Salvador, (im)perfetta forma di propaganda

Roma, 31 ott – Solitamente su queste pagine sono solito segnalarvi opere televisive o cinematografiche che mi sento di consigliarvi per il loro valore artistico e/o per il loro messaggio. Oggi invece vi consiglierò la visione di un prodotto televisivo per l’esatto opposto. Ovvero per capire al meglio come si possa creare una perfetta opera di propaganda al solo scopo di screditare le tesi del “nemico”. Oggi vi parlerò, quindi, della serie spagnola Salvador, uscita per la piattaforma Netflix.

Un medico radiato dall’albo

Mi sono affacciato a Salvador ben consapevole a cosa stessi andando incontro. Del resto bastava leggerne la trama: Salvador, un medico di sinistra radiato dall’albo per i suoi problemi di alcolismo e ludopatia, rientra nel mondo della figlia (che aveva abbandonato anni prima) quando lei viene uccisa in seguito agli scontri tra ultras del Real Madrid e dell’Olympique Marsiglia, scontri nei quali perderà la vita anche un poliziotto. La figlia Milena infatti faceva parte del fittizio gruppo dei White Souls, anima calcistica legata ad un più ampio progetto politico della cosiddetta destra radicale, dal nome Amar Madrid.

Nel corso degli otto episodi, peraltro girati molto bene e con grosso dispendio di fondi (del resto il ruolo del protagonista è affidato ad uno dei più celebri attori contemporanei iberici, Luis Tosar, ovviamente sempre in prima linea nelle battaglie ideologicamente corrette), la sceneggiatura è dichiaratamente e subdolamente indirizzata ad un solo scopo, quello di presentare in maniera manichea due visioni del mondo.

Salvador: due visioni del mondo

A destra sono tutti razzisti e violenti. Quelli più intelligenti usano le loro capacità al solo scopo di diffondere ideologie perverse e malate, soprattutto a scopo di lucro. La manovalanza è del tutto idiota, ma, siccome si vuole in ogni caso portare anche avanti una tesi femminista, le donne legate a certe ideologie lo sono semplicemente perché i padri non le hanno cresciute bene. La polizia ovviamente è legata a queste frange, mentre la povera poliziotta sensibile alle istanze antirazziste verrà sbattuta a dirigere il traffico.

Ciliegina sulla torta, così dal nulla, ci mettiamo pure la violenza degli incel che odiano le donne e, ovviamente, anch’essi simpatizzano per i fascisti. E le raccolte fondi e la beneficienza di Amar Madrid? Ridotte ovviamente a mera propaganda, senza alcun valore sociale. Anzi, spacciano pure droga per fare cassa!

A sinistra? Tutti buoni. A destra? Tutti plagiabili

A sinistra invece sono tutti buoni gli spagnoli. Certo, come Salvador, ogni tanto sono talmente troppo buoni da perdersi, ma lo fanno perché il mondo intorno a loro è cattivo, ma per fortuna trovano sempre il tempo di redimersi. E vogliamo parlare degli immigrati? Sono tutti, dal primo all’ultimo, persone meravigliose. Persino gli ultras del Marsiglia, in quanto antifascisti di origine araba, vengono dipinti in maniera quasi positiva. La paura degli arabi nella società spagnola è attribuita semplicemente alla diffusione capillare di fake news, bugie che poi i partiti della destra istituzionale trasformano in voti (sono presenti dei palesi riferimenti a Vox). Visto che chi vota a destra, ricordiamocelo, è sempre scemo e plagiabile.

Un caso da studiare

Nella ridicolaggine della sceneggiatura, ogni volta che la trama sembra pendere verso un colpevole di sinistra o immigrato, ecco che arriva il colpo di scena! Ve lo stanno facendo credere media, politici e polizia: in breve tempo vi verrà svelato che il responsabile si rivela sempre essere l’uomo nero (non di pelle, ovviamente).

Ma ecco perché ve ne consiglio comunque la visione: l’idea dietro a tutto questo è talmente sfacciata, da risultare una (im)perfetta forma di propaganda e come tale va studiata. Ovvio che a sinistra abbia riscosso unanimi entusiastici consensi e la cosa non va assolutamente sottovaluta. In Spagna, come in Italia, gran parte della cultura è esclusivo patrimonio di una certa parte, quindi se vuoi lavorare, a quella porta devi bussare. Ma è altrettanto vero che poi il mondo reale è ben altra cosa e non so per quanto possa bastare dare dello scemo ad una persona perché questa si convinca ad abbracciare lo schieramento di chi lo insulta e deride da anni.

Roberto Johnny Bresso