Predicano la rivolta, poi giustificano i saccheggi: l’ipocrisia del “disagio sociale”

Roma, 19 ott – Da una parte il poliziotto Angelo De Simone, ferito a Milano e celebrato da Giorgia Meloni come un eroe; dall’altra l’appello di Daniele Vicari su Repubblica, «Non spegnete la voce a chi è senza futuro». Durante le manifestazioni contro il carovita di sabato e domenica, gruppi di giovani hanno attaccato la polizia e saccheggiato negozi nel centro milanese. L’ANSA documenta i danni a Nike e Rinascente, il saccheggio di Foot Locker e nuovi assalti domenicali. Il contrasto rivela come la retorica della contestazione radicale ceda alla spiegazione del disagio sociale quando la mobilitazione incontra la violenza.

Quando il disagio diventa una necessità

Nel suo intervento, Vicari riconosce che rompere le vetrine è sbagliato, ma considera «tempo perso» discutere dei metodi della protesta: gli adulti, scrive, avrebbero lasciato ai giovani «solo questo spazio di manovra». Richiama affitti insostenibili, difficoltà di studiare, emigrazione e assenza di prospettive. Il passaggio decisivo avviene quando queste condizioni smettono di spiegare la protesta e iniziano a rappresentare la violenza come uno sbocco obbligato. Il disagio non è più un problema politico cui rispondere, ma una chiave interpretativa che assorbe la responsabilità delle condotte individuali. La sovrapposizione cancella differenze. Chi rivendica salari migliori, chi cerca lo scontro con gli agenti e chi approfitta del disordine per rubare merce non esprime necessariamente la stessa posizione. Attribuire agli ultimi le ragioni dei primi trasferisce la legittimità della rivendicazione a condotte di altra natura. E il richiamo agli «infiltrati», senza riscontri precisi, protegge l’immagine della piazza anziché spiegarne la composizione.

Il lessico della resistenza e i saccheggi

Nel corteo milanese, accanto alle richieste economiche, sono stati scanditi slogan antifascisti contro Meloni e Salvini, come riferisce RaiNews. Quando il confronto politico utilizza le categorie dell’emergenza, della repressione e della resistenza, l’avversario non è più soltanto un governo da contestare, ma un potere presentato come illegittimo. Non ne deriva automaticamente la violenza, ma un linguaggio per rivendicarla. È quanto emerge dalla pagina social del neonato «Movimento 17 ottobre», segnalata da RaiNews: i suoi promotori definiscono violento il sistema e presentano il video di alcuni saccheggiatori che donano merce sottratta ai negozi con la dicitura «Esproprio proletario a Milano». La sua rappresentatività è ignota, ma il saccheggio acquista una dichiarata valenza politica. Vicari segue la direzione opposta, ricollocando la violenza nel disagio di una generazione senza alternative. La scelta degli obiettivi complica questa lettura. Assaltare negozi di scarpe e abbigliamento non significa necessariamente contestare i rapporti economici: può indicare il desiderio di appropriarsi dei beni che il mercato rende desiderabili. Il lessico rivoluzionario può allora accompagnare una pratica che conserva intatto l’immaginario consumistico contro il quale dichiara di ribellarsi.

Il vantaggio di una radicalità senza conseguenze

Schlein ha chiesto di non oscurare chi protesta perché non riesce a vivere; Conte ha richiamato il disagio economico. Distinguere i manifestanti dai violenti non esaurisce però il problema del linguaggio politico. Si può denunciare il fascismo come minaccia, invocare la resistenza e poi descrivere i comportamenti violenti soltanto attraverso le difficoltà materiali dei giovani: è però un passaggio che sottrae alla discussione il rapporto fra la radicalità delle premesse e quella dei mezzi. La letteratura sui movimenti sociali definisce radical flank effect l’influenza delle componenti radicali sulla percezione di quelle moderate. Uno studio di Simpson, Willer e Feinberg pubblicato su PNAS Nexus nel 2022 ha rilevato che tattiche estreme possono, per contrasto, aumentare il consenso verso le componenti moderate. Non prova un coordinamento nelle piazze italiane: descrive un effetto possibile anche senza regia comune.

Dalla rivolta al disagio

Resta così irrisolto il problema politico. Se la mobilitazione è una resistenza al fascismo e al capitalismo, le azioni delle sue componenti più radicali non possono essere ricondotte automaticamente agli affitti e ai salari. Se è una protesta per migliori condizioni materiali, occorre riconoscere obiettivi e responsabilità distinti. Alternando i due registri si finisce per usare il linguaggio della rivolta quando serve mobilitare e quello del disagio quando arriva il momento di interpretarne le conseguenze.

Vincenzo Monti