rottami stritolati dai carri, giardini puliti ed aree completamente arse dalle esplosioni. Ci fermiamo. Vicino ad una casetta di legno ancora in piedi ma completamente devastata al cui fianco cresce un albero in fiore, carico di germogli primaverili. È una bellezza che non so spiegarvi, terribile a ripensarci, ma non posso far altro che raccogliere un rametto in fiore per portarlo con me quasi fosse un pegno d’amore. Qui i civili attendono composti lo scarico degli aiuti, soprattutto alimentari. I collegamenti in queste aree sono saltate e la scarsa reperibilità di carburante non facilita certo le cose in un’area in cui spostarsi da un villaggio all’altro significa macinare chilometri. Finita la consegna senza alcun intoppo proseguiamo sulla strada. Mi aspettavo una ressa, ma la gente qui è composta ed accetta gli aiuti con discrezione e senza fare rumore. Prende ciò che gli diamo senza una parola di più. È una nazione civile e questo i Russi forse non se l’aspettavano. Sia l’esercito che la popolazione ha retto l’urto dell’invasione e ha impartito al mondo una lezione da non dimenticare. In molti di questi sobborghi, ci spiegano gli uomini che sono con noi, le difese sono state affidate alle volksturm – i volontari civili che nei primi giorni del conflitto rimbalzavano sui media occidentali come uomini senza speranza. Invece hanno saputo battersi e anche a respingere l’esercito russo, che per pura rappresaglia hanno fucilato migliaia di civili ed usato l’artiglieria contro i quartieri residenziali. Ancora una volta abbiamo la prova che una guerra “intelligente” non è mai esistita. Guardando le città sventrate dell’artiglieria non posso non ripensare alle immagini di Aleppo e Homs, Gaza e Baghdad, Belgrado e Sarajevo, Berlino e Dresda. La guerra “intelligente” è un’ipocrisia occidentale: non esisteva in Iraq e non esiste qui a Kiev, dove i cittadini sono stati bersaglio di rappresaglie e bombardamenti nel pieno stile terroristico. La giornata continua su questo ritmo serrato, tra aiuti e macerie. Ci imbattiamo nelle colonne di carri armati russi distrutti dall’esercito ucraino. Mi viene da pensare che per i Russi non deve essere stato facile: un conto è battersi in Siria contro bande irregolari in un conflitto logorante ma asimmetrico, un conto è affrontare un popolo europeo ben armato e fortemente motivato quanto te. Deve essere stato una doccia fredda scoprirsi pari al confronto delle armi, ma i pezzi di piede sparsi intorno al carro confermano che quelli che erano imbarcati dentro non hanno più visto la luce. La ritirata russa non ha risparmiato nulla, nemmeno gli asili e le case: ci spiegano che i soldati russi lasciano nei cortili e sulle strade migliaia di mine antiuomo, per cercare di massimizzare il danno perfino nella ritirata. Qui – ci spiegano – si sono dati perfino al saccheggio, l’austriaco ci racconta che qualcuno è stato ammazzato mentre fuggiva con una carriola piena di refurtiva, qualcun altro con la biancheria intima da donna sgraffignata ad una boutique. Una fine non proprio onorevole… mi viene da chiedermi come si possano finire i propri giorni scappando con delle mutande. Vediamo anche Bucha ed Irpin, che scopriamo essere dei quartieri “bene” di Kiev, ma che di bene non hanno più nulla. Il pomeriggio porta con sé una richiesta inaspettata. Una base militare ha chiesto il nostro supporto, o meglio, quello dei paramedici che intanto si sono ricongiunti a noi dopo essere stati con successo dai pompieri. Verso sera siamo condotti in silenzio gps dentro il perimetro della base, installata in quella che sembra essere una vecchia colonia estiva. Ci sono foto in bianco e nero delle olimpiadi di Mosca del ’80, spaccati di vita passata appesi a muri logori di una struttura divenuta caserma. Qui vediamo i volontari civili, inquadrati in una divisione che è un misto tra un’armata Brancaleone e una manciata di Hitl*rjugend pronta a battersi a Berlino. Sono giovanissimi e sembrano pronti a morire, equipaggiati come meglio possono permettersi. Seguono attentamente i nostri incursori che gli impartiscono le lezioni per sopravvivere (o almeno cercare di sopravvivere) sotto il fuoco. A sera si ammaina la bandiera, cantano solennemente il loro inno. All’indomani, ci spiegano, partiranno verso il fronte. La notte siamo costretti a restare lì, rimandando il rientro verso Leopoli alla mattina dopo. C’è il fondato rischio di un’offensiva russa nella notte, non ci fanno mettere su strada e ci lasciano tenere spenti i telefoni. Dopo una cena di caserma ci portano nelle camerate approntate per noi. Non c’è molto da fare, non posso scrivere a casa e nemmeno alla mia ragazza che sarà sicuramente in pensiero. Cerco di non pensarci e di addormentarmi più velocemente possibile. Ci sono momenti in cui non si può fare altro che stare fermi. La caserma è silenziosa ma irrequieta, qualcuno sarebbe voluto partire la notte stessa.

