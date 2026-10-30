Scandali sessuali di Ong e agenzie Onu : il caso Medici senza Frontiere in Ciad e lo schema ricorrente degli abusi

Roma, 30 ott – Negli ultimi decenni, scandali di sfruttamento e abuso sessuale da parte del personale delle Ong e delle agenzie delle Nazioni Unite hanno ripetutamente macchiato le operazioni umanitarie in Africa e in altri contesti di emergenza. Il fenomeno non è isolato: riguarda campi profughi, risposte a epidemie e missioni di peacekeeping, dove squilibri di potere estremi, dipendenza dagli aiuti e deboli meccanismi di accountability favoriscono abusi. Un caso recente e documentato è quello di Medici senza Frontiere nell’est del Ciad.

Il caso Msf in Ciad

Alla fine del 2024, in seguito a un’inchiesta giornalistica dell’Associated Press, Medici senza Frontiere aveva avviato un’indagine riguardanti accuse di sfruttamento, abuso e molestie sessuali legate alle operazioni nell’est del Ciad, dove centinaia di migliaia di sudanesi aveva trovato rifugio nei campi profughi. In otto mesi, 16 investigatori avevano esaminato 59 segnalazioni coinvolgenti dipendenti, lavoratori giornalieri, appaltatori e fornitori della Ong, che chiedevano prestazioni sessuali in cambio di cibo, acqua, latte, lavoro e aiuti umanitari.

Alcuni casi coinvolgevano ragazze minorenni. In un episodio, sette ragazze rifugiate, assunte come collaboratrici, erano state caricate su un veicolo di Msf con pretesti di lavoro e poi sottoposte a richieste sessuali. In un campo profughi, i leader comunitari avevano imposto un coprifuoco alle ragazze per tenerle lontane dagli operatori umanitari. Inoltre, l’indagine aveva rivelato che alcune dipendenti del Ciad erano state minacciate di licenziamento se si fossero rifiutate di avere rapporti sessuali con superiori o colleghi. Il rapporto interno ha suggerito un sistema di sfruttamento ripetuto che potevano configurare un “traffico sessuale” organizzato.

La Svizzera ha sospeso i finanziamenti a Msf

Medici senza Frontiere aveva poi licenziato 18 membri del personale e aveva rescisso un contratto con un fornitore. Inoltre, la Ong aveva riconosciuto che i meccanismi di denuncia erano inefficaci e che molte vittime non parlavano per paura di perdere l’accesso agli aiuti. Qualche giorno fa, la Svizzera, tramite l’Agenzia per lo Sviluppo e la Cooperazione, ha annunciato di aver sospeso una tranche di 1,25 milioni di franchi sui 6,25 milioni promessi per il 2026, contestando a Msf di non aver informato tempestivamente e in modo completo sulla portata dello scandalo, nonostante segnalazioni iniziate nel novembre 2024. Sei dei 18 licenziati appartenevano alla sezione svizzera della Ong.

Msf ha ammesso una grave violazione dei propri valori, affermando di aver rafforzato i controlli sulle assunzioni, i meccanismi di denuncia e le risorse di safeguarding, nonché sottolineando i disequilibri di potere tipici di questi contesti.

L’Oms durante l’epidemia di Ebola in Congo

Un’indagine indipendente commissionata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità aveva identificato almeno 83 presunti autori di abuso e sfruttamento sessuale durante la risposta all’epidemia di Ebola nel Nord Kivu e Ituri, nel Repubblica Democratica del Congo, tra il 2018 e il 2020. Di questi, almeno 21 erano dipendenti Oms, locali e internazionali. Le accuse includevano sesso in cambio di lavoro, nove denunce di stupro e casi in cui le donne restavano incinte (29 gravidanze documentate) e venivano costrette ad abortire. Le vittime, di età media intorno ai 20 anni e alcune giovanissime di 13, descrivevano promesse di contratti e minacce. L’indagine, scaturita da inchieste di The New Humanitarian e Thomson Reuters Foundation, ha coinvolto anche altre Ong e agenzie. Il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus aveva definito il rapporto “straziante”, promettendo riforme e ammettendo un fallimento istituzionale.

Ong, lo scandalo degli operatori di Oxfam ad Haiti

Nel 2018, scoppiò lo scandalo Oxfam ad Haiti. Lo staff senior, incluso il country director Roland van Hauwermeiren, aveva organizzato feste con prostitute, alcune potenzialmente minorenni, in ville pagate dalla Ong. L’indagine interna si concluse con quattro licenziati e tre dimissioni. Nel Regno Unito, Charity Commission aveva dichiarato che la risposta di Oxfam non era stata sufficiente, affermando che era stata utilizzata una “cultura della tolleranza verso i comportamenti scorretti” e che si era scelto di privilegiare la reputazione della Ong rispetto alla protezione delle vittime. La Commissione aveva emesso un “official warning” e imposto un piano d’azione. Lo scandalo portò alle dimissioni dei vertici di Oxfam e a una sostanziale perdita di finanziamenti.

Il rapporto di Save the Children

“No One to Turn To: The under-reporting of child sexual exploitation and abuse by aid workers and peacekeepers” si intitolava il rapporto di Save the Children del 2008 che, attraverso interviste a circa 250 minori e adulti ad Haiti, Costa d’Avorio e Sud Sudan, documentava abusi su bambini, anche di 6 anni, da parte di operatori di 23 Ong e peacekeeper: sfruttamento sessuale e stupri in cambio di cibo. Le vittime non denunciavano per paura di perdere gli aiuti, per la mancanza di fiducia e per l’assenza di canali di segnalazioni efficaci. Il rapporto chiedeva un watchdog globale e segnalava l’inadeguatezza delle misure esistenti.

Cause sistemiche e risposte insufficienti

I fattori comuni sono chiari: potere asimmetrico tra operatori umanitari e popolazioni vulnerabili, controlli deboli, paura di ritorsioni delle vittime con conseguente ritrosia nelle denunce, ritardi nelle risposte agli scandali sessuali, spesso con lo scarico di responsabilità solo sugli operatori locali, tentativi di salvare la reputazione delle Ong, anche per non perdere finanziamenti.

Le Nazioni Unite hanno attuato una politica di tolleranza zero dal 2003 con database pubblici e fondi per le vittime. Ma i numeri restano alti e le reali condanne rare. Dopo gli scandali, molte ONG hanno avviato misure per scongiurare altri scandali sessuali, ma il caso del Ciad mostra che i problemi persistono. Questi scandali non invalidano il lavoro umanitario, ma evidenziano fallimenti di governance e cultura organizzativa. Riforme efficaci richiedono trasparenza radicale, coinvolgimento delle comunità locali, sanzioni credibili, sostegno alle vittime e riduzione della dipendenza asimmetrica.

Francesca Totolo