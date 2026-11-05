Scontri nelle città tedesche del 31 ottobre: la rivolta etnica si è diffusa anche in Germania

Roma, 5 nov – Sabato 31 ottobre, le proteste della “Gen Z” nelle città tedesche sono finite come temevano le autorità: non come un legittimo dissenso contro il carovita, ma come una catena di devastazioni, saccheggi e aggressioni organizzate. A Francoforte, Colonia, Amburgo e Berlino gruppi di giovani, antagonisti e “nuovi tedeschi”, hanno trasformato il centro delle città in zone di guerra urbana. Le immagini sono inequivocabili: vetrine sfondate a calci e con barre di ferro, negozi svuotati, armi sottratte, molotov lanciate contro gli agenti, barricate incendiate. Oltre cento sono stati i poliziotti feriti. Non è stata una deriva delle proteste ma una violenza deliberata e organizzata. La rivolta etnica, fomentata dall’estrema sinistra, ha raggiunto anche la Germania, dopo la Francia, il Belgio e l’Italia.

A Francoforte, almeno 17 esercizi commerciali sono stati danneggiati e cinque saccheggiati. Tra questi un’armeria: un gruppo di manifestanti ha rotto le vetrine e portato via armi, recuperate solo dopo l’intervento delle unità speciali. Scarpe, profumi e altra merce sono spariti sotto gli occhi dei passanti. La polizia ha contato tra 1.000 e 1.500 manifestanti violenti, ha effettuato 54 fermi di soggetti di età compresa tra i 13 e i 29 anni, 366 controlli e oltre 1.200 ordini di allontanamento. Gli agenti sono stati bersagliati da pietre, bottiglie, petardi e bombe incendiarie. Stesso copione, su scala minore, in altre città tedesche.

“Dobbiamo affrontare questa realtà” ha dichiarato Poseck

È lo stesso schema già visto in precedenti disordini nelle città tedesche: giovani di origini straniere che si muovono in gruppo, sfruttando il caos delle manifestazioni per attuare una guerriglia urbana. Roman Poseck, ministro dell’Interno dell’Assia ed esponente della Cdu, non ha usato giri di parole. Ha ammesso che le violenze e i saccheggi a Francoforte sono stati commessi in stragrande maggioranza da soggetti di origini straniere. Secondo le stime che ha riportato, tra l’80 e il 90 per cento dei fermati ha un background migratorio.

Poseck ha ribadito che non si tratta di un attacco generalizzato agli immigrati, ma di un problema concreto che va nominato senza filtri. “Dobbiamo affrontare questa realtà per risolverla”, ha dichiarato Poseck, per poi confessare che, in Germania, “la politica di integrazione è fallita”. Contestualmente ha annunciato un cambio di passo: niente più tolleranza per chi calpesta le regole con dispiegamenti di Forze dell’ordine più massicci e interventi più duri fin dall’inizio.

Questa presa di posizione è piuttosto tardiva. Nel 2015, lo stesso partito di Poseck accolse un milione di immigrati. Durante il Capodanno del 2016, migliaia di donne tedesche furono vittime di violenza sessuale e della taharrush gamea, molestie collettive perpetrate da gruppi di immigrati. Allora, le istituzioni tedesche tentarono di nascondere ciò che era successo. Questa volta, però, tutto è stato documentato da video diventati virali in rete. Occultare la verità sarebbe stato impossibile.

I “recidivi” di Brema

La testata tedesca Nius ha pubblicato la lista dei nomi degli arrestati recidivi per reati gravi contro il patrimonio e la persona, compilata il 29 ottobre dalla polizia e dalla procura della città di Brema: Abdallah, Meddina, Alaa, Hamza, Abdi Hassan, Mahmoud, Baldusani, Marvin, Miroslav, Brij Bhusan, Kadir, Leonid, Jason, Kilian Cedrik, Ibrahim, Louay, Elmedin, Igor, Esayas, Salamu, Tombong, Jerome Alexander, Ashkan, Khalil, Abdi Rahman, Xhejms, Omar, Yaser, Bashkan, Ramzan, Mutlu, Hussein Ali, Mert, Ibrahim, Sadiq, Khaled, Moses, Mohammed, Denislav, Borislav, Ramadan, Farhad, Qasem, Mohamed Hedi, Mourad, Mohammad Hussain, Jayson, Melih, Victor, Prijanth, Mohamed Alaa Eddine, Aslan, Adama, Andreas, Tim, Kevin, Florian, Özkan, Ousman, Alpha, Marco, Hossein, Abdullah, Ievgen, Hamza, Ibrahim, Patrick Helmut, Ibragim, Pascal, Adnan und Samir. Otto sono minorenni, il più giovane ha 15 anni. Viene evidenziato che la stragrande maggioranza degli arrestati recidivi non ha un nome tedesco.

Francia, Belgio, Italia e ora la Germania

Come un’epidemia, la rivolta etnica si sta diffondendo in tutti i Paesi europei con alti tassi di immigrazione. Il ministero della Giustizia francese ha diffuso i dati sui fermi seguiti ai disordini del 17 e 18 ottobre: il 70 per cento ha la nazionalità francese ma tra questi il 75 per cento ha nome arabo o africano. Il restante 30 per cento è straniero e, tra questi, il 75 per cento ha nazionalità algerina, marocchina o tunisina.

Nell’ultimo mese, le medesime scene di guerriglia urbana sono state registrate in Francia, Belgio, Italia e Germania. La sceneggiatura è la stessa: gruppi di estrema sinistra organizzano manifestazioni e occupazioni di scuole, lasciando mano libera a giovani di origini straniere che devastano, saccheggiano e appiccano incendi.

Chi minimizza parla di “tensione sociale” o di “giovani arrabbiati”. I fatti dicono altro: si tratta di integrazione fallita che produce un distacco netto dalle regole minime della convivenza. Poseck lo ha detto senza giri di parole: dobbiamo affrontare questa realtà. Continuare a negarla o a relativizzarla protegge solo chi vorrebbe distruggere la nostra civiltà.

Francesca Totolo