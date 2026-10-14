Saluti romani, un’altra assoluzione per Ramelli: le motivazioni sui 23 del corteo 2019

Roma, 14 ott – La riconoscibilità fascista di un gesto non basta a dimostrarne la rilevanza penale. È il punto centrale delle motivazioni, riportate oggi dall’ANSA, con cui la seconda sezione della Corte d’Appello di Milano ha confermato il 10 luglio scorso l’assoluzione di 23 imputati per i saluti romani durante la commemorazione di Sergio Ramelli del 29 aprile 2019. Una decisione che si affianca all’archiviazione del procedimento relativo al corteo del 2023, di cui vi avevamo dato già conto una settimana fa, e che riporta al centro una questione precisa: quali elementi dimostrano il pericolo concreto richiesto dalla legge?

Il significato del gesto e la prova del pericolo

I giudici non negano che il saluto romano e la chiamata del presente richiamino i rituali del disciolto partito fascista. Escludono, però, che questa constatazione sia sufficiente per condannare. Nel caso esaminato, le condotte erano rivolte «esclusivamente ai defunti in segno di omaggio» e non risultavano accompagnate da elementi capaci di dimostrarne una funzione di proselitismo o riorganizzazione. Da qui la conferma delle assoluzioni «perché il fatto non sussiste». Il passaggio decisivo riguarda la distanza tra evocazione simbolica e pericolo concreto. Secondo la Corte, la combinazione degli elementi della manifestazione non supera la dimensione commemorativa. Il richiamo a un’ideologia, dunque, non può sostituire l’accertamento delle condizioni che rendono penalmente rilevante una condotta.

È il criterio fissato dalle Sezioni unite della Cassazione con la sentenza 16153 del 2024: per integrare il reato previsto dall’articolo 5 della legge Scelba occorre verificare, nelle circostanze specifiche, l’idoneità del rituale a determinare un concreto pericolo di riorganizzazione del partito fascista. La finalità commemorativa non costituisce un’esenzione automatica, ma nemmeno il significato storico del gesto autorizza una condanna automatica.

Il precedente dell’archiviazione per il corteo del 2023

La conclusione converge con quella raggiunta dalla Procura milanese per la commemorazione del 2023, oggetto dell’archiviazione per diciotto militanti. Su quel provvedimento erano intervenuti anche gli avvocati Guido Colaiacovo e Simone Manelli, sottolineando il recepimento dei principi della Cassazione. Il pubblico ministero Alessandro Gobbis, nella richiesta accolta dalla gip Rossana Mongiardo, aveva valorizzato il ricordo di Ramelli, giovane militante del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975 da un commando di Avanguardia Operaia, e l’assenza di elementi concreti di ricostituzione fascista. Una valutazione fondata sullo svolgimento della manifestazione e sulla sua finalità, che aveva portato lo stesso ufficio dell’accusa a chiedere l’archiviazione.

Le decisioni divergenti e il passaggio in Cassazione

Il quadro giudiziario resta tuttavia contrastante. Per il corteo del 2018, la quarta sezione della Corte d’Appello ha confermato tredici condanne a quattro mesi, accogliendo una lettura che attribuisce rilievo alla partecipazione di centinaia di persone e allo schieramento di tipo paramilitare. Per quei fatti l’udienza in Cassazione è fissata al 22 ottobre. Sul procedimento del 2019, invece, la Procura generale si prepara già a impugnare le assoluzioni, secondo quanto riferisce ANSA. Le Sezioni unite hanno stabilito il criterio giuridico, ma la sua applicazione continua a produrre esiti differenti. È qui che si misura la tenuta dell’accertamento: il pericolo deve emergere dai fatti e trovare una motivazione verificabile. Il giudizio politico su una commemorazione non può colmare l’assenza degli elementi richiesti per una condanna.

Vincenzo Monti