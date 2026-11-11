Scandalo certificati medici per evitare il trasferimento degli irregolari nei Cpr: la risposta del ministro Piantedosi

Roma, 11 nov – L’inchiesta, partita dalla Procura di Ravenna e coordinata dalla pm Angela Scorza, ha messo in luce un meccanismo che, secondo l’accusa, permetteva ai clandestini, già destinatari di provvedimenti di espulsione, di evitare il trasferimento nei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr). Tra settembre 2024 e gennaio 2026, al reparto di Malattie infettive dell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, sono stati accompagnati 64 cittadini stranieri per la visita medica prevista dalla direttiva Lamorgese emanata nel 2022. Di questi, 34 sono stati dichiarati non idonei al trattenimento, 10 hanno rifiutato la visita e solo 20 sono stati ritenuti compatibili. Su 64 casi, quindi, quasi il 70 per cento non è finito in un Cpr.

La Procura ha contestato a otto medici del reparto, poi oggetto di misure cautelari interdittive, i reati di falso ideologico continuato in atto pubblico e interruzione di pubblico servizio. Il tutto in relazione a 34 certificati ritenuti non corrispondenti a reali condizioni cliniche. L’ipotesi è che siano state attestate patologie infettive, problemi polmonari, quadri psichiatrici o altre condizioni incompatibili con la “convivenza in comunità ristrette”, senza riscontri adeguati o con diagnosi generiche e non verificate. In alcuni casi i certificati sarebbero stati redatti in tempi ridottissimi o su moduli prestampati.

La svolta nelle indagini del settembre scorso

A settembre, l’inchiesta si è allargata. La polizia, tramite lo Sco e la Squadra mobile di Ravenna, ha eseguito perquisizioni locali, personali e informatiche nei confronti di 23 medici. Si tratta soprattutto di infettivologi e psichiatri. Diverse le città italiane coinvolte, come Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma e Varese. Tra i perquisiti è spuntato il nome di Nicola Cocco. Infettivologo lucano ed esponente della Società italiana di medicina delle migrazioni (Simm) e della campagna “Mai più Lager – No Cpr”, già consulente del Garante nazionale dei detenuti. Nella stessa rete, come si evince dal modulo prestampati pubblicato sul proprio sito, figura anche l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi), un’organizzazione di giuristi che tutela i diritti degli immigrati. La stessa ha percepito circa 1,45 milioni di dollari dalla Open Society Foundations di George Soros tra il 2018 e il 2023.

A Cocco e ad altri tre medici già coinvolti nel primo filone, è stata contestata l’associazione a delinquere finalizzata alla formazione di falsi certificati per impedire i rimpatri. Secondo gli inquirenti, emerge un vero e proprio coordinamento: chat WhatsApp, condivisione di bozze di moduli per la non idoneità, incontri e propaganda “No Cpr”.

La procura ha parlato di una rete e di un contesto organizzativo ampio e ramificato per impedire il trasferimento dei clandestini nei Cpr. Cocco e gli altri indagati hanno subito respinto le accuse. Si tratterebbe di valutazioni cliniche secondo scienza e coscienza, di giudizi di valore sulla “patogenicità dei Cpr” e di una campagna pubblica di sensibilizzazione, non di falsificazioni. Cocco ha dichiarato di non aver mai firmato personalmente i certificati contestati e di non aver istigato a produrre falsi.

I clandestini rimessi a piede libero dopo un certificato medico di non idoneità

Tra i casi emersi dalle carte, alcuni immigrati con certificato medico di non idoneità, quindi poi rimessi in libertà, sono stati successivamente coinvolti in nuovi reati. Secondo ricostruzioni basate su informative degli investigatori, sui 34 non idonei, almeno nove hanno commesso furti, spaccio, minacce, resistenza a pubblico ufficiale, stalking e aggressioni.

Un caso emblematico è quello del senegalese Ibrahima D., già raggiunto da cinque denunce per molestie: dichiarato non idoneo per una “psicosi NAS (Non Altrimenti Specificata, ndr)” il 12 gennaio 2026, è stato accusato di ulteriori episodi. In totale sette donne, tra addette alle pulizie della stazione, dipendenti della Biblioteca Classense e passanti, lo hanno denunciato per molestie sessuali e palpeggiamenti tra la stazione, i giardini Speyer e zone limitrofe di Ravenna. È stato poi arrestato e trasferito in una Rems. Un altro caso riguarda il gambiano Mustapha S.: certificato medico di non idoneità prima per un problema articolare al ginocchio. Poi per “impossibilità di escludere” la scabbia. Ma senza visita dermatologica. Lo stesso aveva accumulato sanzioni, ordini di allontanamento e furti.

L’africano Sow Mamadou L. è stato dichiarato non idoneo per sospetto quadro di malattia polmonare e poi rimesso in libertà. Successivamente avrebbe accoltellato al volto il titolare di un bar, rubato liquori, minacciato cassiere e opposto resistenza all’arresto. Altri casi includono arresti per droga e ulteriori denunce per furti o oltraggio. Questi elementi sono stati usati dagli inquirenti per contestare la natura delle certificazioni e le conseguenze pratiche della mancata esecuzione dei provvedimenti di espulsione. I medici coinvolti e le loro difese sostengono di aver agito nell’interesse della tutela della salute, in conformità a deontologia e Costituzione. Contestano la qualificazione di “falsi”.

La nuova direttiva di Piantedosi

La risposta istituzionale è arrivata con la nuova direttiva del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, firmata il 3 novembre 2026 e annunciata nei giorni successivi. È stato modificato l’articolo 3 della direttiva Lamorgese del 2022, che imponeva di attestare la compatibilità delle condizioni di salute o di vulnerabilità con la convivenza in comunità ristrette: un parere negativo era di fatto vincolante e bloccava il trattenimento.

Ora la visita medica da parte dei medici delle Asl resta prevista. Ma un eventuale parere negativo non è più vincolante per evitare l’ingresso nel Cpr. Lo straniero potrà ugualmente essere trattenuto. Le condizioni di salute e i bisogni di assistenza verranno gestiti dal personale medico del centro o della Asl competente. Se la visita preventiva non è possibile o l’immigrato la rifiuta, l’accesso avviene comunque e la visita deve essere effettuata entro 24 ore. Piantedosi ha spiegato che la misura garantisce la tutela della salute evitando che “valutazioni influenzate solo da pregiudizi ideologici ostacolino le procedure di rimpatrio”. La norma è stata presentata come reazione diretta all’inchiesta ravennate e ai certificati “compiacenti”.

La sicurezza subordinata all’ideologia?

L’indagine è ancora in corso, non ci sono sentenze definitive e vige la presunzione di innocenza. Le difese dei medici hanno criticato l’approccio giudiziario e la nuova direttiva, sostenendo che si riducano le tutele sanitarie e si colpiscano valutazioni professionali. I fatti accertati dalla Procura fino a oggi riguardano una percentuale elevata di non idoneità a Ravenna, l’esistenza di contatti e modelli condivisi su scala più ampia, e la ricomparsa di alcuni degli immigrati rimessi a piede libero in procedimenti per reati successivi. La nuova circolare elimina il potere di veto effettivo del parere medico esterno, spostando la gestione sanitaria all’interno dei Cpr. Resta da vedere come la magistratura chiuderà il fascicolo e quali saranno gli effetti pratici sulla capacità di esecuzione delle espulsioni.

Francesca Totolo