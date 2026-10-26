Gli studenti sconfiggono Vučić: la Serbia cambia senza rinnegare se stessa

Roma, 26 ott – Il 7 settembre, a Belgrado, migliaia di persone accompagnavano ai funerali Ratko Mladić, il comandante serbo-bosniaco condannato all’ergastolo per genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra. Secondo l’ANSA, almeno ottomila persone si trovavano fuori dalla chiesa di San Luca, dove la funzione era officiata dal patriarca Porfirije, alla presenza di ministri del governo serbo e di esponenti della Republika Srpska. Le immagini suscitarono le condanne delle istituzioni europee. Sette settimane dopo, la stessa Serbia ha consegnato una vittoria parlamentare alla Lista studentesca che ha sfidato Aleksandar Vučić. Nella notte del 25 ottobre è stato lui stesso a riconoscere la sconfitta, stimando per gli studenti fra 135 e 140 seggi sui 250 dell’Assemblea nazionale, contro circa 105 per il suo blocco. I risultati definitivi sono ancora attesi.

Le due immagini vengono collocate in narrazioni contrapposte: la prima come prova di un nazionalismo da superare, la seconda come ritorno alla normalità liberale europea. L’equivoco consiste nello scambiare il rifiuto di una classe dirigente con l’adesione al sistema politico di chi osserva la rivolta dall’esterno. Il voto ha cambiato i rapporti di potere, non certificato una conversione ideologica della società.

Una protesta nata prima della sua rappresentanza

La vicenda comincia il 1° novembre 2024 con il crollo della pensilina della stazione di Novi Sad, che uccide sedici persone e diventa il simbolo dell’opacità degli appalti, della corruzione e della subordinazione delle istituzioni al potere. Gli studenti chiedono documenti, responsabilità e giustizia; dopo mesi di blocchi, marce e manifestazioni, domandano elezioni anticipate. La protesta precede così la sua rappresentanza: sono i partiti a doversi misurare con un movimento che non controllano, fino a sostenerne la lista senza incorporarlo nei propri apparati. Le assemblee studentesche selezionano 250 candidati, fra docenti, medici, artisti e altri esponenti della società civile, senza precedenti incarichi politici di rilievo. Il programma in undici punti, presentato a settembre, privilegia anticorruzione, riforme istituzionali e interventi sociali, lasciando sullo sfondo le scelte capaci di dividere il fronte.

Come documentava il Centro studi per l’Europa orientale di Varsavia (OSW), pochi giorni prima delle elezioni, il sostegno alla Lista attraversava formazioni ambientaliste e liberali ma anche settori conservatori e nazionalisti. Il successo dipende dalla capacità di stabilire una priorità comune fra elettori diversi. Nel luglio 2025, su queste pagine, il militante nazionalista serbo Marko Gajinovic spiegava di voler rimuovere Vučić pur sapendo che non sarebbe necessariamente arrivato un governo nazionalista: senza il monopolio di un partito, sarebbe tornata possibile una competizione politica effettiva.

Europeisti, ma non per questo allineati

Secondo i dati ripresi dall’OSW, il 75 per cento dei sostenitori della Lista preferiva rapporti più stretti con l’Unione europea rispetto alla Russia. Eppure il 30 settembre gli Studenti in blocco hanno annunciato che la Serbia non avrebbe introdotto sanzioni contro Mosca, richiamando l’esperienza storica di quelle subite dal Paese. Sul Kosovo, la Lista richiama la Costituzione serba, che considera il territorio parte della Serbia, mentre sull’adesione all’UE non ha fissato una posizione comune. La preferenza per l’Europa come spazio economico e istituzionale non equivale all’adesione a ogni scelta di Bruxelles. Si possono desiderare istituzioni meno corrotte e rapporti più stretti con l’UE senza rinunciare alle proprie posizioni sul Kosovo o accettare le sanzioni contro la Russia. La Lista ha così rinviato i contrasti geopolitici per concentrare il consenso sulla rimozione del sistema di potere; sono divergenze che torneranno con la prova del governo.