Rotta cinque – Pordenone (di nuovo)

Tutti gli obiettivi della missione sono stati centrati. Gli aiuti, i corsi, la solidarietà partita dal suolo italiano ha raggiunto i suoi interlocutori in Ucraina con una piccola impresa on the road. Ripartiamo la mattina di Pasqua ai primi barbagli di luce. L’attacco non c’è stato, non oggi almeno. Ci aspetta una ventiquattrore di macchina per rientrare in Italia. È domenica di Pasqua, ma il sole di ieri è già più incerto ed è coperto da qualche nuvola. A Leopoli le nostre guide vorrebbero farci stare a pranzo da una loro signora, ma sappiamo benissimo che metterci seduti a casa di una signora Ucraina molto calorosa il giorno di Pasqua e con la loro nozione di tempo significherebbe fare un grosso sgarro alla tabella di marcia che prevede il rientro in Italia il lunedì mattina. Senza contare la vodka poi. Stavolta prendiamo l’autostrada e in meno di sei ore torniamo a rivedere i campanili di Lviv, ma qui sostiamo solo un paio d’ore, il tempo di tornare nelle stanze della prima notte in Ucraina e darsi una ricca lavata e rassettata. Dagli altoparlanti della città stavolta non suonano allarmi bombardamento, ma si alzano solenni e lontane le voci di un coro religioso. Una salmodia ortodossa scandita come un lamento che nonostante ci risulti arcana e difficilmente comprensibile, sembra volerci salutare calorosamente. Ripartiamo poco dopo le quindici del pomeriggio ripercorrendo a ritroso la strada che dalla frontiera polacca ci aveva fatto scorgere i primi lineamenti di quest’angolo di terra tanto bello quanto terribile. Se c’è un luogo abbandonato da Dio su questo mondo è proprio questo, ma se c’è un luogo a questo mondo in cui il divino può trovarsi anche agli angoli delle strade è proprio l’Ucraina, dove la bellezza va cercata nelle pieghe tormentate delle sue città, campagne, foreste. È stata una missione di volontari italiani, ma molti altri ci hanno accompagnato da tutta Europa. Abbiamo incontrato gente di tante nazioni, giunte qui come noi al richiamo del sangue. Non possiamo concepire la nostra missione europea senza aver chiaro le misure di grandezza, senza aver respirato gli spazi che la compongono. Qui il nostro pensiero deve essere ancora più grande, perché solo un pensiero così può abbracciare un territorio vasto come quello Ucraino: dalle città ai villaggi, dalla frontiera alle pianure sterminate il cui unico limite è l’orizzonte, non possiamo permetterci di volare basso con la mente. E gli uomini che abbiamo visto ieri? Dove saranno adesso? Non lo so, ma capisco solamente adesso, sulla via del ritorno, di aver avuto l’onore di assistere ad un evento raro che poche volta si manifesta nella storia. Ho visto un plotone di ventenni a malapena equipaggiati pronti a partire per il fronte e non posso non pensare che “è solo di un’élite aristocratica combattere quando tutto sembra perduto, nella certezza di compiere il proprio dovere”. Ho assistito ad una vera manifestazione del dovere, che al di là delle opinioni va sempre rispettato. Mi sento fortunato e anche terribilmente disarmato di fronte a tanto coraggio. È un’esperienza che non scorderò, di quelle che comunque si potranno raccontare. Superiamo il confine con l’Italia verso le cinque del mattino, quando già la luce scontorna le cime delle nostre Alpi. A Tolmezzo il pieno di diesel ci fa rimpiangere di essere rientrati. Scivoliamo lentamente e assonnati verso la via del ritorno, accolti dal silenzioso malessere di un lunedì mattina qualunque.

Sergio Filacchioni