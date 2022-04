Roma, 29 apr – Rotta è la parola giusta per parlare di questo viaggio. È una parola che suggerisce una traccia più che un percorso ben definito, una mèta più che un’asettica posizione gps. La rotta è esposta ai problemi, ai cambiamenti, alle intemperie. Su una rotta ci si può bloccare oppure navigare a vista ma mai perdere veramente. Quando il 20 aprile sono partito da Roma ci siamo dati una mèta: la frontiera Ucraina, poi dritti verso Lviv ed ancora più in là, Kiev. Questo è un resoconto più o meno dettagliato della prima missione di Solidarité Idéntités in territorio ucraino. È scritto a memoria, senza aver preso troppi appunti se non con gli occhi, ed ha come unico scopo quello di raccontare ciò che sette italiani hanno visto oltre la cortina di fumo di stampa e telegiornali.

L’entrata del palazzo comunale di Leopoli

Rotta uno – Italia

La missione parte da Pordenone, nel nord-est italiano, subito dopo l’ora di pranzo. Tempo di far raggiungere a tutti i membri della spedizione il punto di ritrovo in terra Friulana. Qualcuno si perde, qualcuno fa tardi, ma riusciamo comunque a metterci in strada alle tre del pomeriggio con un tempo grigio che ci accompagnerà, salvo rari momenti, per tutto il viaggio. Dodici ore di strada, di cui almeno otto in notturna, ci separano dal primo step della missione: la frontiera. Una parola che da sola evoca le suggestioni western e i film di Sergio Leone. Ma questa è ben diversa perché ad aspettare dall’altra parte non c’è un pistolero solitario ma una guerra in piena regola. È difficile per noi immaginare un cambio di stato così netto, come tra solido e liquido, tra una nazione e l’altra. Di qui c’è la pace, l’Unione Europea, Maastricht e la moneta unica, la NATO… Un passo e ti ritrovi nel totalmente altro come se varcassi la soglia di un portale. Un passo e la tua vita rischia un pelo di più. Un passaporto e le porte dell’Ucraina si aprono ai nostri occhi nei panni dei doganieri armati come fanti. Man mano che dall’autostrada polacca ci avviciniamo al confine nell’albeggiare grigiastro della mattina diminuiscono sempre di più le macchine, fin quando non ci ritroviamo soli nella carreggiata per lunghi tratti. Il passaggio è stranamente rapido, sia dalla dogana Polacca che da quella Ucraina, forse un’oretta o poco meno tra documenti e piccoli controlli al nostro veicolo. Il primo tratto di strada è stato percorso, ci ha portato attraverso le Alpi e poi tra gli splendidi paesaggi alpestri dell’Austria meridionale, nella notte abbiamo oltrepassato Vienna e il Danubio poi la Repubblica Ceca fino ad arrivare in Polonia, con le sue lunghe e monotone autostrade attraverso la campagna affogata di nebbia. Sono esattamente le sette di mattina quando avvistiamo da una stazione di benzina, la guglia dorata di una chiesetta ortodossa. Ci siamo.

Rotta due – Leopoli

Oggi è il Natale di Roma e il nostro primo porto d’approdo è Leopoli (Lviv), una città che sembra uscita da uno strano incrocio tra la mitteleuropa imperiale e la cementificazione selvaggia in salsa sovietica. La strada che dal confine ci porta alla città è costellata di piccoli villaggi, palazzoni e cimiteri monumentali da cui sbuffano fiori e piccole bandiere rosse e nere. Ci rendiamo subito conto della situazione attraversando i primi checkpoint dove sagome armate scrutano ogni veicolo di passaggio. L’urbanizzazione qui non esiste: i villaggi costituiti da piccoli fabbricati e tetti di lamiera si alternano a casermoni senz’anima. Mi è difficile ancora, dopo quasi un giorno di viaggio, trovare qualcosa di bello. Il tempo è grigio e appesantisce mestamente i tratti di un paesaggio desolato ed estremamente povero. Fortunatamente il centro – ci spiegano – è completamente costruito da Italiani, come Odessa. Anche il palazzo del comune in cui siamo ospitati dal sindaco Andrij Sedovy è stato costruito dai nostri architetti e ne vanno molto fieri. Mi viene da pensare quanti film potremmo fare noi, sapendo che gli americani riescono a farli anche su una campana sbeccata. Evidentemente sanno mettere a frutto meglio di noi. La città è viva, caotica, con un traffico da far invidia a Roma. È strano quanto una città alle porte di un conflitto armato sia più viva che mai: si respira un’aria tesa e gli allarmi dei bombardamenti ci fanno presto calare nei ritmi dei cittadini ucraini che la sentono ormai tutti i giorni e a cui sembrano rassegnati.

I monumenti sono stati coperti. Chiese, statue, vetrate e giardini sono messi al riparo con gabbie di ferro, sacchetti di sabbia, in modo che possano salvarsi da un’eventuale pioggia di bombe. Mi chiedo quanto possano realmente aiutare. Ma dopotutto perché non tentare. Dopo la visita al sindaco in cui ci viene servito un buon thé, in cui abbiamo esposto gli obiettivi della missione, ci portano finalmente a mangiare qualcosa. È pomeriggio, ma qui il coprifuoco scatta alle 22.00 quindi bisogna anticiparsi se si vuole gustare qualcosa in tranquillità e soprattutto scambiare due chiacchiere. I nostri contatti a Leopoli sono i ragazzi della fondazione di Uliana Kuzyk, una ragazza alta e bionda che conosce bene gli italiani: infatti lei fino a pochi mesi fa viveva a Napoli insieme al marito, ma allo scoppio della guerra ha deciso di rientrare ed organizzare le file logistiche degli aiuti umanitari provenienti da tutta Europa. Un altro punto di contatto tra i nostri due paesi: in Italia esiste la più grande comunità ucraina all’estero, proprio a Napoli. Uliana ci espone l’organizzazione meticolosa del suo lavoro in un piccolo bar che lei stessa aveva aperto ma che ha riconvertito a magazzino e che funziona come un piccolo ufficio politico. Da lei passa tutto: vestiti, medicinali, equipaggiamento, comunicazioni per i volontari al fronte. Lei insieme agli altri volontari selezionano il materiale, perché è più quello che arriva scaduto che quello buono, non siamo nel terzo mondo ci dice, qui le cose dobbiamo prenderle con attenzione. A caval donato qui non vale, si butta senza pensarci troppo.

Verso sera inizia a piovere e le strade della città si bagnano. Ogni muro è invaso dalla propaganda del governo ucraino che invita i cittadini a resistere oppure che prende di mira i Russi. I comunisti non sono ben visti qui, nemmeno nel locale in cui veniamo condotti, dato che è una specie di museo-pub dedicato ai partigiani ucraini anti-sovietici. Caratteristico. Qui beviamo finalmente una birra (più di una) e mangiamo. Siamo un’allegra brigata dopotutto a cui si è aggiunto un vecchio amico argentino che già era qui. Non sono mai stato così lontano da casa e mi ritrovo circondato da un continente sterminato. L’atmosfera è calorosa e scaldati dalle mura del locale e dalla birra ci ritroviamo nella notte di Leopoli a brindare a noi e all’Europa. Scivoliamo poi verso l’appartamento, dove ci aspetta una stanza normale e un letto niente male. Non dormiamo decentemente da quando siamo partiti dall’Italia e infatti non tardiamo ad addormentarci tutti.

Sergio Filacchioni