La memoria serba non segue il calendario elettorale

Anche per questo i funerali di Mladić meritano di essere collocati nello stesso quadro storico del voto, senza trasformarli in una prova del comportamento elettorale dei presenti. La cerimonia vide la partecipazione di esponenti del potere uscente, ma mostrò soprattutto quanto la memoria delle guerre jugoslave rimanga un fattore politico vivo. Il giudizio penale sul generale è definitivo; la Corte internazionale di giustizia, nel 2007, ha inoltre stabilito una distinzione fra la responsabilità per il genocidio di Srebrenica, non attribuita allo Stato serbo, e la responsabilità della Serbia per non averlo prevenuto e per la mancata piena cooperazione nella punizione dei responsabili. Sono distinzioni giudiziarie che convivono con letture pubbliche della storia assai più polarizzate.

La memoria della Bosnia, del Kosovo e dei bombardamenti NATO del 1999 attraversa la società anche oltre il campo di Vučić. Nelle proteste sono comparse bandiere nazionali, simbologie ortodosse e riferimenti al Kosovo. Uno studio pubblicato su Cogent Social Sciences osserva che tali simboli hanno convissuto con sensibilità progressiste e istanze civiche, mentre gli organizzatori evitavano fratture ideologiche. La nazione non è stata soltanto una parola del potere: è diventata anche il terreno sul quale contestarlo.

La protesta e chi pretende di interpretarla

Una ricerca di Anna Seliverstova, pubblicata nell’aprile 2026 sul Journal of Common Market Studies e basata anche su diciotto interviste, offre un’ulteriore indicazione. L’assenza dei simboli dell’Unione europea dalle manifestazioni non fu casuale: serviva a impedire che il movimento venisse dipinto come strumento di interessi stranieri e a tenere insieme sostenitori di orientamenti differenti. Lo stesso studio registra una diffidenza verso Bruxelles, accusata da alcuni manifestanti di aver privilegiato i rapporti con Vučić rispetto alle richieste di cambiamento istituzionale.

Il contrasto ha una base concreta. Nel luglio 2024 la Commissione europea aveva sottoscritto con Belgrado un partenariato strategico sulle materie prime, sulle batterie e sui veicoli elettrici, nel pieno delle controversie sullo sfruttamento del litio. La stabilità offerta dal governo serbo rimaneva una risorsa per interessi economici e diplomatici europei, mentre la protesta ne denunciava l’opacità e la concentrazione del potere. Dopo le urne, il risultato viene invece proiettato su un asse geopolitico: Radio Free Europe/Radio Liberty ha presentato la sconfitta di Vučić come l’apertura possibile di un’epoca più vicina all’Europa e più lontana dal Cremlino. È un’aspettativa degli osservatori, non ancora una decisione politica della Lista.

Oltre Bruxelles e Mosca

Una protesta convocata dai partiti nasce già dotata di rappresentanza e programma; un movimento autonomo costringe invece la politica a inseguirlo, tentando di attribuirgli un significato. È la dinamica che abbiamo già osservato nel confronto fra le mobilitazioni francesi e quelle italiane, spesso convocate direttamente da forze parlamentari. In Serbia la contesa interpretativa è anche internazionale. Vučić denunciava una «rivoluzione colorata» orchestrata dall’estero, mentre parte del commento occidentale legge oggi il voto come riallineamento verso Bruxelles. Da prospettive opposte, entrambe le letture subordinano le cause interne della rivolta al confronto fra potenze.

La vittoria chiude il monopolio politico di Vučić, ma lascia alla nuova maggioranza il problema del rapporto fra ricostruzione istituzionale, interessi nazionali e collocazione internazionale. Sono i nodi che il movimento ha accantonato per vincere e che dovrà sciogliere governando. Il senso della rivolta – e questo probabilmente è il dato più epocale – non è già scritto nelle aspettative di chi la osserva da Bruxelles o da Mosca.

Vincenzo Monti